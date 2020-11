ABF, a S.Giovanni il nuovo corso per operatore informatico: a dicembre e gennaio gli open day

La pandemia da Covid-19 sta rapidamente cambiando i nostri stili di vita: si lavora di più da casa, si fanno acquisti a distanza, si comunica e si cercano informazioni sul web. Per adeguarsi a queste trasformazioni, molte aziende hanno accentuato i processi di digitalizzazione che erano già in atto nel settore dei beni e servizi come nella produzione: organizzazione del lavoro agile, comunicazione digitale, vendita online, data management, industria 4.0.

Pensando alle nuove opportunità lavorative legate all’uso di Internet e del computer, a partire dall’anno scolastico 2021/2022 Azienda Bergamasca Formazione inaugura a San Giovanni Bianco il corso per Operatore informatico, rivolto ai ragazzi che dopo la terza media, oltre ad assolvere all’obbligo dell’istruzione, vogliono inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro. Gli studenti si prepareranno per lo sviluppo e la gestione di prodotti e servizi informatici, acquisendo tutte le competenze relative al supporto operativo ai sistemi, alle reti e alle soluzioni di data management. Impareranno a installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software tipici dell’office automation e della comunicazione digitale.

I corsi per l’anno scolastico 2021/2022

Questo nuovo percorso formativo si affianca agli altri quattro già storicamente presenti in sede: operatore del benessere - acconciatura, operatore del benessere - estetica, operatore agricolo e allevamento animali, operatore meccanico. Con una durata annua di 990 ore, prevedono tutti modalità didattiche innovative e digitali, attività di laboratorio e un periodo di stage in aziende partner. Al termine del triennio c’è la possibilità di frequentare il quarto anno di studi per acquisire il diploma di tecnico e, nei casi di estetica e acconciatura, l’abilitazione alla professione.

Porte aperte con gli open day

Durante gli open day della scuola, gli studenti e le loro famiglie potranno conoscere i piani di studio, parlare con i docenti e visitare la sede. Oltre alle aule per la didattica, ci sono spazi e laboratori per tutte le materie: acconciatura, estetica, caseificazione, coltivazione, allevamento, officina meccanica, disegno meccanico, saldatura ed elettronica. A questi si affiancherà il nuovo laboratorio “reti e sistemi”, allestito per gli aspiranti operatori informatici.

Tre gli appuntamenti per i futuri studenti: chi vuole approfondire i programmi dei 4 corsi di formazione già attivi si può prenotare per sabato 19 dicembre, a partire dalle 14.30 (http://bit.ly/opendaysgb20).

Formazione specifica per l’inserimento lavorativo

Sabato 5 dicembre e sabato 9 gennaio 2021, sempre dalle 14.30, si terrà invece un open day interamente dedicato al nuovo corso di Operatore informatico. “Vogliamo presentare in modo approfondito questa nuova opportunità formativa, che finora mancava sul territorio: i ragazzi che vogliono avviarsi a una professione in questo settore al momento sono necessariamente costretti ad andare a Bergamo”, spiega Mara Milesi, responsabile di ABF San Giovanni Bianco.

“Questo nuovo indirizzo di studi è interessante sia per le famiglie sia per le aziende e una preparazione di questo tipo può dar vita in futuro a importanti partnership e collaborazioni tra mondo della scuola e imprese”.

ABF San Giovanni Bianco ha un bacino d’utenza che va dalla Valle Brembana alla Valle Imagna, fino all’immediata periferia della città. “Nell’anno scolastico in corso la nostra scuola conta circa 290 studenti, dalla prima alla quarta, distribuiti in tutti i settori, oltre agli allievi in apprendistato”, conclude Milesi. “Gli inserimenti lavorativi al termine del percorso formativo sfiorano la totalità, soprattutto nel settore meccanico”.

