ATS Bergamo cerca infermieri nella valli Brembana e Imagna per il mese di agosto

Scade il 20 luglio la manifestazione di interesse promossa da ATS Bergamo e finalizzata a reclutare personale infermieristico per il mese di agosto 2021 per svolgere attività a supporto dell’ambulatorio di continuità assistenziale stagionale nelle sedi delle località turistiche del territorio della provincia di Bergamo (Valle Seriana e Valle di Scalve, Valle Brembana, Valle Imagna e Alto Sebino).

La manifestazione d’interesse è rivolta a infermieri presenti sul territorio, singoli, liberi professionisti o associati in qualsiasi forma organizzativa (es: cooperative, società di servizi), interessati a fornire un supporto sanitario integrato, con minime conoscenze informatiche.

“Nelle aree montane e lacustri della Bergamasca il turismo estivo contribuisce in maniera importante all’economia locale. L’assistenza sanitaria in queste aree, da sempre garantita dal Servizio Sanitario Regionale mediante il Servizio di Continuità Assistenziale Stagionale, è un aspetto importante per la rassicurazione dei villeggianti presenti. Al fine di assicurare l’assistenza sanitaria ai turisti, cercando di evitare di sovraccaricare il Sistema Sanitario già in difficoltà per le fatiche della pandemia, si è pensato di sperimentare un modello “hub-spoke” mediante l’utilizzo della telemedicina – spiega il dottor Michele Sofia, direttore sanitario di ATS Bergamo – Il modello hub-spoke si basa sull’utilizzo della telemedicina tra Infermieri (spoke) e Medici (hub) dove gli spoke possono essere numerosi su diversi punti ed i Medici stanno in un punto centrale sede dei medici”.

Tutti i dettagli al link: https://www.ats-bg.it/contenuto-web/-/asset_publisher/ddZS7DDgwQZZ/content/manifestazione-d-interesse-rivolta-a-personale-infermieristico