Weekend in Valle Brembana e Valle Imagna: tutti gli eventi del 13 e 14 novembre

Cosa fare in Valle Imagna e Valle Brembana? Ecco tutti gli eventi del weekend.

Sabato 13 novembre

VALLE BREMBANA

Valleve – Ciaspola, mangia e bevi

Ore 10 – Quando la neve cade, la natura ascolta. A San Simone di Valleve, ritrovo ore 10 con caffè di benvenuto. Ciaspolata con guida e a seguire pranzo (piatto unico, dolce e bevande). 29€ incluso noleggio ciaspole.

Zogno – Sapori e Saperi

Ore 15:30 – In occasione della rassegna culturale gastronomica della castagna il comune di Zogno organizza un corso di cucina con l'utilizzo del mulino. Corso di cucina con l'utilizzo del mulino per la preparazione della farina di castagne. Preparazione di tagliatelle alle castagne. Assaggio. Iniziativa ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

VALLE IMAGNA

Almenno San Bartolomeo – Pizzata in oratorio

Ore 19 – Pizzata in oratorio con tombola. Necessario il green pass. Necessaria la prenotazione entro giovedì 11 novembre al bar dell'oratorio o al numero 035.19836839.

Almenno San Salvatore – Tra un sorso e una pagina

Ore 17 – Vi piace il te?... quando accompagna una buona lettura e rende intimi e accoglienti alcuni momenti della giornata, magari di pomeriggio all'ora canonica delle cinque.... allora non potete mancare alla prossima iniziativa della nostra Biblioteca sabato 13 novembre alle ore 17. Presso Biblioteca Padre V. Alce di Almenno San Salvatore. Prenotazioni e info in biblioteca entro venerdì 12 novembre.

Berbenno – Storie in azione

Ore 10 – Laboratori di promozione alla lettura per la coppia genitore-bambino mediante tecniche di drammaterapia. Per bambini dai 12 ai 36 mesi. A cura di Tiziana Brena. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria. Presso Biblioteca di Berbenno, info: 035.860370 | 348.6406319 (WhatsApp) | biblioteca.berbenno@gmail.com.

Domenica 14 novembre

VALLE BREMBANA

Camerata Cornello – Il Borgo di Cornello e i Tasso

Ore 15 – Domenica 24 ottobre, 14 novembre 2021 e 19 dicembre 2021, alle ore 15:00, si terranno le visite guidate autunnali per adulti alla scoperta del borgo medievale di Cornello e del suo legame con la famiglia Tasso.

Un pomeriggio alla scoperta del borgo di Cornello dei Tasso, luogo d’origine della famiglia Tasso, nota in tutto il mondo per l'opera letteraria di Torquato Tasso e per l'abilità imprenditoriale di alcuni suoi esponenti, che fondarono e gestirono per secoli il servizio postale europeo.

Informazioni

Prenotazione obbligatoria

Durata: 1 ora

Ritrovo: nella piazzetta antistante al Museo dei Tasso (via Cornello 22, Camerata Cornello –Bg-)

Tipo di percorso: a piedi su pavimentazione a ciottoli. Il percorso è all'aperto per questo motivo consigliamo scarpe comode e abbigliamento adatto alla stagione. Nel percorso non è prevista la visita al museo.

Note: è necessario essere in possesso del Green Pass, indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri partecipanti.

Le visite sono organizzate dal Museo dei Tasso e della Storia postale.

Per informazioni e prenotazioni:

0345 43479|info@museodeitasso.com|www.museodeitasso.com

San Giovanni Bianco – Il mistero del Pianetti

Ore 9 – Era il lontano 1914: all’alba della Prima Guerra Mondiale i sentieri e le montagne attorno a Camerata Cornello furono il teatro di un tragico episodio.

Riscopriremo i luoghi, le mulattiere e le contrade in cui il tempo sembra essersi fermato, riavvolgeremo la storia e l’atmosfera di quel tempo perduto, sulle tracce del famigerato cacciatore di camosci Pianetti.

L'itinerario non presenta difficoltà tecniche di rilievo: è sufficiente avere un grado medio di allenamento. L’escursione è quindi adatta a un vasto pubblico di escursionisti. Sono ammessi cani solo se opportunamente muniti di guinzaglio.

Quota di partecipazione (prenotazione obbligatoria): € 15 a partecipante SOCIO € 20 a partecipante NON SOCIO € 25 pranzo

La quota comprende: - Ideazione, Organizzazione, Coordinamento e Conduzione Attività, Assicurazione RC. - Accompagnamento e divulgazione con Guida Ambientale Escursionistica Professionale. - Gustoso pranzo tipico nel borgo di Cornello dei Tasso con tris di primi e di secondi e bevande incluse.

Valleve – Ciaspola, mangia e bevi

