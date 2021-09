Weekend in Valle Brembana e Valle Imagna: tutti gli eventi dal 25 al 26 settembre

Cosa fare durante il weekend? Ecco tutti gli eventi in Valle Brembana e Valle Imagna!

Sabato 25 settembre

VALLE BREMBANA

Branzi – Rassegna zootecnica

Presso località Cagnoli, rassegna zootecnica di vacche razza bruna. Con la collaborazione tecnica di Regione Lombardia, Settore Agricoltura Caccia Pesca, Associazione Regionale Allevatori della Lombardia.

Camerata Cornello – Mail Art, quintessenza della comunicazione Creativa

Ore 10 – Il progetto Mail Art quintessenza della comunicazione creativa curato da Ruggero Maggi viene presentato al Museo dei Tasso e della Storia postale, con il sostegno morale del Museo Storico della Comunicazione di Roma e il patrocinio del Polo Culturale “Mercatorum e Priula / vie di migranti, di artisti, dei Tasso e di Arlecchino”, dal 25 luglio al 26 settembre 2021.

La Mail Art ha una spiccata inclinazione per la non-ufficialità, in cui ha valore la relazione intrinseca tra il mittente, l'oggetto spedito e il destinatario. L'arte postale glocale è parte integrante di un processo di globalizzazione culturale che si estrinseca a livello locale mediante l'azione che ogni artista postale compie attraverso una fitta rete di contatti, come una babilonica torre dai destini incrociati. In questo vero e proprio network mondiale si è raggiunto uno stadio particolare di fare, anzi vivere l'arte. Il mezzo più frequente per ottenere questi rapporti capillari è costituito appunto dalla Mail Art che abbraccia il mondo intero. Il mailartista è come la tessera di un formidabile mosaico in uno sconfinato universo di energie poetiche. La sua funzione è unica, poiché unico è il suo collocamento all'interno del network stesso con le relative connessioni con altri artisti. La mostra è dedicata a Adriano Cattani, amato direttore del Museo.

Orari di apertura:

Da mercoledì a domenica 10:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00

Giorni di chiusura: lunedì e martedì.

Costa Serina – Casa natale Fra' Cecilio Maria

Quest'autunno sarà possibile visitare la casa natale del venerabile Fra' Cecilio Maria a Costa Serina, in via Nespello 7. Per ulteriori informazioni contattare "Associazione La Via Mercatorum" a info@laviamercatorum.it.

Olmo al Brembo – Bike&Taste

Ore 10 – Tour in bicicletta con tappe gastronomiche: Bike&Taste in Altobrembo. Il piacere di andare in bicicletta unito ai sapori della Valle Brembana!

TOUR:

Olmo al Brembo – Cassiglio – Ornica – Cusio – Santa Brigida – Averara – Olmo al Brembo



Informazioni tecniche:

Il percorso presenta una difficoltà media con alcuni tratti in salita.

Dislivello: 653 m – quota minima 614 m s.l.m. – quota massima 1267 m s.l.m.

Partenza: info-Point di Olmo al Brembo tra le 9.00 e le 10.00 di sabato 25 settembre

Durata: circa 6-7 ore (tappe incluse), senza tappe il percorso si svolge in circa 3h30. Il percorso si svolge in autonomia, ognuno può quindi gestire ritmi e tempi a proprio piacimento, può anche scegliere di variare a proprio piacimento il percorso rispetto all’itinerario consigliato

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 23 settembre L’evento verrà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti



Per info e prenotazioni: info@altobrembo.it – 348.1842781.

San Pellegrino Terme – Inaugurazione mostra Quadri Color

Ore 17 – Inaugurazione mostra pittorica a cura di Ettore Ruggeri, presso la Villa Funicolare. La mostra sarà aperta dal 25 settembre al 10 ottobre.

Orari:

Venerdì ore 18-20:30

Sabato ore 15-20:30

Domenica ore 10-12 e 15-20:30

Ingresso gratuito con distanziamento nel rispetto della normativa Covid.

Zogno – Concerto sotto le stelle

Ore 21 – La Premiata Banda Musicale di Zogno organizza in collaborazione con il Comune di Zogno, Concerto sotto le stelle. Direttore: Maestro Cristian Ernani Locatelli. A Grumello, ore 21, presso l'Area Parrocchiale.

