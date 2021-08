Cono gelato? Macché, alla passeggiata gastronomica fra Corna e Berbenno è tutto diverso. Ecco il menù

Domenica 29 agosto fra Corna Imagna e Berbenno va in scena un evento con protagonisti cibo e natura, una passeggiata enogastronomica personalizzata e "dinamica", arricchita da laboratori, attività di vario genere, momenti culturali ed esperienziali. La manifestazione si terrà lungo la Cà Baghina, una strada sterrata agro-silvo-pastorale che si sviluppa per circa 3,3 chilometri fra la Piazza della Rinascita di Corna Imagna e la località Cat di Berbenno.

Dell'evento ne abbiamo parlato in questo articolo, con questo, invece, vogliamo porre l'attenzione sull'aspetto gastronomico. Tradotto: cosa ci sarà di buono da gustare a "Cibo e passeggio tra Corna e Berbenno"?

Siete pronti ad ammirare le bellezze naturalistiche di Corna Imagna e Berbenno impugnando un gustosissimo cono di formaggi e salumi (in foto), sorseggiando magari della freschissima birra artigianale valdimagnina, o alla canapa o – per gli astemi – cocktail analcolici con sciroppi ed erbe locali o succhi bio a km0? Leccornie da far venire l'acquolina in bocca persino al meno goloso, ma ecco di seguito tutti i piatti che saranno presenti all'evento:

Località Francàp: vino biologico e acqua dell'azienda agricola Cà Verde; insalata di riso venere con legumi e verdure dell'orto de La Capra Campa; crepes con marmellata e crema di nocciole bio dell'azienda Locatelli Osvaldo; lumache trifolate con polenta di Lumaca di Torre S.S.

Località Al de Cogiarei: birra artigianale birrificio Lemine e acqua servite dal bar Alà Baleta; tagliere con formaggi caprini e vaccini, yogurt, budino, torta con la ricotta dell'azienda agricola Salvi; bruschetta con pecorino accompagnata da marmellate e miele, pane e salame dell'azienda Recudino; cosmesi di latte d'asina e cavalla di Cobla La Stalletta Pucci; dolce al cucchiaio e crostatine di frutti rossi, mini parmigiane di NaturAlbenza.

Località Cà Baghina: Vino biologico e acqua dell'azienda agricola Oikos; coppetta di frutti di bosco de Le Trubine; cono di degustazione formaggi e salumi e pane e salame dell'azienda agricola Marco Previtali; birra alla canapa, cocktail analcolici con sciroppi ed erbe locali dell'azienda Delta Nova; succhi e dolci a base di mais e gallette dell'azienda Ol Brugal.

Località San Piro: poleta e cotechino, polenta contadina e casoncelli presso l'area ristoro a cura di parrocchia di Berbenno e polisportiva Berbennese.

L'evento è frutto della collaborazione fra le due Amministrazioni e realtà dei due paesi, quali Commissione Biblioteca, Pro Loco e Oratorio di Berbenno con il gruppo locale di promozione turistica Corna Imagna Modus.