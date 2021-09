A S.Pellegrino sfilano moto d'epoca e piloti 'stilosi': al via il 7° Trofeo Lombardia Eleganza

Rombano i motori d’epoca a San Pellegrino Terme dove domenica 5 settembre va in scena il 7° Trofeo Lombardia Eleganza su due ruote, il concorso di eleganza di motocicli e piloti con abbigliamento d’epoca organizzata dal Moto Club Prealpi Orobiche in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, Coni e patrocinio del Comune di San Pellegrino Terme.

Il programma prevede: dalle ore 8.00 alle 10.00 iscrizioni presso il Gazebo Moto Club di via Belotti, fronte palestra. Alle 10.30 sfilata motociclette lungo le vie del paese. Ore 11.00 inizio sfilata per valutazione tecnica da parte della giuria. Ore 12.00 rientro su via Belotti prendendo le posizioni precedenti. A seguire pranzo presso ristorante Cà Bigio. Ore 14.00 premiazioni.

Durante la manifestazione verrà eletta Miss Eleganza su due Ruote. Iscrizione gratuita presso lo stand della manifestazione. In occasione della manifestazione sarà possibile iscriversi al Moto Club Prealpi Orobiche.

Vista l'importanza della manifestazione, gli organizzatori raccomandano puntualità per l'iscrizione dalle 8.00 alle 10.00. La manifestazione è aperta a tutti, tesserati FMI e non tesserati. Per info e prenotazioni contattare Ferruccio Falgari al numero 328.8142875.