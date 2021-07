I Vigili del fuoco di Zogno intervengono per un incidente stradale a Zogno in via Grotte delle Meraviglie, avvenuto intorno alle 2:25. L’autista ha perso il controllo della sua automobile finendo contro un muro.

Un ferito, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. I vvf hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.