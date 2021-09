Campanine in festa al Santuario della Cornabusa, appuntamento sabato 11 settembre

Sabato 11 settembre 2021, 17:30, presso il Santuario della Cornabusa, concerto di campanine della Federazione Campanari Bergamaschi in occasione della vigilia della solennità della Madonna Addolorata. Il Santuario della Cornabusa è uno dei luoghi più suggestivi tra terra bergamasca, posto nel cuore della Valle Imagna. Un complesso torreggiato da un concerto di 5 campane che si affaccia sulla vallata e che accoglie settimanalmente numerosissimi fedeli e visitatori della grotta in cui si tengono le funzioni religiose.

L’impianto campanario consente il mantenimento della tradizione del suono manuale delle campane, memoria che si abbina, per l’occasione, all’esibizione che i giovanissimi dell’associazione offriranno ai fedeli al termine della Messa delle 17:30. Il suono delle campane bergamasche, tutelato come Patrimonio Immateriale delle Regioni Alpine della Lombardia, si abbina a quello delle campanine, strumento tradizionalmente utilizzato per apprendere i brani che vengono seguiti sulla tastiera in occasione delle solennità.

Il suono delle campane manuali sarà proposto ai fedeli presenti dalle 15:45 alle 16:30, mentre dalle 17:30 in avanti, fuori dalla grotta, saranno proposti all’ascolto dei presenti brani religiosi e brani della tradizione campanaria bergamasca delle valli e della pianura. I numerosi siti presenti in rete offrono ai visitatori una panoramica completa sul patrimonio religioso e artistico presente nel complesso del santuario, recentemente designato come luogo del cuore da parte del Fondo Ambiente Italiano. Per informazioni sull’iniziativa musicale di sabato 11 settembre 2021, contattare l’indirizzo Internet: info@campanaribergamaschi.net

Paesaggio sonoro con campane è il tema che ha portato la tradizione del suono dei bronzi a essere inclusa nella lista degli Intangible Search della Regione Lombardia. L’eco delle campane a concerto, tradizione già viva nel XVIII secolo, trova significato pieno nella vallata della corna da cui ha avuto origine il complesso religioso.