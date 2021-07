Green Pass obbligatorio per bar e ristoranti dal 26 luglio: domani il nuovo Decreto Covid

Dopo l'ok della Conferenza delle Regioni alla proposta del governo Draghi di ieri, il dado ormai sembra tratto: salvo sorprese - come scrive Il Corriere della Sera - dal 26 luglio (o dal primo di agosto) entrerà in vigore l'obbligo di esibire il (tanto discusso) Green Pass per accedere nei luoghi a rischio assembramento.

Dunque sarà necessario possedere il Green Passe per potere entrare nei ristoranti (e nei bar?) al chiuso, per ora anche con una sola dose di vaccino o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. E così sarà per altre situazioni a rischio assembramento come eventi sportivi e spettacoli, anche in zona bianca. Domani, 22 luglio, la palla passerà nuovamente al Governo che dovrà approvare il nuovo Decreto Covid in vigore dal 26 luglio o dal primo di agosto.

Successivamente - le indiscrezioni parlano di settembre - il Green Pass avrà validità solo con due dosi di vaccino. Poi ci sarà anche una terza fase, si parla del 15 settembre, durante la quale il pass servirà anche per salire sui mezzi pubblici come bus e metro. Ma solo il decreto di domani potrà fare chiarezza in merito.

Confermata inoltre anche la proroga dello Stato di Emergenza per altri tre mesi, quindi fino al 31 ottobre 2021. Cambieranno - come già anticipato - anche i parametri con i quali si decideranno i colori delle regioni.

Sembra che il Governo abbia voluto adottare una strategia di "mezzo", scegliendo sì l'obbligatorietà del pass sanitario per l'accesso ai ristornati, al chiuso, ma anche con solo una dose. Tuttavia nei luoghi più affollati - o comunque in una seconda fase - sarà previsto un Green Pass più "restrittivo", quindi con 2 dosi.