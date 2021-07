Dossena, la biblioteca si rifà il look e diventa più innovativa e funzionale

Dare una nuova funzionalità a un luogo, quello di Via Don Pietro Rigoli, che se fosse stato lasciato com’era, sarebbe stato poco utilizzato.

E’ questo l’obiettivo che si è posta l’Amministrazione Comunale di Dossena per rinnovare la biblioteca e renderla più innovativa ed efficiente anche dal punto di vista del risparmio energetico.

La nuova coibentazione e la nuova pavimentazione dal lato strutturale, abbinata alle scaffalature che rendono più fruibile il patrimonio narrativo anche grazie alla creazione di un’area lettura per i più piccoli, l’installazione di due internet point e il wi-fi libero restituiscono il valore pieno del servizio che una biblioteca deve offrire al proprio territorio.

Un intervento importante, che è durato 6 mesi, in epoca Covid, con un costo di circa 100.000 euro, coperti per metà da finanziamento statale, per 25.000 da Regione Lombardia con il bando su biblioteche e la restante parte a carico del Comune.

“Credo che questo impegno sia un vero e proprio investimento sul futuro. I servizi della biblioteca sono fondamentali su diverse fasce d’età, ma in particolare per i giovani e le giovani famiglie. Abbiamo toccato con mano durante l’emergenza sanitaria quanto sia importante la tecnologia e la rete. Oggi possiamo dire di aver creato un luogo che potrà essere funzionale e rispondere alle esigenze dei nostri cittadini, soprattutto quelli più giovani” dichiara il sindaco Fabio Bonzi.

“Stiamo trasformando Dossena in un luogo attrattivo per il turismo. La principale attenzione in questo percorso va ai dossenesi, perché il nostro paese possa dare loro tutti i servizi che un territorio necessità perché il suo sviluppo sia uno sviluppo sostenibile” conclude il sindaco.