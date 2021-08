Vaccinazioni, l'80% dei bergamaschi ha fatto la prima dose: i numeri nelle nostre valli

Dall'ultimo aggiornamento sul numero di vaccinazioni eseguite in Lombardia (al 13 agosto 2021), risulta che in provincia di Bergamo ha ricevuto la prima dose l'81,01% della popolazione: 766.989 le prime dosi inoculate e 637.975 il numero di seconde dosi. Il totale della popolazione vaccinabile in provincia di Bergamo è di 946.801.

E nelle nostre valli? La situazione è mediamente in linea con la provincia: 82,03% la percentuale di prime dosi in Valle Imagna e 82,51% in Valle Brembana. Ecco di seguito i dati Comune per Comune.

VALLE IMAGNA

COMUNE e % prima dose su popolazione vaccinabile - Prime dosi - Seconde dosi - Popolazione vaccinabile

Almenno San Bartolomeo 79,15% - 4.267 – 3.541 - 5.391

Almenno San Salvatore 81,47% - 4.040 – 3.447 - 4.959

Bedulita 84,25% - 508 - 442 - 603

Berbenno 88,97% - 1.840 – 1.619 - 2.068

Brumano 75% - 69 – 62 - 92

Capizzone 84,25% - 861 - 749 - 1.022

Corna Imagna 85,53% - 662 - 535 - 774

Costa Imagna 87,91% - 429 - 359 - 488

Fuipiano Imagna 88,27% - 158 - 139 - 179

Locatello 80,65% - 550 - 465 - 682

Palazzago 78,96% - 2.949 – 2.490 - 3.735

Roncola 79,57% - 522 - 428- 656

Rota d'Imagna 82,297% - 618 - 545 - 751

Sant'Omobono Terme 84,30% - 2.754 – 2.382 - 3.267

Strozza 83,04% - 759 – 638 – 914

VALLE BREMBANA

COMUNE e % prima dose su popolazione vaccinabile - Prime dosi - Seconde dosi - Popolazione vaccinabile

Algua 79,35% - 438 - 356 - 552

Averara 81,56% - 115 - 102 - 141

Blello 76,27% - 45 - 32 - 59

Bracca 79,77% - 489 - 402 - 613

Branzi 86,14% - 516 - 447 - 599

Camerata Cornello 79,64% - 395 - 334 - 496

Carona 76,13% - 185 - 163 - 243

Cassiglio 90,63% - 87 - 74 - 96

Cornalba 75,92% - 186 - 161 - 245

Costa Serina 74,80% - 558 - 477 - 746

Cusio 86,12% - 180 - 165 - 209

Dossena 84,10% - 656 - 546 - 780

Foppolo 77,93% - 113 - 96 - 145

Isola di Fondra 88,65% - 125 - 110 - 141

Lenna 82,45% - 404 - 351 - 490

Mezzoldo 73,86% - 113 - 100 - 153

Moio de' Calvi 77,59% - 135 - 115 - 174

Olmo al Brembo 81,94% - 354 - 291- 432

Oltre il Colle 70,24% - 616 - 532 - 877

Ornica 92,25% - 119- 101 - 129

Piazza Brembana 81,88% - 917 - 794 - 1.120

Piazzatorre 81,19% - 279 - 233 - 335

Piazzolo 94,59% - 70 - 59 - 74

Roncobello 83,48% - 293 - 254 - 351

San Giovanni Bianco 85,91% - 3.489 – 2.912 - 4.061

San Pellegrino Terme 84,03% - 3.504 – 3.069 - 4.170

Santa Brigida 85,65% - 400 - 353 - 467

Sedrina 77,39% - 1.626 – 1.384 - 2.101

Serina 79,32% - 1.461 - 1.225 - 1.842

Taleggio 73,55% - 342 - 297 - 465

Ubiale Clanezzo 86,29% - 1.020 - 871 - 1.182

Val Brembilla 82,57% - 3.037 – 2.630 - 3.678

Valleve 82,41% - 89 - 79 - 108

Valnegra 77,14% - 135 - 121 - 175

Valtorta 77,73% - 171 - 146 - 220

Vedeseta 84,34% - 140 - 123- 166

Zogno 84,68% - 6.467 – 5.475 – 7.637