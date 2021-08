Vaccini, Regione Lombardia lancia la campagna su Tik Tok per sensibilizzare i giovani

È partita in questi giorni su web, social media e radio la campagna multicanale della Regione Lombardia per favorire l'incremento delle vaccinazioni tra i più giovani.

Un'azione particolarmente importante, soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Momento decisivo per una ripresa più serena per i ragazzi e, più in generale, per tutta la società lombarda.

‘Con il vaccino puoi’ è il messaggio che accompagna le immagini che rappresentano ciò che i giovani più amano, come frequentare i coetanei, praticare sport, divertirsi in momenti di svago.

Per la prima volta l'azione regionale sarà diffusa anche attraverso la collaborazione con alcuni volti affermati della piattaforma Tik Tok come Francesca Stavolone, Chiara Di Quarto, Daniele Davì, Federico Rognoni e Stella Vizzino, noti creator di contenuti di questo social media per giovani e giovanissimi. Tutti hanno accolto l'invito a supportare l'importanza di vaccinarsi, attraverso il format #l'appuntamentopiùimportante.

Il gioco creativo è incentrato sulla preparazione per un appuntamento da non mancare: abiti, make up, frasi giuste da trovare. Tutte attenzioni che lasciano presagire un incontro speciale.