Weekend in Valle Brembana e Valle Imagna: tutti gli eventi dal 18 al 20 giugno 2021

Cosa fare durante il weekend? Ecco tutti gli eventi che si terranno in Valle Brembana e Valle Imagna questo fine settimana.

Venerdì 18 giugno

VALLE BREMBANA

Averara – Corso base di costruzione muri a secco

Corso introduttivo di primo livello sulle tecniche costruttive dei muri di contenimento in pietra a secco. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare o approfondire questa tecnica di costruzione in pietra (a numero chiuso), in compagnia della guida formativa Tommaso Saggiorato, maestro artigiano della Scuola Italiana della pietra a secco. (ITLA). Durata del corso: da venerdì 18 a martedì 22 giugno in località Cosch di Averara. Il corso si terrà anche in caso di pioggia moderata. Orari del programma:

Ritrovo al “Punto di Guardia 01”- ore 7-45

Inizio attività pratiche in cantiere – ore 8.00

Pausa pranzo – ore 12.00 (vicinanza cantiere)

Ripresa attività – ore 13.00

Fine attività – ore 17-00

La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti con priorità rivolta ai residenti della Valle Averara. Indispensabile un abbigliamento idoneo (scarpe con punta rinforzata, guanti e occhiali protettivi personali). Per iscrizioni e informazioni telefonare ai numeri 3491725332 – 3334865229 o inviare una mail: info@castanicoltoriaverara.it

Camerata Cornello – Mostra Fotografica “Eleganza discreta di una Valle”

A partire dal 16 giugno 2021 il Museo dei Tasso e della Storia Postale ospiterà, presso la Sala Mercatorum, la mostra fotografica “Eleganza discreta di una Valle” organizzata con il Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice Riceputi”, durante la quale saranno esposte le immagini del concorso fotografico dell'anno 2021. Informazioni per la visita:

- giorni e orari di apertura: da mercoledì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

- l’ingresso è libero e gratuito

- il sabato e la domenica è necessaria la prenotazione (come da normativa in vigore)

- lo spazio espositivo non è molto grande, per questo possono entrare 3 persone alla volta

- per accedere alla mostra è necessario indossare la mascherina e igienizzare le mani. La mascherina deve coprire naso e bocca.

Per info: 0345 43479 / info@museodeitasso.com

Piazzatorre – Summer Soccer School

Partecipa al nostro primo camp estivo in montagna. Il camp si terrà a Piazzatorre, il posto giusto per passare una vacanza nella natura e all'insegna del grande calcio. Dedicato ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 15 anni. Il camp assicura allentamenti intensivi, nuove amicizie e indicabili momenti di svago. Il camp verrà svolto nel pieno rispetto di tutte le normative Covid-19 e dei protocolli in vigore. Contatti – Michele Frigerio: 340.3605713, David Rivoltella: 334.7395127, e-mail: speed.camp21@gmail.com.

Val Brembilla – Novecento

Ore 20:45 – Dal capolavoro di Alessandro Baricco da cui è stato tratto il film 'Il pianista sull'oceano'. Lettrice Francesca Beni, pianista Alberto Forino. In Via Cadeguerino. Evento a ingresso gratuito, su prenotazione: biblioteca@valbrembilla.bg.it / 0345.330062. In caso di pioggia: Sala Vab. P.zza del Volontariato, 1.

Zogno – Presentazione del libro “Laetitia, un nuovo inizio”

Ore 20 – “Accadono cose che parlano forte, parlano chiaro, non ammettono scuse, ma noi siamo più forti”. Presentazione del libro di Letizia Milesi, presso l'Oratorio di Zogno. Disponibile bus navetta gratuita da Roncobello, Milano, Bergamo. Per qualsiasi informazione, contattare il numero: 327.6970482. Prima di tutto la sicurezza: per permettere il distanziamento e tutte le precauzioni necessarie, i posti sono limitati. Vi invitiamo a prenotare i vostri posti al numero Whatsapp 327.6970482. Brindisi in compagnia, copie acquistabili in loco.

