Al via i lavori al piazzale Alpini di S.Giovanni: anche il mercato trasloca temporaneamente

Manca poco all'avvio del cantiere che rivoluzionerà completamente il volto di piazzale degli Alpini di San Giovanni Bianco, uno dei luoghi centrali dell'intero paese e da anni teatro di manifestazioni oltre che del consueto mercato settimanale.

Il progetto, nato dall'accordo fra Amministrazione comunale e la società Migross, avrà un costo di 1 milione e 200 mila euro, tutto a carico del privato: l'obiettivo è quello di dare vita ad un grande spazio aperto al pubblico, con l'intenzione di diventare il nuovo fulcro della comunità sangiovannese per l'organizzazione di iniziative culturali, commerciali e ludiche. Termine lavori prevista: entro novembre.

Per far spazio al cantiere, il mercato settimanale del giovedì traslocherà temporaneamente in altre sedi in accordo con le Associazioni di categoria: diciotto bancarelle troveranno nuova casa nello spazio fra il supermercato e la strada che porta a Cornalita e in via Pozzolo (che verrò chiusa al traffico), mentre i restanti diciotto banchetti verranno posizionati sul Lungobrembo Arlecchino, dove si trovano i giardini pubblici ed il Palazzetto dello Sport.

Poi si potrà iniziare con il primo lotto dei lavori, che prevedono un intervento nella zona centrale e l'abbattimento dei vecchi capannoni Sab, dove in futuro troverà spazio una struttura pubblica coperta e pedonale, utilizzabile sia nella parte inferiore per il mercato o altre iniziative, sia nella parte superiore a funzione di terrazza pubblica arredata.

Nel corso di questo primo lotto, i parcheggi resteranno nell'area sud e l'accesso avverrà da sinistra per chi giunge da viale Roma. Ma l'intervento complessivo sarà di una portata decisamente maggiore: una grande piazza pedonale si estenderà oltre la nuova struttura, raggiungendo l'area posta fra la vecchia stazione dei treni ed il supermercato, che si amplierà di una nuova corsia di vendita verso valle.

La pista ciclopedonale della Valle Brembana potrà beneficiare di un nuovo percorso dedicato, in modo tale da attraversare in sicurezza il tracciato, mentre anche la viabilità sarà completamente rivista, garantendo l'accesso all'area parcheggio di fronte all'ex stazione così da potervi accedere anche durante il giorno del mercato, che si tiene solitamente il giovedì e potrà posizionare i propri banchetti nel parcheggio a nord.

Anche il supermercato Migross si amplierà e l'intenzione è quella di aprire un bistrot a disposizione dei clienti. Ma prima che ciò avvenga, il privato dovrà completare e collaudare le opere pubbliche previste, dalla piazza alla nuova viabilità. Ciò sarà garanzia di celerità nei lavori.

(Fonte: L'Eco di Bergamo)