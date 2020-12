Il Meteo delle Valli - Inverno in grande spolvero: ancora neve e pioggia nel weekend

La perturbazione, che fino a giovedì indugia al Sud con condizioni di maltempo a tratti intenso, è destinata ad uscire di scena venerdì, ma sarà seguita a breve distanza da un nuovo fronte in arrivo dall'Atlantico.

Questo determinerà un peggioramento già entro la sera di giovedì a partire dal Nordovest e darà luogo a forte maltempo venerdì al Nord, su parte della Sardegna e sul medio-alto Tirreno, con copiose nevicate sulle Alpi e anche a bassa quota al Nord, fino in pianura sul Nordovest. Sarà pilotata da un profondo vortice che affonderà il colpo tra il Regno Unito e la Francia, da cui si dipartiranno altri fronti che prolungheranno il maltempo anche nel weekend.

Meteo Valle Brembana e Valle Imagna

Nel dettaglio delle nostre valli ci attende un venerdì all'insegna del maltempo con precipitazioni per buona parte della giornata, a carattere nevoso al mattino sino ai fondovalle, in rialzo poi dal pomeriggio oltre i 700-900m.

Il maltempo proseguirà poi anche sabato e, seppur attenuato, domenica con ancora piogge e nevicate mediamente oltre i 900/1300m, ma in nuovo leggero calo sul finir di domenica. Il tutto con temperature invernali: massime non oltre i 4/6°C in pianura. Come accennato il maltempo sarà intenso tant'è che sulle nostre montagne il manto nevoso fresco potrebbe toccare o superare il metro in quota. Il tempo faticherà poi a migliorare nel corso della prossima settimana che vedrà ancora molte nubi e piogge almeno sino a mercoledì.

Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo