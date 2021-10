Viabilità, deviazioni e chiusure linee SAB in Valle Brembana e Imagna (aggiornamento al 25 ottobre 2021)

Indicazioni delle deviazioni e chiusure linee SAB in Valle Brembana e Valle Imagna, dichiarate da Bergamo Trasporti, aggiornate al 25 ottobre 2021.



Bergamo Trasporti informa che, in accordo al Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n.158 del 22.6.2021, il giorno martedì 2 novembre 2021 sarà in vigore l’orario non scolastico invernale.



Si raccomanda un’attenta visione dell’orario al pubblico.



Per informazioni sugli orari è possibile consultare il portale www.bergamotrasporti.it ovvero contattare i seguenti numeri: 800 139392 (da telefono fisso) 035.289.000 (da telefono mobile).









VALLE BREMBANA



Linea B – Serina-Cornalba

Bergamo Trasporti comunica che da giovedì 30 settembre 2021 a venerdì 5 novembre 2021 nella fascia oraria ricompresa tra le ore 7:30 e le ora 17:30 dal lunedì al venerdì (sabato e domenica esclusi), sarà chiuso per lavori un tratto della S.P.31 “Serina – Aviatico”.



Pertanto:

La corsa delle ore 13:20 “Camanghè – Passo Zambla” non transiterà da Cornalba.

La corsa delle ore 16:05 “Zogno – Costa Serina – Cornalba – Serina” sarà limitata a Costa Serina

La corsa delle ore 16:55 “Serina – Rosolo – Zogno” sarà attestata al bivio di Costa Serina e ripartendo alle 17:01 come da orario vigente.



Saranno quindi temporaneamente sospese le fermate di Cornalba, Serina, Rosolo.



San Giovanni Bianco – Modifica percorso

Bergamo Trasporti comunica che, su disposizione dell’Agenzia del TPL di Bergamo per motivazioni di sicurezza, da mercoledì 9 giugno 2021 gli autobus che effettuano le corse di trasporto pubblico locale non potranno transitare nella galleria di via Pretura-via Pozzolo. Di conseguenza, la fermata di San Giovanni Bianco “Stazione” sarà spostata sulla SS470 in via Boselli al civ. 5 in dir. Piazza B ed al civ 10 in dir. Bergamo. Le linee B40a (Vedeseta) – B40b (S. Gallo) effettueranno coincidenze/interscambio con le corse della linea “B” a S. Giovanni Bianco in via Piazzalunga “Rist. Cinese”.



VALLE IMAGNA



Linea A10 – Modifica percorso in Comune di Palazzago (loc. Gromlongo)

Bergamo Trasporti comunica che causa lavori stradali con decorrenza immediata e sino a termine lavori (per circa 3 settimane) sarà chiusa al traffico Via Brughiera in località Gromlongo. Saranno sospese le fermate di “via Volturno”, “Chiesa Gromlongo” e “via Brughiera”. Verrà istituita una fermata provvisoria nelle vicinanze della Farmacia/Dispensario in via Brughiera.



Linea A10 – Ripristino percorso Almenno San Bartolomeo

Bergamo Trasporti comunica che da lunedì 4 ottobre 2021 sarà ripristinato il transito delle corse delle linee A10 e P dal centro di Almenno S. Bartolomeo.



Di conseguenza saranno ripristinate le fermate di Via A. Locatelli – Via IV Novembre e Via Martiri della Libertà, mentre saranno sospese le fermate provvisorie di Viale A. De Gasperi (Pergola) e Viale A. De Gasperi (angolo via A. Locatelli).