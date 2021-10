Voglia di castagne? Alla sagra di Corna Imagna il pranzo è castagnoso...e pure la birra

Domenica 17 ottobre Corna Imagna si colora d'autunno con la settima Sagra della Castagna. Dalle 10 alle 18 in Piazza della Rinascita si svolgeranno una serie di attività per tutti i gusti: dai mercatini agricoli ai laboratori, fino al ricchissimo pranzo dalle 12 che vedrà come protagonista proprio le castagne, il frutto-simbolo del paese. Cosa ci aspetta, dunque, nel menu “castagnoso” messo appunto dalle attività ricettive del paese? Ricordiamo che per il pranzo la prenotazione è obbligatoria al numero 334.5743963.

Si parte con la Azienda Avicola Val di Piazza, che offrirà dei deliziosi gnocchi freschi, per poi passare ai piatti vegani di La Capra Campa, che propone invece crespelle con torta al cioccolato e castagne. Damiano Salvi preparerà un menu composto da vellutata autunnale (vegana e gluten free), filetto di maialino (gluten free), polpettine fritte (vegan) e purè di ceci e castagne (vegano e senza glutine); la Locanda Roncaglia proporrà un delizioso piè di castagne, Ca' Berizzi un'ottima crostata con farcitura alle pere e cioccolato, mentre la Pasticceria Acquario ha in serbo un cestino d'autunno.

Il Gruppo Alpini di Corna Imagna porteranno in Piazza l'immancabile pane e cotechino accompagnato da polenta con farina di mais scagliolo di Carenno e l'Azienda Agricola Locatelli Osvaldo proporrà due piatti vegetariani (torta salata e formaggio alla piastra); da La Lumaca di Torre S.S., invece, sarà possibile gustare una particolarissima polenta con lumache ai funghi porcini, mentre Delta Nova offrirà piadina farcita con misto di erbe stufate e ricotta (vegetariana) e birra alla canapa. Menu completo per l'Azienda Agricola Marco Previtali: tagliere di formaggi e salumi, polpettone ripieno, panna cotta e dolce ciocco castagna. Infine ci saranno Ca' Verde con il suo vino biologico, il bar-pizzeria Alà Baleta con birra alla castagna "Cornabusa" del Birrificio Lemine ed il bar Pa'_Ciola, con il pane.

Pancia piena chiama riposo? No, perché alla Sagra della Castagna ci sono moltissime attività a cui prendere parte, accompagnate dalla musica popolare de “Gli Alegher”. Alle 10 ci sarà la passeggiata educativa con i cani lungo il Sentiero del Castagno a cura de La Libellula – Educazione Cinofila (prenotazione obbligatoria: 328.2066840), mentre alle 11 ci saranno il seminario “Il racconto come medicamento dell'anima: benvenuti nel mondo del selkie” (prenotazione al 339.2793859) ed il laboratorio per bambini “Creare-disegnare con foglie e frutti” (prenotazione al 348.6886703).

Anche alle ore 14 ci sarà un laboratorio per bambini, dal titolo “La castagna dei miei sogni” (prenotazione al numero 347.8922289) e un altro ancora alle 15:30, intitolato “Le castagne si raccontano”: si tratta di una lettura animata itinerante con giochi e tanto divertimento, a cura della commissione minori e gruppo cultur@ndo (prenotazione al 388.9357963). Alle 15 visita guidata sul Sentiero del Castagno con merenda a Ca' Berizzi (prenotazioni al 334.5743963), ma la merenda non mancherà anche in Piazza, alle ore 16, a cura dell'Azienda Agricola Locatelli Osvaldo – che proporrà yogurt con castagne caramellate –, dell'Azienda Avicola Val di Piazza con le sue crepes marmellata e nocciolata, ed il Gruppo Alpini con il classico vin brulé e caldarroste.

Infine, dalle 11 alle 14, si svolgerò l'autoraccolta delle castagne, uno degli appuntamenti più attesi della Sagra. I partecipanti, che dovranno prenotarsi al numero 334.5743963, saranno accompagnati dai castanicoltori di Corna Imagna.