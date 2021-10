Viabilità, deviazioni e chiusure linee SAB in Valle Brembana e Imagna (aggiornamento al 15 ottobre 2021)

Indicazioni delle deviazioni e chiusure linee SAB in Valle Brembana e Valle Imagna, dichiarate da Bergamo Trasporti, aggiornate al 15 ottobre 2021.

Arriva Italia, con l’entrata in vigore delle misure previste dal D.L. n. 127/2021 – Green pass nei luoghi di lavoro per lo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore pubblico e privato, si è attivata per realizzare le misure di controllo richieste dal Decreto. Da tali controlli è emerso un numero significativo di dipendenti non in grado di certificare il possesso del green pass.

Conseguentemente l’azienda ha posto in essere tutte le attività preventive e gli interventi possibili per evitare disservizi sul trasporto pubblico locale, che tuttavia, non escludono possibili disagi sulla regolarità del servizio.

In caso di eventuali corse soppresse o riprogrammate, per la Clientela sarà possibile consultare lo stato del servizio su una sezione dedicata dei nostri siti web territoriali al seguente indirizzo: http://bergamo.arriva.it/disservizi

VALLE BREMBANA

Linea B50D – Chiusura in Comune di Valnegra

Bergamo Trasporti comunica che dalle ore 10:00 alle ore 17:30 di sabato 16 ottobre 2021, sarà interdetto al traffico in via G. Marconi in comune di Valnegra. Pertanto gli autobus diretti e provenienti a Moio de Calvi non potranno effettuare la consueta fermata nel centro del paese, ma dovranno seguire la via Provinciale, con fermata nell’area adiacente al palazzetto dello sport.

Linea B – Serina-Cornalba

Bergamo Trasporti comunica che da giovedì 30 settembre 2021 a venerdì 5 novembre 2021 nella fascia oraria ricompresa tra le ore 7:30 e le ora 17:30 dal lunedì al venerdì (sabato e domenica esclusi), sarà chiuso per lavori un tratto della S.P.31 “Serina – Aviatico”.

Pertanto:

La corsa delle ore 13:20 “Camanghè – Passo Zambla” non transiterà da Cornalba.

La corsa delle ore 16:05 “Zogno – Costa Serina – Cornalba – Serina” sarà limitata a Costa Serina

La corsa delle ore 16:55 “Serina – Rosolo – Zogno” sarà attestata al bivio di Costa Serina e ripartendo alle 17:01 come da orario vigente.

Saranno quindi temporaneamente sospese le fermate di Cornalba, Serina, Rosolo.

San Giovanni Bianco – Modifica percorso

Bergamo Trasporti comunica che, su disposizione dell’Agenzia del TPL di Bergamo per motivazioni di sicurezza, da mercoledì 9 giugno 2021 gli autobus che effettuano le corse di trasporto pubblico locale non potranno transitare nella galleria di via Pretura-via Pozzolo. Di conseguenza, la fermata di San Giovanni Bianco “Stazione” sarà spostata sulla SS470 in via Boselli al civ. 5 in dir. Piazza B ed al civ 10 in dir. Bergamo. Le linee B40a (Vedeseta) – B40b (S. Gallo) effettueranno coincidenze/interscambio con le corse della linea “B” a S. Giovanni Bianco in via Piazzalunga “Rist. Cinese”.

VALLE IMAGNA

Linea A10 – Modifica percorso in Comune di Palazzago (loc. Gromlongo)

Bergamo Trasporti comunica che causa lavori stradali con decorrenza immediata e sino a termine lavori (per circa 3 settimane) sarà chiusa al traffico Via Brughiera in località Gromlongo. Saranno sospese le fermate di “via Volturno”, “Chiesa Gromlongo” e “via Brughiera”. Verrà istituita una fermata provvisoria nelle vicinanze della Farmacia/Dispensario in via Brughiera.

Linea A10 – Ripristino percorso Almenno San Bartolomeo

Bergamo Trasporti comunica che da lunedì 4 ottobre 2021 sarà ripristinato il transito delle corse delle linee A10 e P dal centro di Almenno S. Bartolomeo.

Di conseguenza saranno ripristinate le fermate di Via A. Locatelli – Via IV Novembre e Via Martiri della Libertà, mentre saranno sospese le fermate provvisorie di Viale A. De Gasperi (Pergola) e Viale A. De Gasperi (angolo via A. Locatelli).