Zogno – Mostra Moto Rumi l'Arte della velocità

La Mostra Moto Rumi l’Arte della velocità dal 24 luglio a fine ottobre scalderà il cuore di appassionati e curiosi, presso il Museo della Valle di Zogno e nella Galleria di Palazzo Polli Stoppani a Bergamo, presentando l’intera produzione storica del prestigioso marchio bergamasco.

Il progetto, pensato e sostenuto dalla nostra Fondazione Polli Stoppani, si pone l’obiettivo di proporre un evento culturale, di intrattenimento, turistico e didattico che si inserisca a pieno titolo fra le proposte stimolanti che in questo periodo intendono cogliere la voglia di rinascita del nostro territorio raccontando una storia entusiasmante di ripartenza che ha caratterizzato gli anni ‘50 del secolo scorso. Grazie al prezioso contributo di collezionisti e appassionati, insieme ai discendenti dell’illuminato imprenditore e artista Donnino Rumi, per la prima volta saranno esposti al pubblico i modelli storici usciti dallo stabilimento di via Moroni fra il 1950 ed il 1962, apprezzati ora come allora per il rivoluzionario motore bicilindrico, garanzia di prestazioni eccellenti in gara e in strada.

Orari : Tutti i giorni 9-12 | 14-18 (chiuso il lunedì).

VALLE IMAGNA

Almenno San Bartolomeo – Itinerario Moroniano ad Almenno S.B. e Roncola

Ore 14:45 – Visita guidata sulle tracce di Giovan Battista Moroni, ammirando i suoi capolavori conservati nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo ad Almenno e nella Chiesa di San Bernardo a Roncola.

Ritrovo: ore 14.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Almenno San Bartolomeo con rientro alle ore 17.15

Costo: 8 euro a persona, pagamento in loco

Numero minimo partecipanti: 10 Prenotazione obbligatoria

Eventuali trasferimenti da effettuarsi con mezzi propri.

L’iniziativa si inserisce all’interno del calendario di Moroni 500. Albino 1521-2021.

Il progetto è promosso dal Comune di Albino e organizzato da Promoserio in occasione dei 500 anni della nascita del Maestro del Rinascimento Giovan Battista Moroni.

Un viaggio di mostre, concerti, narrazioni, itinerari, presentazioni, iniziative enogastronomiche: un percorso di scoperta e valorizzazione.

Almenno San Salvatore – William Vitali, chitarra

Ore 21 – Terzo concerto della 24° edizione della rassegna “In Tempore Organi – Voci et organo insieme”. Nella suggestiva chiesa romanica di San Giorgio, ospite William Vitali. Il chitarrista bergamasco si esibisce come solista in varie rassegne in Italia e in Europa. Oltre ai concerti da solista, ha suonato nel trio di chitarre "Donizetti" con cui si è esibito all’Auditorium “Arvedi” del Museo del Violino di Cremona, nella casa natale di G. Donizetti e al Teatro alle Grazie di Bergamo. Da alcuni anni collabora con l'orchestra S. Cecilia di Bergamo grazie alla quale è stato ospite di importanti festival e stagioni concertistiche in Italia e all'estero.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Per rispettare le disposizioni emergenziali, oltre a mantenere il distanziamento e l’uso della mascherina, per partecipare alle serate è necessaria la prenotazione telefonando alla Biblioteca di Almenno San Salvatore al numero 035.644210 (dal martedì al venerdì dalle 14 alle 17, il venerdì anche dalle 9 alle 12) o mandando una mail a: biblioteca@comune.almenno-san-salvatore.bg.it oppure a info@antegnati.it.

Almenno San Salvatore – Guardami

L’arte è qualcosa che succede. È un bisogno di esprimere, per se stessi, per rielaborare qualcosa che forse non è così cosciente. In questo percorso attraverso lavori pittorici di Chiara Mastropasqua, Sara Bonacina, Silvia Salice e quelli fotografici di Roberto Ferro possiamo leggere una rielaborazione di quello che è il vissuto e la sensibilità di chi ha prodotto l’opera.

Ingresso libero. Opening il 04.09.2021 alle ore 16.

