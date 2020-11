Coronavirus: nuovi casi in Valle Brembana e Valle Imagna. Dati Comune per Comune 11-17 novembre

Nuovo aggiornamento sui contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 11 - 17 novembre 2020.

Nello specifico delle nostre valli, risultano 44 i positivi in Valle Imagna (significativi i numeri di Almeno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Palazzago e Roncola) mentre in Valle Brembana sono 13. Come nel precedente bollettino, la Valle Brembana risulta meno colpita (nessun paese sopra i 3 casi), soprattutto nei paesi dell'alta Valle.

Di seguito, tutti i Comuni della Bergamasca e i casi di positività nel periodo 11-17 novembre 2020.

Comune Totale ultimi 7 giorni Positività x 1000 abitanti Adrara san martino 0 0,0 Adrara san rocco 0 0,0 Albano sant'alessandro 8 0,9 Albino 9 0,5 Algua 0 0,0 Alme' 4 0,7 Almenno San Bartolomeo 14 2,1 Almenno San Salvatore 9 1,6 Alzano lombardo 11 0,8 Ambivere 1 0,4 Antegnate 8 2,4 Arcene 9 1,8 Ardesio 4 1,2 Arzago d'adda 15 5,4 Averara 0 0,0 Aviatico 0 0,0 Azzano san paolo 16 2,0 Azzone 0 0,0 Bagnatica 10 2,2 Barbata 2 2,8 Bariano 6 1,4 Barzana 6 2,9 Bedulita 1 1,4 Berbenno 1 0,4 Bergamo 133 1,0 Berzo san fermo 2 1,4 Bianzano 0 0,0 Blello 0 0,0 Bolgare 11 1,7 Boltiere 19 3,0 Bonate sopra 20 1,9 Bonate sotto 8 1,2 Borgo di terzo 0 0,0 Bossico 3 3,1 Bottanuco 10 1,9 Bracca 0 0,0 Branzi 0 0,0 Brembate 10 1,1 Brembate di sopra 22 2,7 Brignano gera d'adda 30 4,7 Brumano 1 8,8 Brusaporto 6 1,0 Calcinate 3 0,5 Calcio 12 2,2 Calusco d'adda 14 1,6 Calvenzano 21 4,7 Camerata cornello 0 0,0 Canonica d'Adda 12 2,7 Capizzone 0 0,0 Capriate San Gervasio 25 2,9 Caprino bergamasco 6 1,9 Caravaggio 45 2,7 Carobbio degli angeli 3 0,6 Carona 0 0,0 Carvico 8 1,7 Casazza 4 1,0 Casirate d'adda 19 4,6 Casnigo 0 0,0 Cassiglio 0 0,0 Castel rozzone 13 4,5 Castelli calepio 20 1,9 Castione della presolana 1 0,3 Castro 3 2,3 Cavernago 2 0,7 Cazzano sant'andrea 2 1,2 Cenate sopra 2 0,8 Cenate sotto 1 0,3 Cene 3 0,7 Cerete 1 0,6 Chignolo d'isola 6 1,7 Chiuduno 14 2,2 Cisano bergamasco 15 2,3 Ciserano 18 3,1 Cividate al piano 2 0,4 Clusone 16 1,8 Colere 2 1,8 Cologno al Serio 21 1,8 Colzate 0 0,0 Comun nuovo 5 1,1 Corna imagna 0 0,0 Cornalba 0 0,0 CORTENOVA 4 2,2 Costa di mezzate 2 0,6 Costa Serina 0 0,0 Costa valle imagna 0 0,0 Costa volpino 22 2,4 Covo 3 0,7 Credaro 5 1,3 Curno 10 1,3 Cusio 1 4,5 Dalmine 44 1,8 Dossena 0 0,0 Endine Gaiano 4 1,1 Entratico 2 1,0 Fara gera d'adda 43 5,2 Fara Olivana