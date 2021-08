Coronavirus: tornano a calare i casi in Valle Imagna e Val Brembana. Dati Comune per Comune 4-10 agosto

Nuovo aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 4- 10 agosto 2021. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 8 i positivi (11 la scorsa settimana, 4 due settimane fa), mentre in Valle Brembana si sono registrati 14 casi negli ultimi sette giorni (34 la scorsa settimana e 6 due settimane fa). Sono 296 i casi a livello provinciale (293 la scorsa settimana, 200 due settimane fa).

"Il valore di incidenza complessivo settimanale a livello provinciale - fanno sapere da ATS Bergamo - resta stabile a 26 nuovi casi per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione. L’incidenza risultava pari a 18 nelle due settimane precedenti, a 10 tre settimane fa e a 6 un mese fa.

Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) resta stabile a 144 (59% dei comuni) contro i 155 (74% dei comuni) di due settimane fa, i 188 (77%) di tre settimane fa e i 205 (84% dei comuni) di quattro settimane fa. Anche nella settimana osservata nessun Ambito Territoriale risulta 'Covid-free'".

Di seguito, tutti i Comuni della Bergamasca e i casi di positività nel periodo 4-10 agosto 2021, in ordine alfabetico, con relativo tasso di positività ogni 1000 abitanti.

