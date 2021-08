Dal Pertus alla Cornabusa in cammino e preghiera, al sorgere del Sole: il 5 settembre ''Giornata del Creato''

In sostituzione del "Cammino Notturno" da Sotto il Monte alla Cornabusa, che per esigenze e rispetto sanitario Covid non è stato organizzato nemmeno quest'anno, il Santuario della Cornabusa organizza per domenica 5 settembre la "Giornata del Creato", in occasione della 16esima giornata mondiale del creato.

Ci saranno momenti di preghiera, riflessione, ascolto, musica, poesia, celebrazione, visita ed esperienze a contatto con la natura in attenzione alla nostra casa comune.

Diversi i momenti: alle ore 6.30 al Passo del Pertus "camminare in una vita nuova" con testi, poesia, musica sulla casa comune al sorgere del sole (chi vorrà potrà poi scendere per i sentieri che portano al Santuario e partecipare alla messa dedicata alle 9.30),; alle ore 19.30 "Aurea personet lyra", concerto con salterio e liuto suoneranno sul sagrato della Cornabusa seguito dalla Santa Messa solenne delle ore 20.00; altre cinque sante messe durante la giornata alle ore 8.00, 9.30, 11.00, 16.00 e 17.30. Necessario il Green Pass.

In questa domenica sarà possibile visitare in paese, nella frazione di Selino Basso, la fiera “Naturambientexpo”, presso il laghetto dei Cigni e area mercato con diverse bancarelle e attività, dal tiro con l'arco alla canoa passando per laboratorio di miele e tanto altro ancora.