Orari dal 04.09 al 26.09.2021:

lun - ven 10.30 - 12.30 | 14.30 - 18.30 la mattina su prenotazione

sab - dom 10.00 - 13.30 | 15.00 – 19.30

Presso il Convento di San Nicola, Via Convento, 24031, Almenno San Salvatore.

Berbenno – Rassegna organistica di Valle Imagna

Ore 21 – Presso la Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio Abate, concerto d'organo di Tomas Gavazzi.

Corna Imagna – Seminario Landscape Festival, I maestri del paesaggio

Ore 14 – Un #seminario aperto a tutti, interculturale, intergenerazionale, informale, un momento formativo dal linguaggio semplice e dagli orizzonti alti, che propone un approfondimento “in montagna e legato alla montagna” dei temi paesaggistici trattati nel festival internazionale Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio. In linea con il tema del festival, From Nature to Nature (a journey in the city of the future), il seminario avrà come titolo: From Nature to Nature, il futuro della montagna

Il seminario 2021 sarà dedicato al tema dei servizi ecosistemici come opportunità di dare natura partendo dalla natura, intesa come presidio sociale ed economico, quindi paesaggistico della montagna. Nel corso degli incontri verranno approfondite esperienze diverse sviluppate a livello locale in contesti differenti e con finalità diverse

Info

costo in presenza 50€ iva compresa (comprensivo di cena, escluso pernottamento)

costo online 10€ + iva

Location

Bibliosteria di Cà Berizzi, Corna Imagna (BG)

Organizzazione: Lucio Brignoli e Domenico Piazzini.

Corna Imagna – Auto-raccolta di mele

Ore 9 – Tutti i sabati e le domeniche di settembre e ottobre, dalle 9 alle 17, l'Azienda agricola Il Giardino della Frutta invita grandi e bambini a provare l'esperienza green dell''auto-raccolta delle mele!

Per raccogliere le mele non è necessaria prenotazione né è previsto un costo di partecipazione. All'ingresso del campo viene dato un cesto, ognuno potrà raccogliere le mele che desidera e poi verranno pesate. La raccolta è aperta a grandi e piccini. Consigliamo scarpe adatte alla campagna. Consigliamo di portare borse resistenti per il raccolto! Tutti i prodotti della nostra azienda sono certificati biologici!

Al termine della raccolta ci sarà la possibilità di acquistare verdura fresca di stagione e i vari trasformati (zucche, pomodori, cipolle, patate, aglio, porri, carote, cavolo nero, succo di mela, nettare di pesca, confetture, composta di mele, sottoli, sciroppo di sambuco e altro ancora!). In caso di maltempo le auto-raccolte verranno sospese, ma lo spaccio aziendale resterà comunque aperto!

Come raggiungere l'Azienda agricola Il Giardino della Frutta: arrivare a Corna Imagna, via Brancilione 29, svoltare a sinistra, troverete di fronte a Voi un ponticello che porta sul percorso vitae che costeggia il fiume Imagna, proseguite a destra sul percorso, vedrete i cartelli aziendali.

Domenica 26 settembre

VALLE BREMBANA

Camerata Cornello – Giornata Tassiana

Ore 9:45 – Domenica 26 settembre, a partire dalle 9,45, presso il borgo di Cornello (Camerata Cornello, Bergamo) si terrà la 16esima Giornata Tassiana, un giorno di incontri, studio e aggiornamento sulla storia della famiglia Tasso e sulla storia postale.

La Giornata Tassiana di quest’anno è dedicata alla memoria di Adriano Cattani, amato direttore del museo scomparso nel mese di aprile. A lui sarà dedicata la messa che si terrà a Cornello alle 10.

All'interno dell'evento, è prevista la presentazione del direttore del museo, della nuova pubblicazione sulla famiglia Tasso promossa dal Comune di Camerata Cornello e dal Museo e delle ultime donazioni al museo che arricchiranno con nuove narrazioni la collezione permanente.

Al termine della Giornata Tassiana sarà possibile visitare la mostra “Mail Art, quintessenza della comunicazione creativa” un progetto internazionale di Arte Posale di Ruggero Maggi, al suo ultimo giorno d’esposizione.