Comune N. nuovi positivi Tasso nuovi positivi ogni 1000 abitanti Adrara San Martino 0 0,00 Adrara San Rocco 0 0,00 Albano Sant'Alessandro 2 0,24 Albino 7 0,39 Algua 0 0,00 Almè 2 0,35 Almenno San Bartolomeo 0 0,00 Almenno San Salvatore 0 0,00 Alzano Lombardo 10 0,73 Ambivere 0 0,00 Antegnate 1 0,31 Arcene 5 1,04 Ardesio 0 0,00 Arzago d'Adda 4 1,47 Averara 0 0,00 Aviatico 0 0,00 Azzano San Paolo 6 0,78 Azzone 0 0,00 Bagnatica 0 0,00 Barbata 1 1,40 Bariano 2 0,47 Barzana 0 0,00 Bedulita 0 0,00 Berbenno 0 0,00 Bergamo 38 0,30 Berzo San Fermo 0 0,00 Bianzano 0 0,00 Blello 0 0,00 Bolgare 0 0,00 Boltiere 0 0,00 Bonate Sopra 1 0,10 Bonate Sotto 0 0,00 Borgo di Terzo 0 0,00 Bossico 0 0,00 Bottanuco 1 0,20 Bracca 0 0,00 Branzi 0 0,00 Brembate 1 0,12 Brembate di Sopra 3 0,38 Brignano Gera d'Adda 0 0,00 Brumano 0 0,00 Brusaporto 0 0,00 Calcinate 1 0,16 Calcio 0 0,00 Calusco d'Adda 1 0,12 Calvenzano 2 0,46 Camerata Cornello 0 0,00 Canonica d'Adda 0 0,00 Capizzone 0 0,00 Capriate San Gervasio 0 0,00 Caprino Bergamasco 2 0,65 Caravaggio 2 0,12 Carobbio degli Angeli 1 0,21 Carona 0 0,00 Carvico 1 0,21 Casazza 0 0,00 Casirate d'Adda 0 0,00 Casnigo 0 0,00 Cassiglio 0 0,00 Castel Rozzone 0 0,00 Castelli Calepio 3 0,29 Castione della Presolana 0 0,00 Castro 0 0,00 Cavernago 0 0,00 Cazzano Sant'Andrea 0 0,00 Cenate Sopra 1 0,39 Cenate Sotto 1 0,26 Cene 2 0,48 Cerete 0 0,00 Chignolo d'Isola 0 0,00 Chiuduno 0 0,00 Cisano Bergamasco 1 0,16 Ciserano 1 0,18 Cividate al Piano 1 0,20 Clusone 0 0,00 Colere 2 1,82 Cologno al Serio 5 0,45 Colzate 0 0,00 Comun Nuovo 0 0,00 Corna Imagna 0 0,00 Cornalba 0 0,00 Cortenuova 0 0,00 Costa di Mezzate 0 0,00 Costa Serina 0 0,00 Costa Valle Imagna 0 0,00 Costa Volpino 3 0,33 Covo 0 0,00 Credaro 0 0,00 Curno 4 0,52 Cusio 0 0,00 Dalmine 3 0,13 Dossena 2 2,28 Endine Gaiano 0 0,00 Entratico 1 0,51 Fara Gera d'Adda 4 0,50 Fara Olivana con Sola 0 0,00 Filago 1 0,32 Fino del Monte 0 0,00 Fiorano al Serio 0 0,00 Fontanella 1 0,21 Fonteno 0 0,00 Foppolo 0 0,00 Foresto Sparso 0 0,00 Fornovo San Giovanni 0 0,00 Fuipiano Valle Imagna 0 0,00 Gandellino 0 0,00 Gandino 1 0,19 Gandosso 1 0,68 Gaverina Terme 0 0,00 Gazzaniga 0 0,00 Ghisalba 2 0,32 Gorlago 0 0,00 Gorle 1 0,15 Gorno 0 0,00 Grassobbio 2 0,31 Gromo 0 0,00 Grone 1 1,12 Grumello del Monte 1 0,13 Isola di Fondra 0 0,00 Isso 0 0,00 Lallio 1 0,24 Leffe 1 0,23 Lenna 0 0,00 Levate 1 0,27 Locatello 2 2,43 Lovere 2 0,39 Lurano 2 0,70 Luzzana 0 0,00 Madone 0 0,00 Mapello 1 0,15 Martinengo 2 0,18 Medolago 0 0,00 Mezzoldo 0 0,00 Misano di Gera d'Adda 2 0,68 Moio de' Calvi 0 0,00 Monasterolo del Castello 0 0,00 Montello 0 0,00 Morengo 1 0,40 Mornico al Serio 0 0,00 Mozzanica 2 0,45 Mozzo 4 0,54 Nembro 2 0,18 Olmo al Brembo 0 0,00 Oltre il Colle 0 0,00 Oltressenda Alta 0 0,00 Oneta 0 0,00 Onore 0 0,00 Orio al Serio 1 0,59 Ornica 0 0,00 Osio Sopra 3 0,57 Osio Sotto 2 0,16 Pagazzano 1 0,48 Paladina 1 0,24 Palazzago 4 0,88 Palosco 3 0,52 Parre 0 0,00 Parzanica 0 0,00 Pedrengo 1 0,17 Peia 0 0,00 Pianico 0 0,00 Piario 0 0,00 Piazza Brembana 0 0,00 Piazzatorre 0 0,00 Piazzolo 0 0,00 Pognano 0 0,00 Ponte Nossa 0 0,00 Ponte San Pietro 1 0,08 Ponteranica 0 0,00 Pontida 1 0,30 Pontirolo Nuovo 6 1,18 Pradalunga 2 0,44 Predore 0 0,00 Premolo 0 0,00 Presezzo 0 0,00 Pumenengo 0 0,00 Ranica 4 0,67 Ranzanico 0 0,00 Riva di Solto 0 0,00 Rogno 1 0,26 Romano di Lombardia 7 0,34 Roncobello 0 0,00 Roncola 0 0,00 Rota d'Imagna 0 0,00 Rovetta 0 0,00 San Giovanni Bianco 0 0,00 San Paolo d'Argon 0 0,00 San Pellegrino Terme 0 0,00 Santa Brigida 0 0,00 Sant'Omobono Terme 0 0,00 Sarnico 0 0,00 Scanzorosciate 2 0,20 Schilpario 0 0,00 Sedrina 2 0,82 Selvino 0 0,00 Seriate 12 0,47 Serina 1 0,47 Solto Collina 0 0,00 Solza 1 0,48 Songavazzo 0 0,00 Sorisole 15 1,65 Sotto il Monte Giovanni XXIII 2 0,45 Sovere 4 0,75 Spinone al Lago 0 0,00 Spirano 0 0,00 Stezzano 3 0,22 Strozza 2 1,88 Suisio 0 0,00 Taleggio 0 0,00 Tavernola Bergamasca 0 0,00 Telgate 1 0,20 Terno d'Isola 3 0,37 Torre Boldone 3 0,34 Torre de' Busi 0 0,00 Torre de' Roveri 0 0,00 Torre Pallavicina 0 0,00 Trescore Balneario 3 0,30 Treviglio 11 0,35 Treviolo 2 0,18 Ubiale Clanezzo 0 0,00 Urgnano 0 0,00 Val Brembilla 0 0,00 Valbondione 0 0,00 Valbrembo 3 0,68 Valgoglio 0 0,00 Valleve 0 0,00 Valnegra 0 0,00 Valtorta 0 0,00 Vedeseta 0 0,00 Verdellino 0 0,00 Verdello 3 0,36 Vertova 2 0,43 Viadanica 0 0,00 Vigano San Martino 0 0,00 Vigolo 4 6,91 Villa d'Adda 0 0,00 Villa d'Almè 1 0,15 Villa di Serio 0 0,00 Villa d'Ogna 0 0,00 Villongo 3 0,36 Vilminore di Scalve 0 0,00 Zandobbio 0 0,00 Zanica 4 0,45 Zogno 9 1,02