VALLE IMAGNA

Almenno San Bartolomeo – Passeggiata al chiaro di luna

Ore 21:15 – La Rotonda di San Tomè, scendendo sul Ponte del Diavolo e risalendo verso gli affreschi di San Giorgio. Programma:

ore 21:15: ritrovo al parcheggio di San Tomè;

ore 21:30: accoglienza del primo gruppo, storia dell'Agro e del suo territorio;

ore 21:35: visita alla Rotonda di San Tomè;

ore 22:05: discesa al Ponte del Diavolo;

ore 22:30: visita alla chiesa di San Giorgio;

ore 23: ritorno a San Tomè.

Info e prenotazioni: si raccomanda di indossare scarpe comode e di portare una torcia elettrica. Max due gruppi da quindici persone. Il secondo gruppo inizierà la visita alle ore 21:30. Ingresso: 15 euro a persona. Prenotazioni entro giovedì 17 giugno, chiamando il numero 035.553205 o scrivendo a info@fondazionelemine.eu. Iniziativa realizzata in collaborazione con il Gruppo Guide Antenna Europea del Romanico.

Sabato 19 giugno

VALLE BREMBANA

Santa Croce – Camminata in notturna

Ore 21 – We Run Bergamo torna a Santa Croce per percorrere una parte del Sentiero 561 che conduce alla nuovissima Big Bench. L'obiettivo? Disegnare una scia di luce. Appuntamento alle 21 alla piazza di Santa Croce per una camminata e un brindisi con gli amici di questa piccola ma vivacissima frazione montana.

San Pellegrino Terme – River Trekking in Val Brembana

Ore 9 – Con la guida esperta di Bergamo XP un'esperienza per provare a saltare, tuffarsi e nuotare in uno spettacolare tratto di torrente alpino, in Val Brembana. Il river trekking è una disciplina che da poco si sta diffondendo in Italia e consiste nel camminare tratti di torrenti e fiumi, tuffando in pozze di acqua cristallina e nuotando o lasciandosi trasportare dalla corrente in altri. Simile al canyoning, nel river trekking non è però previsto l’uso di imbrago o corde, perché si percorrono tratti meno impegnativi. È pertanto un’attività divertente, entusiasmante ed adatta a tutti, l’ideale per vivere appieno la natura!

Come si svolge: Incontrerai le guide alla nostra base a San Pellegrino Terme, dove ti verrà fornito l’equipaggiamento tecnico e ti cambierai negli spogliatoi. Quindi, con la nostra navetta raggiungerai il punto di inizio del percorso, in Val Taleggio. Qua parteciperai ad un briefing dove ti verrà spiegato la tecnica di progressione e come comportarsi in fiume. Quindi sarai pronto per tuffare, nuotare, saltare nelle cristalline acque del torrente, e vivrai un’avventura emozionante ed a pieno contatto con la natura. Al termine del percorso, la nostra navetta ti riporterà alla base.

San Pellegrino Terme – Distribuzione del libro 'Valle Brembana, una terra da scoprire'

Ore 9-12 – Presso la Sede del Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice Riceputi”, nella Villa Funicolare a San Pellegrino Terme, distribuzione del libro realizzato da una trentina di soci. Per l’occasione il libro sarà messo a disposizione a prezzo scontato. Le presentazioni, invece, si terranno a:

Piazza Brembana, il 22 luglio ai Fondi, nell'ambito di 'Pagine Verdi';

Serina, il 23 luglio presso il Chiostro della SS.ma Trinità;

San Giovanni Bianco, il 29 luglio in Piazza Zignoni;

Cusio, il 31 luglio nell'ambito del Festival 'Le Terre dei Baschenis'.

La partecipazione alla distribuzione e alle presentazioni e aperta a tutti.

