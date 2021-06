Letizia Milesi presenta il suo libro a Zogno: ''Sono pronta a urlare al mondo la mia vera storia''

Letizia Milesi - 20enne di Roncobello colpita nel 2017 da un incidente che l'ha costretta sulla carrozzella ma che è tornata a camminare grazie ad un intervento in Texas nell'ottobre del 2019 e successiva riabilitazione - presenta il suo libro, disponibile dal 18 giugno. A questo link la sua bellissima e commovente storia.

"Laetitia, un nuovo inizio", questo il titolo del libro che la 20enne presenterà presso l'oratorio di Zogno venerdì 18 giugno alle ore 20. Alla presentazione saranno presenti anche le copie del romanzo, acquistabili in loco. Bus navetta gratuita da Roncobello, Milano e Bergamo. Per questioni di sicurezza legati alle misure anti-Covid, è gradita la prenotazione contattando il numero WhatsApp 327.6970482

"Per anni - scrive su Facebook la ragazza - ho lasciato che le persone raccontassero la loro versione, mi dicevo 'lasciale parlare, concentrati sulla verità' . Non nego che questa verità non sia stata semplice da raggiungere, ma finalmente sono pronta a urlarla al mondo, anzi, farla leggere al mondo".

"Ho deciso di farlo - prosegue -, mettere per iscritto tutta la verità, ripeto, tutta la verità della quale molto spesso mi sono vergognata. Non posso negare che alcuni capitoli sono stati veramente difficili rispetto ad altri che riportavano alla memoria solo momenti piacevoli. È stato un anno pieno di cambiamenti, dove ho potuto lavorare tanto su ciò che ho vissuto. Posso finalmente dire che “Laetitia, un nuovo inizio” uscirà il 18 giugno.

Spero davvero che questo libro possa essere d’aiuto a più persone possibili, e finalmente parlare senza vergogna e paura! Devo ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso, che mi hanno supportato e motivato nella realizzazione di questo sogno. Vi aspetto tutti per festeggiare insieme questo traguardo.

Vi aspetto tutti alla serata di presentazione - conclude Letizia -, ricca di sorprese venerdì 18 giugno presso l’oratorio di Zogno dove potrete trovare anche le copie del romanzo".