Almenno SS, ignoti vandalizzano la statua della Madonna: 'colpevoli già individuati dalle telecamere'

Un atto vandalico ai danni di una statua della Madonna si è verificato ad Almenno San Salvatore. Il simbolo religioso, che presenta danni da bruciatura, si trova nei pressi della scuola dell'infanzia.



A darne notizia è lo stesso sindaco del Comune, Michele Sarchielli, in un post sul proprio profilo social. "Si tratta dell'ennesimo atto vandalico - ha scritto il primo cittadino - Stiamo vagliando le telecamere per procedere, anche in questo caso, a denuncia e sanzione".



Ancora ignoti i responsabili del gesto, ma il sindaco Sarchielli (intervistato da Bergamo news) assicura di aver già individuato i colpevoli. "Opera di soliti noti - ha aggiunto - Si tratta di un gesto di matrice religiosa".





Già lo scorso febbraio un atto vandalico ai danni di un luogo di culto si era verificato in paese, quando ad essere presa di mira era stata la Chiesa di San Giorgio in Lemine, patrimonio storico e d'arte Romanico.



In quell'occasione i vandali avevano imbrattato con della vernic spray il muro di cinta in sasso che circonda la Chiesa. Un danno di circa 10 mila euro, per il quale il primo cittadino aveva sporto denuncia.

(Fonte: Bergamonews)