Zogno – Visita guidata al Museo del Soldato

Ore 10 – Riparte il progetto “Zogno ad occhi aperti” che mira a far conoscere le meraviglie del territorio attraverso visite guidate gratuite al Museo del Soldato di Zogno. L’iniziativa è promossa dal Comune di Zogno in collaborazione con il Gruppo Alpini di Zogno e prevede un’apertura eccezionale del Museo del Soldato, ora locato nella ex-stazione ferroviaria di Ambria, per una serie di visite guidate in nove appuntamenti.

Le date da segnarsi sul calendario sono: 19-20-24 giugno, 10-11-14 e 24-25-28 luglio seguiranno altri appuntamenti nei mesi di agosto e settembre. Per i giorni di visita l’orario sarà domenica e mercoledì al mattino dalle 10 alle 12 e gli altri giorni al pomeriggio dalle 15 alle 17. L’iniziativa culturale è completamente gratuita per chiunque volesse scoprire questo piccolo angolo di storia ed è possibile organizzare gruppi o scolaresche su prenotazione contattando il numero 3914854350.

VALLE IMAGNA

Corna Imagna - Cibo e parole a Cà Berizzi con "Il barone rampante".

Ore 20. Letture de Il barone rampante di Italo Calvino. Dal momento che l'evento si terrà all'aperto, per garantire il giusto distanziamento fra i presenti, la prenotazione è obbligatoria. L'evento non si terrà in caso di maltempo. Potete prenotare chiamando o scrivendo su WhatsApp al numero 3665462000. Menu: tagliere della valle, risotto ai formaggi delle Valli Orobiche, frittata alle erbe, gelato con frutti di bosco.

Almenno San Bartolomeo – Inaugurazione Dog's Park

Sabato 19 giugno alle ore 16.00 si terrà l'inaugurazione del nuovo Dog's Park di Almenno San Bartolomeo, realizzato su un terreno di proprietà comunale, di circa 2 mila metri quadrati, sottostante il municipio di via IV Novembre. Un'area in cui i proprietari potranno lasciare liberi i loro cani in totale sicurezza. A questo link l'articolo dedicato.

Domenica 20 giugno

VALLE BREMBANA

Algua – Gita al Laghetto di Algua

Ore 9:30 – Ritrovo presso il ristorante Genzianella e passeggiata fino al Laghetto di Algua. Pic-Nic all'aperto (portare con sé pranzo al sacco e coperta). Durante la giornata: caccia al tesoro, attività di educazione ambientale, creazioni artistiche con i ciottoli. Per chi lo desidera è possibile venire con i propri giochi da spiaggia. Iscrizioni obbligatorie entro venerdì 18 giugno (fino ad esaurimento posti): 334.6501694. In caso di maltempo, l'evento sarà rimandato a data da destinarsi. L'evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19.

Piazza Brembana – Canyoning in Val Brembana

Ore 9:30 – Con le guide esperte di Bergamo XP, un itinerario di Canyoning in Alta Valle Brembana, una novità assoluta nel panorama bergamasco. Con il canyoning si esplorano torrenti e forre, frutto del costante lavoro dell’acqua sulla roccia. Si entra così in contatto con la natura e si ammirano ambienti suggestivi come stretti passaggi nella roccia, cascate e pozze di acqua fredda e limpida, scivoli naturali nella roccia. È uno sport estremamente divertente, che non richiede nessuna particolare dote atletica o tecnica, solamente un po’ di acquaticità e voglia di mettersi in gioco.

La presenza di una guida professionale, che ti accompagnerà per tutta la durata dell’escursione, garantisce lo svolgimento dell’attività in massima sicurezza. Raggiungerai la tua guida al punto d’incontro, a Piazza Brembana, in Alta Val Brembana. Indosserai muta ed equipaggiamento e parteciperai ad un briefing tecnico che ti introdurrà all’attività. Quindi partirai per l’avventura, raggiungendo a piedi la forra e iniziando a percorrerla. Ti aspettano tuffi in pozze di acqua cristallina, calate in corda, scivoli naturali scavati dall’acqua nella roccia…una vera avventura alla portata di tutti!