La Giornata Tassiana è promossa e organizzata dal Museo dei Tasso e della Storia postale e dal Comune di Camerata Cornello. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: 0345 43479 | info@museodeitasso.com | www.museodeitasso.com.

Camerata Cornello – Mail Art, quintessenza della comunicazione Creativa

Ore 10 – Il progetto Mail Art quintessenza della comunicazione creativa curato da Ruggero Maggi viene presentato al Museo dei Tasso e della Storia postale, con il sostegno morale del Museo Storico della Comunicazione di Roma e il patrocinio del Polo Culturale “Mercatorum e Priula / vie di migranti, di artisti, dei Tasso e di Arlecchino”, dal 25 luglio al 26 settembre 2021.

La Mail Art ha una spiccata inclinazione per la non-ufficialità, in cui ha valore la relazione intrinseca tra il mittente, l'oggetto spedito e il destinatario. L'arte postale glocale è parte integrante di un processo di globalizzazione culturale che si estrinseca a livello locale mediante l'azione che ogni artista postale compie attraverso una fitta rete di contatti, come una babilonica torre dai destini incrociati. In questo vero e proprio network mondiale si è raggiunto uno stadio particolare di fare, anzi vivere l'arte. Il mezzo più frequente per ottenere questi rapporti capillari è costituito appunto dalla Mail Art che abbraccia il mondo intero. Il mailartista è come la tessera di un formidabile mosaico in uno sconfinato universo di energie poetiche. La sua funzione è unica, poiché unico è il suo collocamento all'interno del network stesso con le relative connessioni con altri artisti. La mostra è dedicata a Adriano Cattani, amato direttore del Museo.

Orari di apertura:

Da mercoledì a domenica 10:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00

Giorni di chiusura: lunedì e martedì.

Olmo al Brembo – Tour dei Baschenis

Ore 10 – Itinerario in auto (con mezzo proprio) per visitare i luoghi affrescati dai pittori Baschenis nella loro Terra d’origine, a cura degli Animatori locali. Per gli adulti un’occasione di scoprire opere d’arte, edifici e luoghi storici, angoli nascosti, curiosità, tradizioni e leggende delle Terre dei Baschenis, per i bambini un modo divertente e creativo di avvicinarsi all’arte.

Pausa pranzo con pic-nic. Massimo 20 partecipanti, con prenotazione obbligatoria.

San Giovanni Bianco – Puliamo il mondo

Ore 10:30 – Partenza in bici da Zogno (piazzale del mercato) e da Piazza Brembana (Piazzale S.A.B.) direzione San Giovanni Bianco. Troverete gli organizzatori muniti di maglietta verde e bicicletta!

Cosa portare:

-bicicletta e abbigliamento comodo

-borraccia (cerchiamo di ridurre il consumo di plastiche monouso)

-guanti da lavoro personali (se li avete, in caso non bastassero quelli messi a disposizione dagli organizzatori)

-pranzo al sacco

-tovaglia da pic-nic

-mascherina personale (da utilizzare solo negli eventuali momenti di aggregazione)

Dopo il pranzo al sacco ci divideremo in due squadre, una partirà dal confine Nord di San Giovanni e una dal confine Sud per poi convergere nel punto di ritrovo a metà percorso. Puliremo dai rifiuti il tratto di ciclabile nel centro di San Giovanni Bianco su entrambi i lati del fiume, dividendo, dove possibile, i rifiuti secondo la raccolta differenziata in vigore nel comune.

Evento organizzato da: Comune di San Giovanni Bianco. Sono benvenuti tutti!

San Pellegrino Terme – Mercatino dell'antiquariato

Ore 9 – Anche quest'anno torna a San Pellegrino Terme l'ormai tradizionale mercatino dell'antiquariato e dell'ingegno italiano. Per info e prenotazini: 329 3039541 o mercatinosanpellegrino@hotmail.it.

San Pellegrino Terme – Visite alle Grotte del Sogno

Ore 14:30 – Visite guidate con i ragazzi del gruppo OTER presso le Grotte del Sogno di San Pellegrino Terme, in località Vetta.

Le Grotte del Sogno sono state le prime Grotte valorizzate turisticamente della Lombardia. Durante le visite è possibile ammirare innumerevoli esemplari di sagome scultoree e di concrezioni dai colori e forme singolari, oltre che di stalattiti e stalagmiti, formatesi con il passare dei secoli.

