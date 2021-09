Nuovo ponte Val Taleggio, prosegue il cantiere: al lavoro su pila centrale e spalle

Proseguono le opere di realizzazione del nuovo ponte in Val Taleggio sulla valle Corna Grande, tra Peghera e Costa d'Olda di Taleggio. I lavori - finanziati da Regione Lombardia e Provincia di Bergamo - dovrebbero essere terminati entro la fine di dicembre, inizio gennaio.

"Il cantiere sta procedendo bene – spiega Demis Todeschini, consigliere provinciale -. Sono state purtroppo riscontrate un po' di difficoltà, poiché il terreno dove poggiano i pilastri del ponte si è rivelato meno solido di quanto ci si aspettava. Ciò ha richiesto interventi aggiuntivi e quindi spese aggiuntive, ma non preoccupanti. Ci sarà solo un piccolo rallentamento del cantiere”.

Nei giorni scorsi sono stati realizzati i micropali e le briglie in basso, ora si sta procedendo alla realizzazione della fondazione della pila centrale e delle nuove spalle – come ha spiegato a L'Eco di Bergamo Matteo Centurelli del settore Viabilità della Provincia.

L’investimento è di 1.800.000 euro, di cui 1.400.000 da Regione Lombardia e 400.000 euro dalla Provincia di Bergamo che è ente attuatore. L’intervento comprende la messa in sicurezza del versante in frana e la sostituzione del ponte bailey (installato otto anni fa in seguito ad una frana che distrusse parte della strada provinciale) con un nuovo viadotto lungo la SP 24 in località Peghera.

Il nuovo ponte è in costruzione a valle dell’attuale ponte bailey: sarà lungo 56 metri e costituito da una struttura a scavalco della valle della Corna Grande con due campate. Previsti poi i raccordi del viadotto al tracciato stradale esistente lato Olda e lato Peghera, oltre agli interventi di regimazione dell’alveo del torrente Corna Grande.