Piazzatorre – 7° Trofeo Kaflon Oring&Gasket

Ore 9 – Domenica 20 giugno sei invitato a partecipare al Piazzatorre Bike Tour 2021: “7° Trofeo Kaflon Oring&Gasket”. Organizzato da Asd Piazzatorre, Percorsi MTB Valbrembana, in collaborazione con Comune di Piazzatorre e Pro Loco Piazzatorre, con il patrocinio di Regione Lombardia e Comunità Montana Valle Brembana. Iscrizioni online entro il 18 Giugno 2021 sul sito web tagracer.com. Info e regolamento: www.asdpiazzatorre.com. Per altre informazioni: Mauro 347.3400351

Santa Croce – Inaugurazione Sentiero CAI 561

Ore 9:30 – Una due-giorni di festa tutti dedicati a Santa Croce, frazione di San Pellegrino Terme, che inaugurerà il suo nuovo sentiero CAI 561, un circuito ad anello che partirà da Santa Croce e da lì raggiungerà il Pizzo Rabbioso, la Croce del Monte Corno per poi scendere nuovamente in paese. Programma:

- ore 9:30: Partenza per escursione sul Sentiero;

- ore 10:30: In località Corna Mària, presentazione progetto 'Via Ferrata';

- ore 13: In località Trebulì, pranzo al sacco.

San Pellegrino Terme – Visite alle Grotte del Sogno

Ore 14:30 – Visite guidate con i ragazzi del gruppo OTER presso le Grotte del Sogno di San Pellegrino Terme, in località Vetta. Le Grotte del Sogno sono state le prime Grotte valorizzate turisticamente della Lombardia. Durante le visite è possibile ammirare innumerevoli esemplari di sagome scultoree e di concrezioni dai colori e forme singolari, oltre che di stalattiti e stalagmiti, formatesi con il passare dei secoli.

Le visite si terranno:

- nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre la domenica ogni mezz'ora dalle 14:30 alle 16:30 (l'ultima visita è prevista alle ore 16:30)

- nei mesi di luglio e agosto:

il sabato ogni mezz'ora dalle 14:30 alle 17:00 (l'ultima visita è prevista alle ore 17:00)

la domenica ogni mezz'ora dalle 10:00 alle 11:30 (ultimo accesso alle ore 11:30) e dalle 14:30 alle 17:00 (ultimo accesso alle 17:00). E' obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni: info@orobietourism.com | 034521020. In caso di maltempo l'apertura delle grotte viene sospesa.

Val Brembilla – Escursione Malentrata Sant’Antonio

Ore 8 – Escursione in compagnia del Gruppo Sentieri, da Magnavacche fino a Sant'Antonio Abbandonato, passando per la Forezza e la Chiesetta di Malentrata e Colle Gatti. Il percorso si sviluppa nel verde di boschi e prati, case contadine e patriarcali, terrazzamenti dove spicca il fascino della pietra del luogo. Ritrovo alle ore 8 al parcheggio Scaglia per chi sale da Magnavacche oppure alle 8:30 al Campo Sportivo Secomandi per chi sale dalla Piana. Rientro previsto nel pomeriggio (16 circa).

Prenotazione obbligatoria entro il 18/06 tramite mail: prolocobrembilla@gmail.com oppure cellulare: 388.7777354. Prezzo 10 euro, inclusa tessera Pro Loco. Si consigliano scarpe ed abbigliamento adatti per un'escursione. Pranzo al sacco o in alternativa, per chi volesse gustare prodotti locali e specialità tipiche, c'è la possibilità di pranzare presso il Bar-Trattoria La Costa di Sant'Antonio Abbandonato. Prenotazione obbligatoria qualche giorno prima: 0345.93166 / 338.1695554.

Val Brembilla – Fiera di Sant'Antonio

Domenica 20 Giugno nell'area del centro paese in Via Rizzi si svolgerà in maniera ridotta e con qualche giorno di ritardo la fiera di Sant'Antonio. Ci saranno le classiche bancarelle e giostre per bambini e ragazzi. Punti di accesso e di uscita presidiati dai volontari. Obbligatorio l'uso della mascherina, sanificare le mani prima e dopo scambi di denaro, rispettare le regole di capienza massima del locali, evitare assembramenti e usare il buon senso.

