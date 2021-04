''San Pellegrino la piccola Ivrea della canoa'': in 180 alla gara regionale

Oltre 180 atleti, parte di una ventina di società, provenienti da tutto il Nord Italia e fino alla Toscana si sono riuniti ieri, 18 aprile, nella cornice di San Pellegrino Terme in occasione della Gara Regionale di canoa slalom organizzata dall'Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate e tenutasi lungo le acque del fiume Brembo.

Una giornata di competizione – la gara era infatti valida per l'assegnazione dei titoli regionali Lombardia e Liguria delle categorie Ragazzi, Juniores e Seniores – ma intrisa dalla voglia di normalità dopo il lungo periodo di stop causato dall'emergenza sanitaria.

“Dobbiamo ringraziare, oltre a tutti i canoisti che hanno lavorato con Gianluca Perondi ed il Trezzo Kayak al nuovo campo slalom, vincendo la sfida di realizzare questa gara, l'Amministrazione Comunale, che ci sta supportando nello sviluppo del nostro sport qui sul Brembo – queste le parole del presidente del CR Fick Lombardia Maurizio Lenuzza, durante le premiazioni – Sarebbe splendido se San Pellegrino diventasse canoisticamente la piccola Ivrea della Lombardia. C'è voglia di gareggiare da parte dei ragazzi, c'è desiderio di fare da parte delle società in tutta Italia. C'è bisogno di uscire al più presto dalla situazione covid e tornare sui campi gara con un bel pubblico, soprattutto in luoghi come San Pellegrino, di grande tradizione turistica”.

Le classifiche

KAYAK K1

Allievi B:

Lars Aaron Senoner (Merano)

Anna Didonè (Valstagna)

Cadetti A/B:

Marian Drescher (A – Merano)

Nicola Luigi Pistoni (B – Ivrea)

Cadette A/B:

Isabel Lovato (A – Valstagna)

Zoe Annika Senoner (B – Merano)

Master A/B/C/D/G

Daniele Paramatti (A – Trezzo)

Alberto Vincenzi (B)Andrea Remonti (C – Cassano)

Alessio Cortesi (D – Trezzo)

Giulio Treccani (G – Brescia)

Ragazzi:

Samuele Serra (Cuneo)

Francesca Bongioanni (Cuneo)

Junior:

Edoardo Perli (Valstagna)

Sofia Carotto (Cus Verona)

Senior:

Tommaso Barzon (Verona)

Erica Lara Piatti (Ivrea)

SQUADRE

Allievi B:

Valstagna (Costa/Crestani/Signori)

Cadetti A/B:

Valstagna (A – Bacchin/Vettori/Ghegno)

Ivrea (B – Pistoni/Marchegiano/Belot)

Cadette B:

Merano (Senoner/Gravino/Furlan)

Ragazzi:

Sacile (Spagnol/Santi/Bianco)

Junior:

Ferrara (Callegari/Piccinini/Taglioli)

Senior:

Verona (T. Barzon/ M. Barzon/ Benciolini)

Master A:

Trezzo (Lecchi/Cortesi/Paramatti)

CANADESE C1

Allievi A/B:

Denis Fina (A – Cuneo)

Anna Didoné (B – Valstagna)

Cadetti A/B:

Riccardo Pontarollo (A – Valstagna)

Daniele Romano (B – Brescia)

Cadette A/B:

Isabel Lovato (A – Valstagna)

Makeda Belvito (B – Ivrea)

Ragazzi:

Luca Rizzieri (Ferrara)

Caterina Giaccardi (Cuneo)

Junior:

Martino Barzon (Verona)

Sofia Varotto (Cus Verona)

Senior:

Gianni Campana (Valstagna)

CANADESE C2

Ragazzi:

Lorenzo Cardini/Michele Pistoni (Ivrea)

Junior:

Nicolò Balma/Pietro Silini (Ivrea)

Senior Maschile:

Ludovico Cuignon/Giacomo Capirone (Ivrea)

Misto Senior:

Dario Romano/Simonetta Gentilini (Brescia)

SQUADRE

Junior:

Ferrara (Campana/Rizzieri/Dianati)

Sernior:

Ferrara (Borghi/Campana/Solimani)

(Fonte: L'Eco di Bergamo | Fonte immagine in evidenza: Comitato Regionale FICK Lombardia via Facebook)