Le visite si terranno:

- nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre la domenica ogni mezz'ora dalle 14:30 alle 16:30 (l'ultima visita è prevista alle ore 16:30)

- nei mesi di luglio e agosto:

il sabato ogni mezz'ora dalle 14:30 alle 17:00 (l'ultima visita è prevista alle ore 17:00)

la domenica ogni mezz'ora dalle 10:00 alle 11:30 (ultimo accesso alle ore 11:30) e dalle 14:30 alle 17:00 (ultimo accesso alle 17:00)

E' obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni: info@orobietourism.com | 034521020. In caso di maltempo l'apertura delle grotte viene sospesa.

San Pellegrino Terme – River Trekking in Val Brembana

Ore 9 – Con la guida esperta di Bergamo XP un'esperienza per provare a saltare, tuffarsi e nuotare in uno spettacolare tratto di torrente alpino, in Val Brembana! Il river trekking è una disciplina che da poco si sta diffondendo in Italia e consiste nel camminare tratti di torrenti e fiumi, tuffando in pozze di acqua cristallina e nuotando o lasciandosi trasportare dalla corrente in altri.*

Simile al canyoning, nel river trekking non è però previsto l’uso di imbrago o corde, perché si percorrono tratti meno impegnativi. È pertanto un’attività divertente, entusiasmante ed adatta a tutti, l’ideale per vivere appieno la natura!

Come si svolge

Incontrerai le guide alla nostra base a San Pellegrino Terme, dove ti verrà fornito l’equipaggiamento tecnico e ti cambierai negli spogliatoi. Quindi, con la nostra navetta raggiungerai il punto di inizio del percorso, in Val Taleggio. Qua parteciperai ad un briefing dove ti verrà spiegato la tecnica di progressione e come comportarsi in fiume.

Quindi sarai pronto per tuffare, nuotare, saltare nelle cristalline acque del torrente, e vivrai un’avventura emozionante ed a pieno contatto con la natura. Al termine del percorso, la nostra navetta ti riporterà alla base.

Zogno – La Via delle Castagne

Ore 13:30 – Visita guidata gratuita lungo una bella passeggiata in mezzo al verde per scoprire la contrada di Castegnone di Poscante di Zogno, dove il tempo sembra essersi fermato. Un sentiero posto sulle pendici basse del Canto Alto: con partenza dall’area mercato (parcheggio libero), si attraversa Piazza Martina per giungere a Castegnone, frazione conosciuta per i Biligòcc, piatto tipico sapientemente preparato dalla gente del posto, gente riservata e tenacemente ancorata alle proprie tradizioni, fiera di vivere in quest’angolo di paradiso e di mostrarlo al visitatore.

Ideale anche per famiglie con bambini, l’escursione prevede tappe didattiche e panoramiche.

Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 3485423481 | elena@emozioniorobie.it | www.zognoturismo.it.

Zogno – Mostra Moto Rumi l'Arte della velocità

La Mostra Moto Rumi l’Arte della velocità dal 24 luglio a fine ottobre scalderà il cuore di appassionati e curiosi, presso il Museo della Valle di Zogno e nella Galleria di Palazzo Polli Stoppani a Bergamo, presentando l’intera produzione storica del prestigioso marchio bergamasco.

Il progetto, pensato e sostenuto dalla nostra Fondazione Polli Stoppani, si pone l’obiettivo di proporre un evento culturale, di intrattenimento, turistico e didattico che si inserisca a pieno titolo fra le proposte stimolanti che in questo periodo intendono cogliere la voglia di rinascita del nostro territorio raccontando una storia entusiasmante di ripartenza che ha caratterizzato gli anni ‘50 del secolo scorso. Grazie al prezioso contributo di collezionisti e appassionati, insieme ai discendenti dell’illuminato imprenditore e artista Donnino Rumi, per la prima volta saranno esposti al pubblico i modelli storici usciti dallo stabilimento di via Moroni fra il 1950 ed il 1962, apprezzati ora come allora per il rivoluzionario motore bicilindrico, garanzia di prestazioni eccellenti in gara e in strada.

Orari : Tutti i giorni 9-12 | 14-18 (chiuso il lunedì).

