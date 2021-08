Vaccino, dal 16 agosto un ''bottone'' sul portale per dare priorità agli universitari lombardi

Da lunedì 16 agosto, sulla piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, sarà presente una specifica icona – un ‘bottone’ digitale – dedicato agli studenti universitari per i quali sono disponibili agende prioritarie dedicate per i vaccini Covid.

Lo rende noto l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala. “L’accesso alla prenotazione – spiega Sala – sarà garantito anche agli studenti provenienti da altre regioni e agli studenti internazionali non in possesso di Tessera Sanitaria ma con Codice Fiscale o altro Codice Identificativo”.

“Per favorire una maggiore diffusione della vaccinazione – prosegue l’assessore – gli studenti stranieri e fuori sede possono andare nel centro più comodo per loro. Regione Lombardia intende garantire la massima disponibilità per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 agli studenti universitari e personale scolastico per un avvio dell’attività accademica in sicurezza”.

L’iniziativa coinvolge anche assegnisti e dottorandi oltre ai professori a contratto, previa prenotazione. In base alle disposizioni governative, inoltre, il personale docente e non docente delle Università lombarde potrà accedere ai centri vaccinali senza obbligo di prenotazione. Potrà farlo tramite il cosiddetto ‘accesso diretto’ agli hub

. “Stiamo valutando – dice ancora l’assessore – la possibilità di organizzare iniziative mirate. Questo per aumentare l’adesione alla vaccinazione presso le sedi degli Atenei a fine agosto. Prima dell’inizio dell’Anno Accademico”.

Photo credit: Università degli Studi di Bergamo via Wikimedia Licenza CC BY-SA 4.0