Oriocenter: sei nuove aperture questo autunno, c'è anche Starbucks

L’autunno a Oriocenter, il Selected Stores più grande d’Italia con i suoi 280 negozi, è ricco di sorprese e novità in grado di soddisfare le preferenze di tutti, anche dei clienti più esigenti. Da chi è appassionato di fashion e desidera stare al passo con le ultime tendenze, ai più golosi e food addicted, agli sportivi, fino agli amanti dei piccoli dettagli dell’home decor: ce n’è per tutti i gusti!

Tra ottobre e novembre sono, infatti, sei le nuove aperture: Casa, Dixie, Marina Militare, Pylones, Robe di Kappa – Superga e Starbucks. In continuità con il percorso strategico e di posizionamento della nuova campagna lanciata lo scorso settembre, Oriocenter amplia nuovamente la propria offerta “unexpected”, per regalare ogni giorno ai propri clienti un’esperienza unica ricca di occasioni esclusive, nuove collezioni in anteprima e ultimi arrivi da non perdere. Arrivano così a 19 gli store che hanno aperto durante l’anno: I love Poké, Capatoast, Garmin, Rom’Antica, Cisalfa, Sicilia’s, Barbuti, Refrigiwear, OOF Ottica, Orecchiette à porter, Guess Kids, CMP, Smokery.

“A seguito della pandemia di Covid-19 abbiamo notato come siano cambiate le esigenze e i comportamenti dei nostri clienti”, commenta Ruggero Pizzagalli Direttore di Oriocenter. “Alcune categorie merceologiche che prima erano considerate come un “surplus” nella vita quotidiana, sono diventate delle vere e proprie necessità, tanto che in questo periodo storico hanno subito un notevole aumento delle vendite. Lo smartworking e il lockdown hanno, infatti, favorito la cura e l’attenzione, anche nei più piccoli dettagli, del proprio ambiente domestico rendendolo accogliente e funzionale, ma anche l’attenzione all’hi-tech e il bisogno di fare movimento, puntando su accessori e abbigliamento sportivi per potersi allenare tra le proprie mura domestiche o outdoor. Ed è proprio per questo e per cercare di soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti che puntiamo sempre a migliorarci aumentando la nostra offerta con brand esclusivi e di qualità”.

FOOD - L’ampia offerta food del Mall non smette mai di stupire e Starbucks® si unirà ai 50 ristoranti e bar di Oriocenter. Sia per i veri intenditori di caffè tradizionale che per i più audaci e divertenti come la tanto amata gamma Frappuccino®, l'innovativo beverage team di bevande Starbucks® soddisferà i desideri dei clienti. Con oltre quattro milioni di combinazioni artigianali disponibili, Starbucks® offre infinite opportunità per personalizzare la propria coffee experience.

HOME DECOR - A Oriocenter apre il primo flagship store in Italia di CASA, che da oltre 40 anni è sinonimo di ospitalità e aiuta a creare una sensazione di benessere nella propria casa con un'ampio portfolio di articoli di qualità per interno decorativi e funzionali. Ma al Mall arriva anche Pylones, realtà francese ormai presente in tutto il mondo, che con i suoi oggetti contemporanei e inediti crea il giusto mix tra tradizione e tecnologia e dona un tocco di allegria alla giornata.

FASHION & SPORT - Sono tre le nuove aperture che ampliano l’offerta fashion di Oriocenter: DIXIE, brand italiano made in Firenze che propone capi ricercati e d’ispirazione retrò, dedicati ad una donna giovane e versatile, fuori dagli schemi ma dal look femminile e curato nei dettagli.

Marina Militare, l’abbigliamento sportivo per uomo, donna e bambino ispirato al mondo dell’aviazione e dell’esercito navale. Robe di Kappa – Superga, un unico negozio che racchiude due rinomati brand sportivi pensati per un pubblico giovane sempre attento alle ultime tendenze in fatto di moda, ma anche dinamico, moderno e con una mentalità che guarda oltre.

