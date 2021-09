Centri vaccinali Zogno e S.Omobono Terme: accesso libero alle donne in gravidanza

A partire dal primo di settembre nei centri vaccinali di Sant'Omobono Terme e Zogno accesso libero - quindi senza prenotazione - per le donne in gravidanza.

Le altre categorie che possono presentarsi per il vaccino senza appuntamento sono gli over 60, i ragazzi tra i 12 e i 19 anni, il personale scolastico, gli operatori sanitari. Per tutti gli altri che non ancora non si fossero vaccinati, le prenotazioni sono a questo link.