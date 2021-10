Variante di Zogno, c'è la data: la Provincia la aprirà l'8 novembre

L'apertura dell'attesissima variante di Zogno ha finalmente una data: l'8 novembre 2021. Ad annunciarlo su Facebook il vicesindaco di Zogno Giuliano Ghisalberti con un post: "Provincia finalmente ha autorizzato l'apertura. Nei giorni scorsi ho volutamente “forzato la mano” perché altrimenti sarebbero andati ancora più in là. Gli zognesi dovevano sapere che era questione di dettagli. Hanno avuto bisogno ancora di tempo.

Anche gli ultimi giorni sono stati estenuanti - prosegue Ghisalberti -, come estenuante è stata l’attesa degli zognesi, dei pendolari, dei turisti, dei cittadini della Valle Brembana. Ora, però, da persone concrete come noi zognesi siamo, guardiamo al lato positivo: finalmente abbiamo la data. Provincia autorizzerà l’apertura l’8 novembre. Ed ora tutti insieme cerchiamo di sfruttare questa possibilità, per Zogno e per la Valle Brembana".

La variante di Zogno, ricordiamo, si sviluppa su un tratto di circa 4,3 chilometri che dalla zona centrale Enel di Zogno (nei pressi delle Grotte delle Meraviglie), “buca” la montagna per giungere fino a Madonna del Lavello nella frazione di Ambria, sul confine con San Pellegrino Terme. La nuova strada è composta da due tratti a cielo aperto di circa due chilometri e due gallerie, la “Inzogno” e la “Monte di Zogno”.

I primi lavori per la variante di Zogno sono partiti nel 2012 e poi successivamente bloccati nel 2014 in seguito all’abbandono da parte dell’impresa Itinera di Tortona per fondi insufficienti. Per l'opera sono stati già spesi oltre 40 milioni di euro: Regione Lombardia ha dovuto dunque stanziare altri 33,1 milioni di euro per il completamento, i cui lavori sono stati affidati all'Impresa Collini di Trento nel 2019.