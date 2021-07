Magut Race, oltre 200 col sacco di cemento in spalla: trionfano Simone Bertocchi e Silvia Boroni

Magut Race, cronaca di un successo annunciato. Battuto in partenza il primato presenze con oltre 200 concorrenti, la 6ª edizione della corsa più pazza dell’estate ha fatto registrare il nuovo primato cronometrico maschile. Il nuovo “re dei magut” sempre bresciano di Angolo Terme, ma si chiama Simone Bertocchi.

Con una progressione impressionante ha stampato uno stratosferico 1’46” succedendo nell’albo d’oro all’amico avversario Giacomo Laini. Al femminile il tempo da battere resta il 3’13” di Elisa Capponi. La vincitrice 2021, Silvia Boroni, ha infatti stoppato il cronometro sul tempo di 3’27”.



Nonostante un meteo incerto, che ha costretto Mario Poletti e lo staff di Fly-Up sport ad anticipare lo start di due ore rispetto al programma originale, un nutrito pubblico si è assiepato sulla ripida erta dell’Alta Val Seriana per quella che di fatto è diventata una vera e propria festa di metà estate.



Classifiche alla mano, sul podio assoluto con Simone Bertocchi sono saliti Daniel Guerini (1’47”) ed Eugenio Bianchi (1’49”). Sopra il precedente record, ma nei migliori 5 si sono piazzati anche Nicholas Belingheri e Mattia Tiraboschi.

Al femminile best time e successo di giornata per Silvia Boroni. Seconda piazza per Susanna Belli (3’35”), mentre 3ª si è piazzata Ivana Benzoni (3’47”).



Format vincente non si cambia. Nei boschi alle spalle della Baitella di Songavazzo veri magut bergamaschi, semplici sportivi e oltre 20 donne si sono sfidati su quegli interminabili 170 m dalle pendenze proibitive. A sostenerli in questa immane fatica, il calore del pubblico e la musica dei dj Red Bull. Una cornice quasi surreale, una bolgia infernale nella quale sbagliare un passo significa perdere secondi preziosi e quindi anche la gara. Difficile anche impostare una vera e propria tecnica di ascesa. Forse il segreto è non partire forte per avere un minimo di lucidità sul rush finale, quello più duro.



Dietro le quinte premiato da numeri e presenze lo sforzo organizzativo di Fly-Up Sport, supportato come sempre dalla locale amministrazione comunale e da Italcementi che, oltre ai sacchi di cemento da 25 kg, quest’anno ha che donato a ogni singolo concorrente una t-shirt creata appositamente per l’occasione. Da segnalare la nuova collaborazione con Red Bull, un valore aggiunto per un evento che sta crescendo anno dopo anno.



Salvatore Palazzo, responsabile vendite Italcementi: «Per Italcementi ormai è una tradizione fornire i sacchi per la Magut Race. È un modo divertente per essere vicini al mondo dell’edilizia. Quest’anno inoltre i “Magut” sono saliti con il nostro tecnocem “32.5” il sacco più venduto in Italia con una nuova grafica e colori più sgargianti per essere immediatamente riconoscibile nelle rivendite edili».



Mario Poletti, responsabile comitato organizzatore: «E’ stato bellissimo. Rispetto alla prima edizione l’evento è cresciuto in maniera esponenziale e, nonostante il meteo la risposta di pubblico e atleti, è stata eccellente. Il mio sogno? Già quest’anno sono arrivate comitive da fuori regione… mi piacerebbe che Magut Race diventasse un happening per i muratori del Nord Italia».

CALENDARIO DELLE ALTRE GARE FLY-UP 2021:

29 Agosto OROBIEVERTICAL Valbondione

3 Ottobre VALZURIO TRAIL Nasolino

24 Ottobre 6 COMUNI PRESOLANA TRAIL Cerete

Photo Credit: Maurizio Torri