Più di 1.600 km in sella alla sua Vespa: l'almennese Donadonibus è il più 'vintage' al Motogiro d'Italia

Nel 25esimo anno di fondazione del Vespa Club Bergamo Città dei Mille, di cui è anche consigliere, l'almennese Pier Fabrizio Donadonibus (di origine friulana ma da anni residente ad Almenno San Bartolomeo) si è aggiudicato il gradino più alto del podio nella categoria “vintage” al Motogiro d'Italia.

Un traguardo che mancava da diverso tempo, conquistato in sella alla sua Vespa 150 Gs Vsl del 1955 per un percorso a tappe lungo più di 1.650 chilometri. La gara è durata quasi un'intera settimana, dall'11 al 16 ottobre, con partenza e arrivo a Misano Adriatico passando per una serie di luoghi intermedi – Todi, Spoleto, Grosseto, Ascoli Piceno, Colli del Tronto e Repubblica di San Marino.

L'obiettivo della gara è giungere all'arrivo cercando di rispettare il più possibile una tempistica di marcia, osservando e vivendo nel frattempo l'Italia in ogni suo meraviglioso paesaggio. Per quanto riguarda invece le prove speciali di abilità, è necessario passare entro un certo limite di tempo per campi di gara dotati di fotocellule, evitando gli ostacoli. La vittoria è di chi commette meno penalità.

Nonostante il freddo e la pioggia battente, Donadonibus ha fatto il “miracolo” conquistando il primo posto nella categoria “vintage”. Oltre al premio, l'almennese si è portato a casa i ricordi di un viaggio colorato da tante belle persone conosciute lungo il percorso e un'esperienza insostituibile che – spera – possa contribuire a far avvicinare i giovani al club o coloro che hanno lasciato da troppo tempo la moto parcheggiata nel box.

(Fonte: L'Eco di Bergamo)