Ad Almenno SB riapre ''Il Circolino'', il bar del PalaLemine che era chiuso da tre anni

Lo scorso sabato 26 giugno, dopo tre anni di chiusura, ha riaperto ad Almenno San Bartolomeo il bar all'interno del complesso PalaLemine, in via Montale. La gestione de “Il Circolino” – questo il nome della nuova attività – è stata affidata a Tullio Carlessi, 58 anni residente in paese e collaboratore in una società di pulizie servizi, che lo scorso aprile aveva finalizzato il contratto di gestione con il Comune di Almenno San Bartolomeo, proprietario dei locali che ospitano il punto di ristoro.

Carlessi non è nuovo a questo tipo di esperienza: a cavallo fra gli anni '90 e i 2000 si è occupato della gestione di numerosi centri sportivi, da Caravaggio a Bonate Sotto e Bonate Sopra, Zanica e perfino la celebre discoteca Stop Line di Curno.

“Il Circolino”, da sabato a disposizione dei fruitori del palazzetto (e non solo), fungerà da luogo di servizio e spazio di aggregazione a favore della comunità almennese, soprattutto in vista dell'annunciato progetto di restyling e riqualificazione del PalaLemine, ora gestito dalla Polisportiva Comunale.



(Gli interni del nuovo bar)

I prossimi interventi riguarderanno quindi la pavimentazione in piastrelle del camminamento sopraelevato per l'ingresso delle tribune, il risanamento degli spogliatoi, il rinnovamento della recinzione perimetrale e la realizzazione di una nuova area con campetti outdoor di basket e beach-volley che, insieme alla nuova riapertura del bar, andranno a valorizzare ulteriormente l'intero complesso.

“Non sarà senz'altro un'impresa semplice – aveva spiegato fiducioso Carlessi lo scorso aprile – però ci proviamo. Certamente non è il momento migliore per iniziare un'attività commerciale, però se ragionassimo esclusivamente in funzione di ciò, allora nessuno aprirebbe più nulla. Perciò ho deciso di mettermi in gioco e cercherò di fare le cose nel modo migliore possibile, per offrire un servizio in più alla comunità”.

(Il Circolino)