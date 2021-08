Viabilità, deviazioni e chiusure linee SAB in Valle Brembana e Imagna (aggiornamento al 6 agosto 2021)

Indicazioni delle deviazioni e chiusure linee SAB in Valle Brembana e Valle Imagna, dichiarate da Bergamo Trasporti, aggiornate al 6 agosto 2021.



Bergamo Trasporti informa che da mercoledì 9 giugno 2021 sarà in vigore l’orario estivo. Per informazioni sugli orari è possibile consultare il portale www.bergamotrasporti.it ovvero contattare i seguenti numeri: 800 139392 (da telefono fisso) 035.289.000 (da telefono mobile).

Dal 2 al 28 agosto 2021 sarà in vigore l’ORARIO ESTIVO RIDOTTO – MESE DI AGOSTO. Si raccomanda un’attenta visione dell’orario al pubblico.

VALLE BREMBANA

Linea B20c - Riapertura Strada Somendenna-Miragolo

Bergamo Trasporti comunica che da sabato 31 luglio sarà riaperta la strada comunale nel tratto Somendenna – Miragolo. Di conseguenza verrà sospeso il servizio sostitutivo Zogno – Sambusita – Miragolo mentre le corse della linea B20c riprenderanno il percorso regolare sulla tratta Zogno – Somendenna – Miragolo e ritorno.

Linea B - Modifica percorso in San Pellegrino Terme

Bergamo Trasporti comunica che dalle ore 20:00 di venerdì 2 luglio e sino alle 24.00 di domenica 12 settembre p.v. le corse della linea B in Comune di San Pellegrino Terme adotteranno il percorso estivo di seguito indicato:



Tutte le corse in entrambe le direzioni saranno deviate su Ponte Umberto, Viale Bortolo Belotti, e Vittorio Veneto e Ponte Cavour per poi riprendere il percorso regolare. Durante l’interruzione saranno soppresse le fermate poste nel tratto interessato alla chiusura ed istituite fermate provvisorie in via De Medici ed in via Tasso.





Linea B - Istituzione servizio festivo Zogno-Zambla

Bergamo Trasporti comunica che a partire da domenica 4 luglio 2021 e fino a domenica 29 agosto 2021, viene istituito il servizio festivo sulla linea B Zogno – Serina – Zambla. L’accesso al bus prevede il pagamento del biglietto corsa semplice secondo le tariffe vigenti.



Linea B – Serina, chiusura Piazza Umberto

Bergamo Trasporti comunica che nel periodo dal 14 giugno al 26 settembre 2021 sarà vietato il transito ai mezzi pesanti in Piazza Umberto I° in comune di Serina. Sarà temporaneamente soppressa la fermata di Serina Piazza Umberto I° “Alberghi”



San Giovanni Bianco – Modifica percorso

Bergamo Trasporti comunica che, su disposizione dell’Agenzia del TPL di Bergamo per motivazioni di sicurezza, da mercoledì 9 giugno 2021 gli autobus che effettuano le corse di trasporto pubblico locale non potranno transitare nella galleria di via Pretura-via Pozzolo. Di conseguenza, la fermata di San Giovanni Bianco “Stazione” sarà spostata sulla SS470 in via Boselli al civ. 5 in dir. Piazza B ed al civ 10 in dir. Bergamo. Le linee B40a (Vedeseta) – B40b (S. Gallo) effettueranno coincidenze/interscambio con le corse della linea “B” a S. Giovanni Bianco in via Piazzalunga “Rist. Cinese”.