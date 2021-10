Da Zogno a Piazza Brembana sui pattini: l'impresa di Valentina, guidata dai compagni

Ha percorso 24km - sulla pista ciclabile delle Valle Brembana, da Zogno a Piazza Brembana - in circa due ore, sui pattini a rotelle. Un'impresa compiuta dalla 22enne Valentina Vignali, atleta di pattinaggio di velocità in line della ASD Padernese (importante società rotellistica) , gravemente ipovedente e che ha percorso il tracciato guidata dall'istruttore Paolo Silva e da tutti gli altri compagni di squadra.

"Il pattinaggio in line non è uno sport facile - fanno sapere dall'ASD Padernese ai microfoni di PrimaMerate - occorrono grande coordinazione, in particolare equilibrio, oltre che forza e resistenza. Se a praticare questo sport è una persona che non dispone del senso della vista tutta l'attenzione si deve spostare sulla propriocezione, cioè sulla consapevolezza della posizione del proprio corpo nello spazio in relazione all'ambiente. La cosa è tutt'altro che facile".

E infatti nulla è stato ovviamente lasciato al caso: i compagni di Valentina si sono allenati duramente per riuscire ad accompagnarla lungo tutti i 24 km della ciclopedonale. Quello di Valentina è senza dubbio un fulgido esempio di grande forza di volontà e che infonde grande speranza.

"La sfida lanciata da Valentina e da tutta la Padernese – aggiungono dalla società sportiva – punta a dimostrare che lo sport può e deve essere per tutti. Anche per chi, in apparenza, dovrebbe rinunciare a praticarlo".