Fontana: ''Lombardia rimane bianca, record di prenotazioni per la terza dose''

“La settimana si conclude con due buone notizie: la prima è che la Lombardia si conferma ancora in zona bianca e la seconda è che giovedì 11 novembre oltre 60.000 lombardi hanno prenotato la terza dose”. Lo annuncia il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un video postato sulla sua pagina Facebook e su quella di LombardiaNotizieOnline.

Zona bianca grazie al 90% di lombardi con seconda dose

Il presidente spiega che “la conferma della zona bianca, comunicata da Roma, in base al consueto monitoraggio settimanale del venerdì di Ministero della Salute e Iss, è dovuta sicuramente al fatto che il 90% dei cittadini ha effettuato la seconda dose. Adesso dobbiamo insistere perché venga effettuata anche la terza, che conclude il ciclo vaccinale e permette un’immunità, (come dicono gli esperti, ndr) che si protrarrà non per alcuni mesi, ma per anni”.

Boom prenotazioni per la terza dose

E proprio le prenotazioni della terza dose sono alla base della seconda buona notizia annunciata da Fontana.

“Giovedì 11 novembre – ha concluso – sono arrivate più di 60.000 prenotazioni di cittadini per la terza dose. Grazie alla serietà dei lombardi, grazie al loro grande senso civico. Continuiamo così e concludiamo la vaccinazione tutti insieme”.