VALLE IMAGNA

Almenno San Bartolomeo – CamMangiata del Romanico

Ore 7:30 – Domenica 26 Settembre Pro Loco Almenno organizza, in collaborazione con Gruppo Alpini Almenno S.B., la CamMangiata del Romanico. 8 Km tra arte e buon cibo. Non appena raggiunta la quota massima di partecipanti si chiuderanno le iscrizioni.

Partenza in gruppi scaglionati da San Tomè dalle ore 7.30.

In fase di iscrizione obbligo dichiarare i nomi completi di tutti gli iscritti, il Menù e il gruppo di appartenenza: non sarà accettata alcuna modifica: se siete in gruppo prenotate un'unica volta.

Colazione a San Tomè -> Visita Tempio di San Tomè -> Visita Chiesa di Santa Caterina -> Visita Chiesa di San Nicola -> Visita Chiesa di San Giorgio -> Visita Chiesa Madonna del Castello -> Aperitivo con pane, salame e vino -> Pranzo Campo Scuola Alpini -> Caffè a San Tomè in ogni Chiesa visita guidata di 20 minuti con guida.

Pausa pranzo al Campo Scuola consentita di Max. 30-45 Min. per scaglionare i gruppi seguenti. Iscrizione: € 22 Fino a 6 anni: € 10. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. Obbligo di rispettare la normativa Covid-19 in vigore alla data della Camminata. Obbligo Green Pass: l'organizzazione si riserva il diritto di controllare tale requisito alla partenza se la normativa lo prevederà.

L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità ai partecipanti per danni a persone o cose durante tutto lo svolgimento dell'evento.Il ricavato verrà devoluto all’iniziativa Carrello della Comunità.

Si ringrazia per la collaborazione: l’amministrazione comunale di Almenno San Bartolomeo e di Almenno San Salvatore, la Fondazione Lemine, la Croce Azzurra di Almenno San Salvatore e la Cantina Val San Martino.

Almenno San Salvatore – Guardami

L’arte è qualcosa che succede. È un bisogno di esprimere, per se stessi, per rielaborare qualcosa che forse non è così cosciente. In questo percorso attraverso lavori pittorici di Chiara Mastropasqua, Sara Bonacina, Silvia Salice e quelli fotografici di Roberto Ferro possiamo leggere una rielaborazione di quello che è il vissuto e la sensibilità di chi ha prodotto l’opera.

Ingresso libero. Opening il 04.09.2021 alle ore 16.

Orari dal 04.09 al 26.09.2021:

lun - ven 10.30 - 12.30 | 14.30 - 18.30 la mattina su prenotazione

sab - dom 10.00 - 13.30 | 15.00 – 19.30

Presso il Convento di San Nicola, Via Convento, 24031, Almenno San Salvatore.

Corna Imagna – Auto-raccolta di mele

Ore 9 – Tutti i sabati e le domeniche di settembre e ottobre, dalle 9 alle 17, l'Azienda agricola Il Giardino della Frutta invita grandi e bambini a provare l'esperienza green dell''auto-raccolta delle mele!

Per raccogliere le mele non è necessaria prenotazione né è previsto un costo di partecipazione. All'ingresso del campo viene dato un cesto, ognuno potrà raccogliere le mele che desidera e poi verranno pesate. La raccolta è aperta a grandi e piccini. Consigliamo scarpe adatte alla campagna. Consigliamo di portare borse resistenti per il raccolto! Tutti i prodotti della nostra azienda sono certificati biologici!

Al termine della raccolta ci sarà la possibilità di acquistare verdura fresca di stagione e i vari trasformati (zucche, pomodori, cipolle, patate, aglio, porri, carote, cavolo nero, succo di mela, nettare di pesca, confetture, composta di mele, sottoli, sciroppo di sambuco e altro ancora!). In caso di maltempo le auto-raccolte verranno sospese, ma lo spaccio aziendale resterà comunque aperto!

Come raggiungere l'Azienda agricola Il Giardino della Frutta: arrivare a Corna Imagna, via Brancilione 29, svoltare a sinistra, troverete di fronte a Voi un ponticello che porta sul percorso vitae che costeggia il fiume Imagna, proseguite a destra sul percorso, vedrete i cartelli aziendali.