Zogno – Visita guidata al Museo del Soldato

Ore 10 – Riparte il progetto “Zogno ad occhi aperti” che mira a far conoscere le meraviglie del territorio attraverso visite guidate gratuite al Museo del Soldato di Zogno. L’iniziativa è promossa dal Comune di Zogno in collaborazione con il Gruppo Alpini di Zogno e prevede un’apertura eccezionale del Museo del Soldato, ora locato nella ex-stazione ferroviaria di Ambria, per una serie di visite guidate in nove appuntamenti.

Le date da segnarsi sul calendario sono: 19-20-24 giugno, 10-11-14 e 24-25-28 luglio seguiranno altri appuntamenti nei mesi di agosto e settembre. Per i giorni di visita l’orario sarà domenica e mercoledì al mattino dalle 10 alle 12 e gli altri giorni al pomeriggio dalle 15 alle 17. L’iniziativa culturale è completamente gratuita per chiunque volesse scoprire questo piccolo angolo di storia ed è possibile organizzare gruppi o scolaresche su prenotazione contattando il numero 3914854350.

Zogno - Visita alle Grotte delle Meraviglie

Visite guidate dalla ore 14.30 alle 17.00. Alle 17 ultimo ingresso. Per info e prenotazioni: chiamare 366.4541598 ore serali o scrivere a giovanni@grottedellemeraviglie.com. Ingresso a gruppi di 8 persone solo con turni su prenotazione online. Presentarsi muniti di mascherina e guanti per il rispetto del protocollo anti-Covid. Prenotazioni anche online sul sito www.grottedellemeraviglie.com

VALLE IMAGNA

Almenno San Bartolomeo – Mercato del Lampone d’Albenza e del prodotto tipico

Ore 9-18 – Ritorna l’appuntamento con il “Mercato del Lampone d’Albenza e del prodotto tipico” Domenica 20 Giugno dalle ore 9 fino alle ore 18 presso Campo Sportivo Albenza, frazione di Almenno San Bartolomeo con la presenza di produttori locali di questo squisito frutto della natura albenzese oltre che di altri prodotti locali come formaggi, vino, fragole, frutti di bosco, dolci. Durante la giornata benedizione dei trattori. I partecipanti al Mercato all’uscita riceveranno un tagliando con il quale avranno diritto al 15% di sconto sul conto finale presso i ristoranti di entrambi gli Almenno che hanno preparato ad hoc un menu’ dedicato. I Menù sono validi da Domenica 20 Giugno a Domenica 27 Giugno. Obbligo prenotazione. Per info: pagina Facebook 'Sagra del Lampone d'Albenza'.

Almenno San Bartolomeo – Mercato Agricolo e non solo

Ore 9-17:30 – Torna il Mercato Agricolo di Almenno San Bartolomeo lungo il Viale di San Tomè. I produttori invitano AltoBrembo, Associazione di Promozione Turistica e Culturale del territorio dell'Alta Valle Brembana, particolarmente attenta alla valorizzazione delle risorse locali. Presentazione delle iniziative in programma per l'Estate 2021. Gli artigiani invitano Daniele Engaddi, “La misura del tempo con il sole” in vista del solstizio d'estate il 21 giugno alle ore 05:32. Esposizione di orologi solari realizzati con i ragazzi della scuola media di Robbiate. Ci sarà la partecipazione anche di Fiordicotone, piccola attività di Lecco che realizza materassi e guanciali con materiali 100% naturali tra i quali la lana di pecora brianzola. La Caffetteria della Fondazione Lemine è attiva con servizio in Corte. Le Chiese del Romanico sono aperte e visitabili eccetto la Chiesa di San Nicola. Consultare il sito della Fondazione Lemine per maggiori informazioni. L'evento si terrà nel rispetto delle norme vigenti in materia di Covid-19.