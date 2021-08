La Zognese riparte nel segno della continuità. Obiettivi: salvezza e potenziare il settore giovanile

Dopo un anno tra mille incertezze, la Zognese riparte con la speranza di ritrovare la normalità, nella vita e, di riflesso, anche nel calcio.

Dopo l'inizio dello scorso anno durato lo spazio di una manciata di partite, per la precisione tre di coppa e quattro di campionato e tanti allenamenti ed amichevoli che hanno allungato la stagione fino a quasi fine giugno 2021, eccoci a raccontare la nuova ripartenza per la stagione 2021-22 della gloriosa compagine brembana. Questa volta con un filo di ottimismo in più, che traspare anche dalle parole dei protagonisti.

La prima squadra della Zognese, che milita in prima categoria, ha iniziato la preparazione per la stagione 2021/2022 al Centro Sportivo di Camanghé nel segno della continuità: riconfermato mister Luca Riceputi, idem gran parte della rosa, con alcuni i volti nuovi tra cui quello di Davide Fustinoni, un gradito ritorno.

Prima delle foto di rito di inizio, queste le parole rivolte alla squadra dal Direttore Sportivo Roberto Mosca: “Oggi ci ritroviamo ed è l’occasione per conoscere i nuovi, lo staff della prima squadra non è cambiato. Abbiamo le prime date ufficiali (5 settembre Coppa Lombardia, 19 settembre campionato, ndr), disputeremo anche quest’anno la Prima categoria. Personalmente ritengo che l’organico sia all’altezza, un bel gruppo di ragazzi in cui abbiamo inserito alcuni elementi di esperienza con l’obiettivo di disputare un buon campionato.

Ovvio, poi i risultati si fanno sul campo e non a parole. La stagione scorsa è stata molto particolare ma tanti hanno partecipato agli allenamenti facoltativi, segno che la voglia di giocare c’è. La società ha rinnovato lo staff tecnico, il nostro obiettivo era di avere tutti allenatori del settore giovanile in possesso di patentino, gente preparata anche perché obbligata a seguire i corsi di aggiornamento. E’un progetto a lungo termine che speriamo dia i primi frutti già quest’anno”.

Bella la richiesta fatta ai giocatori dal mister dei Giovanissimi, Piersandro Mazzoleni: “Puntiamo tanto sul settore giovanile per portare più ragazzi possibile in prima squadra. Per loro siete un esempio, tanti di voi sono cresciuti nella Zognese. Quando incontrate i nostri ragazzi anche un semplice saluto per loro è importante”.

Presente il nuovo DS del settore giovanile, Mario Cordoni: “Ho accettato perché la Zognese è una realtà in crescita, cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza maturata negli anni per avere giovani sempre più preparati”.

Parola a mister Riceputi: “Ripartiamo, l’anno scorso, eravamo sulla strada giusta. Si riprende con tanta voglia. L’unico giudice sarà, come sempre, il campo. Mi auguro che i ragazzi mi mettano in difficoltà nelle scelte, fermo restando che ci sarà spazio per tutti. Teniamo anche alla Coppa Lombardia, non ci siamo iscritti solo per evitare di organizzare un paio di amichevoli. In campionato l’obiettivo è raggiungere una salvezza tranquilla, se arriverà qualcosa in più saremo contenti. Tatticamente si parte con l’idea dell’anno scorso (il 4-3-1-2 ndr) ma nulla ci vieta di cambiare in corsa”.

A chiudere, gli auspici del presidente Giampaolo Pesenti: “Da questa stagione ci aspettiamo la conferma della categoria, siamo convinti di poter fare bene. Abbiamo ben rimpiazzato i ragazzi che per motivi di lavoro ci hanno lasciato. Abbiamo approfittato della presentazione della squadra per incontrare i nostri allenatori, l’obiettivo è potenziare sempre più il settore giovanile, che deve essere il nostro punto di forza nel futuro; ringrazio Trony Zogno che quest'anno si unito a noi nella sponsorizzazione della divise della preparazione di tutte le nostre squadre ”

Organigramma e staff

Presidente: Giampaolo Pesenti

Vice Presidente: Michele Carminati

Consiglieri: Roberto Bergamelli, Gianfranco Bertinotti, Marco Carminati, Mirko Carminati, Tullio Carminati, Marcello Carsana, Ettore Cavagna, Oscar Gritti, Piersandro Mazzoleni, Daniele Mosca, Roberto Mosca, Benedetto Pesenti, Marino Sonzogni

Segretaria: Loredana Damiani

Medico sociale: Dr. Sergio Accardi

Resp. tecnico/D.S. prima squadra e Juniores: Roberto Mosca

Direttore tecnico allenatori: Piersandro Mazzoleni

Resp. rapporti settore giovanile: Marcello Carsana

Direttore Sportivo settore giovanile: Mario Cordoni

Magazziniere: Tiberio Daldossi

Responsabile Centro Sportivo: Pierangelo Cortinovis

Punto ristoro: Lara Porta

Collaboratori: Fabrizio Riceputi, Ivan Rinaldi, Renato Rizzi, Ermanno Ruggeri

Prima squadra: Luca Riceputi

Juniores FIGC: Gianmario Remonti

Allievi FIGC: Ettore Cavagna

Giovanissimi FIGC: Piersandro Mazzoleni

Esordienti FIGC 2009: Stefano Locatelli e Emilio Pesenti

Esordienti FIGC 2010/11: Alessandro Gimondi

Pulcini FIGC 2011/12: Marco Maffi

Pulcini FIGC 2013: Simone Bettoni

Scuola Calcio: Alessandro Bonacina

Primi Calci: Ivana Capelli