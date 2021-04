La Cantina Val San Martino elegge l'almennese Pietro Rota nuovo presidente

La Cantina Val San Martino comunica che è stato eletto il nuovo Presidente all’unanimità nella persona di Pietro Rota e Vice Presidente Gianni Guffanti Scotti.

“Ringrazio vivamente della fiducia i Consiglieri, ho avuto il piacere di essere da anni all’interno della Cantina come Consigliere sia come socio, assumo con entusiasmo questo compito di Presidente della Cantina Val San Martino, la prima Cantina nata in tutta la terra bergamasca", dichiara il neo presidente Pietro Rota.

"La storia della nostra Cantina - prosegue Rota - è una storia molto ricca che ci riempie di responsabilità nei confronti di tutti i soci, dei nostri clienti e di tutto il magnifico territorio in cui viviamo e di cui vogliamo tornare ad essere un punto di riferimento importante sia ovviamente per il vino di qualità che produciamo sia come punto di incontro enogastronomico ed enoturistico. Credo fermamente che con impegno, insieme alla squadra che abbiamo costruito formata dai Consiglieri, dal Direttore Marco Crippa e dell'Enologo Angelo Divittini potremo realizzare tutto questo portando grandi risultati alla Cantina, ai nostri soci, ai nostri clienti e creando valore aggiunto all'intero territorio".

Si ringrazia - si legge nel comunicato stampa - il Presidente uscente Pier Lorenzo Zanchi per il lavoro svolto in tutti questi anni, per aver sostenuto la crescita della Cantina, augurandogli ogni migliore soddisfazione.