con Sola 6 4,4 Filago 4 1,3 Fino del monte 2 1,7 Fiorano al serio 1 0,3 Fontanella 14 2,9 Fonteno 0 0,0 Foppolo 0 0,0 Foresto sparso 6 1,9 Fornovo san giovanni 6 1,8 Fuipiano valle imagna 0 0,0 Gandellino 1 1,0 Gandino 2 0,4 Gandosso 1 0,7 Gaverina terme 1 1,2 Gazzaniga 3 0,6 Ghisalba 17 2,7 Gorlago 2 0,4 Gorle 3 0,4 Gorno 0 0,0 Grassobbio 3 0,5 Gromo 3 2,5 Grone 1 1,1 Grumello del monte 8 1,0 Isola di fondra 0 0,0 Isso 0 0,0 Lallio 1 0,2 Leffe 3 0,7 Lenna 1 1,8 Levate 19 5,0 Locatello 1 1,2 Lovere 5 0,9 Lurano 4 1,4 Luzzana 0 0,0 Madone 4 0,9 Mapello 7 1,0 Martinengo 22 2,0 Medolago 8 3,2 Mezzoldo 0 0,0 Misano di Gera d'Adda 9 3,0 Moio de'calvi 0 0,0 Monasterolo del castello 3 2,4 Montello 3 0,9 Morengo 0 0,0 Mornico al serio 6 2,0 Mozzanica 9 2,0 Mozzo 6 0,8 Nembro 10 0,9 Olmo al brembo 0 0,0 Oltre il colle 0 0,0 Oltressenda alta 0 0,0 Oneta 0 0,0 Onore 2 2,2 Orio al serio 2 1,1 Ornica 0 0,0 Osio sopra 8 1,5 Osio sotto 28 2,1 Pagazzano 3 1,4 Paladina 5 1,2 Palazzago 7 1,5 Palosco 7 1,2 Parre 2 0,7 Parzanica 0 0,0 Pedrengo 4 0,7 Peia 0 0,0 Pianico 0 0,0 Piario 0 0,0 Piazza Brembana 1 0,8 Piazzatorre 0 0,0 Piazzolo 0 0,0 Pognano 7 4,3 Ponte nossa 3 1,7 Ponte San Pietro 19 1,6 Ponteranica 8 1,2 Pontida 1 0,3 Pontirolo nuovo 10 1,9 Pradalunga 2 0,4 Predore 0 0,0 Premolo 0 0,0 Presezzo 8 1,6 Pumenengo 2 1,2 Ranica 2 0,3 Ranzanico 0 0,0 Riva di solto 1 1,1 Rogno 6 1,5 Romano di lombardia 43 2,0 Roncobello 0 0,0 Roncola 5 6,5 Rota d'imagna 1 1,1 Rovetta 3 0,7 San Giovanni Bianco 0 0,0 San paolo d'argon 6 1,0 San Pellegrino Terme 1 0,2 Santa Brigida 0 0,0 Sant'omobono Terme 3 0,8 Sarnico 17 2,4 Scanzorosciate 3 0,3 Schilpario 1 0,9 Sedrina 2 0,8 Selvino 0 0,0 Seriate 28 1,1 Serina 1 0,5 Solto collina 5 2,8 Solza 2 0,9 Songavazzo 1 1,4 Sorisole 6 0,6 Sotto il monte giovanni XXIII 9 2,0 Sovere 0 0,0 Spinone al lago 0 0,0 Spirano 3 0,5 Stezzano 24 1,7 Strozza 1 0,9 Suisio 5 1,3 Taleggio 1 1,8 Tavernola bergamasca 0 0,0 Telgate 1 0,2 Terno d'isola 19 2,3 Torre boldone 10 1,1 TORRE DE' BUSI 8 3,8 TORRE DE' ROVERI 4 1,6 Torre pallavicina 0 0,0 Trescore balneario 8 0,8 Treviglio 126 3,9 Treviolo 12 1,1 Ubiale Clanezzo 0 0,0 Urgnano 10 1,0 Val Brembilla 1 0,2 Valbondione 0 0,0 Valbrembo 4 0,9 Valgoglio 0 0,0 Valleve 0 0,0 Valnegra 0 0,0 Valtorta 0 0,0 Vedeseta 0 0,0 Verdellino 18 2,3 Verdello 14 1,6 Vertova 5 1,1 Viadanica 0 0,0 Vigano san martino 0 0,0 Vigolo 1 1,7 Villa d'adda 21 4,3 Villa d'alme' 10 1,5 Villa di serio 5 0,7 Villa d'ogna 0 0,0 Villongo 2 0,2 Vilminore di scalve 1 0,7 Zandobbio 1 0,4 Zanica 6 0,7 Zogno 3 0,3

