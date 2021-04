A S.Omobono buoni spesa agli over 85 del paese: ''Un pensiero per i nonni e la loro tenacia''

Da mercoledì 21 aprile il Comune di Sant'Omobono Terme farà distribuire, casa per casa, buoni spesa alimentari da 50 euro, da utilizzare presso i negozi del territorio, ai cittadini over 85 del paese, indipendentemente dalla loro situazione economica. È quanto prevede l'iniziativa "Un pensiero per i nonni".

La residenza nel Comune di Sant'Omobono Terme deve sussistere a decorrere dal 31 gennaio 2020, data della dichiarazione dello stato di emergenza. L'erogazione dei buoni sarà effettuata una sola volta per ciascun cittadino avente diritto.

I buoni spesa non assegnati o residui verranno attribuiti alle famiglie in difficoltà segnalate dall'Assistete Sociale del Comune. I buoni saranno spendibili fino al 31 maggio 2021. Saranno utilizzati i buoni spesa acquistati per il progetto "Un piccolo aiuto per la tua spesa" e non assegnati per l'importo di 7.090 euro.

"In questo anno di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid - dichiara l'assessore alle Politiche Sociali, Catia Locatelli - , l'Amministrazione si è impegnata a fornire un aiuto concreto alle famiglie con maggiori difficoltà economiche, alle attività operanti sul territorio ed ai ragazzi in età scolastica. Ora l'intenzione è quella di rivolgere un pensiero ai nostri anziani, che più di tutti hanno pagato il peso della solitudine e dell'isolamento.

Durante il periodo della pandemia - prosegue l'assessore Locatelli - i più colpiti sono stati proprio i nostri nonni, perché si sono ammalati, spesso sono stati ricoverati negli ospedali e alcuni ci hanno lasciato, ma hanno anche dato il loro contributo, nonostante l'età, mentre papà e mamma si dedicavano al lavoro. L'Amministrazione comunale intende riconoscere la fatica, il disagio e la tenacia che in silenzio hanno dimostrato in quest'epoca di guerra contro un nemico invisibile e feroce come il Coronavirus".