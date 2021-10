Weekend in Valle Brembana e Valle Imagna: tutti gli eventi del 16 e 17 ottobre

Cosa fare durante il weekend? Ecco tutti gli eventi in Valle Brembana e Valle Imagna!

Sabato 16 ottobre

VALLE BREMBANA

Averara – Serata Karaoke

Ore 18-23:45 – Il Bar La Dogana di Averara organizza una serata Karaoke con musica e tanto divertimento. Dalle ore 18 alle 23:45.

Costa Serina – Casa natale Fra' Cecilio Maria

Quest'autunno sarà possibile visitare la casa natale del venerabile Fra' Cecilio Maria a Costa Serina, in via Nespello 7. Per ulteriori informazioni contattare "Associazione La Via Mercatorum" a info@laviamercatorum.it.

Valnegra – Festa delle castagne

Ore 10:30 – Il comune di Valnegra organizza nella via centrale del paese un sabato all'insegna delle caldarroste e dei prodotti tipici della zona. Un sabato pomeriggio all'insegna delle caldarroste, del vin brulé e dei mercatini con prodotti tipici della zona! Per i più piccoli un mago con i suoi giochi di prestigio!

Zogno – Mostra Moto Rumi l'Arte della velocità

La Mostra Moto Rumi l’Arte della velocità dal 24 luglio a fine ottobre scalderà il cuore di appassionati e curiosi, presso il Museo della Valle di Zogno e nella Galleria di Palazzo Polli Stoppani a Bergamo, presentando l’intera produzione storica del prestigioso marchio bergamasco.

Il progetto, pensato e sostenuto dalla nostra Fondazione Polli Stoppani, si pone l’obiettivo di proporre un evento culturale, di intrattenimento, turistico e didattico che si inserisca a pieno titolo fra le proposte stimolanti che in questo periodo intendono cogliere la voglia di rinascita del nostro territorio raccontando una storia entusiasmante di ripartenza che ha caratterizzato gli anni ‘50 del secolo scorso. Grazie al prezioso contributo di collezionisti e appassionati, insieme ai discendenti dell’illuminato imprenditore e artista Donnino Rumi, per la prima volta saranno esposti al pubblico i modelli storici usciti dallo stabilimento di via Moroni fra il 1950 ed il 1962, apprezzati ora come allora per il rivoluzionario motore bicilindrico, garanzia di prestazioni eccellenti in gara e in strada.

Orari : Tutti i giorni 9-12 | 14-18 (chiuso il lunedì).

VALLE IMAGNA

Corna Imagna – Auto-raccolta di mele

Ore 9 – Tutti i sabati e le domeniche di settembre e ottobre, dalle 9 alle 17, l'Azienda agricola Il Giardino della Frutta invita grandi e bambini a provare l'esperienza green dell''auto-raccolta delle mele!

Per raccogliere le mele non è necessaria prenotazione né è previsto un costo di partecipazione. All'ingresso del campo viene dato un cesto, ognuno potrà raccogliere le mele che desidera e poi verranno pesate. La raccolta è aperta a grandi e piccini. Consigliamo scarpe adatte alla campagna. Consigliamo di portare borse resistenti per il raccolto! Tutti i prodotti della nostra azienda sono certificati biologici!

Al termine della raccolta ci sarà la possibilità di acquistare verdura fresca di stagione e i vari trasformati (zucche, pomodori, cipolle, patate, aglio, porri, carote, cavolo nero, succo di mela, nettare di pesca, confetture, composta di mele, sottoli, sciroppo di sambuco e altro ancora!). In caso di maltempo le auto-raccolte verranno sospese, ma lo spaccio aziendale resterà comunque aperto!

Come raggiungere l'Azienda agricola Il Giardino della Frutta: arrivare a Corna Imagna, via Brancilione 29, svoltare a sinistra, troverete di fronte a Voi un ponticello che porta sul percorso vitae che costeggia il fiume Imagna, proseguite a destra sul percorso, vedrete i cartelli aziendali.

Domenica 17 ottobre

VALLE BREMBANA

Bracca – Festa del tartufo nero di Bracca, XII^ edizione

Ore 10 – Torna per la dodicesima edizione la festa del tartufo nero di Bracca.

Programma:

Ore 10 – Apertura della festa con mercatini e banchi vendita di prodotti locali;

Ore 10:30 – Conferenza sul tartufo nero di Bracca con il Consigliere Regionale Giovanni Malanchini;

Ore 11:30 – Aperitivo tartufato;

Ore 12:30 – Pranzo con menu a base di tartufo nero di Bracca presso la tensostruttura;

Ore 14:30 – Dimostrazione di ricerca del tartufo con cani addestrati;

Ore 15:30 – 5^ edizione del premio Stirpe Alpina a cura del Gruppo Alpini di Bracca;

Ore 16 – Relazione sull'uso del tartufo in cucina a cura dello Chef Ezio Gritti.

Durante la giornata attività per bambini e giri in sella con i cavalli del maneggio La Polveriera.

Camerata Cornello – Autunno in scuderia

Ore 10 – Tornano le giornate in scuderia, organizzate dalla Scuderia del Cornello.

Programma:

Ore 10 – Visita alla Fattoria

Ore 10:30 – Caccia al tesoro nel bosco

Ore 14 – Laboratorio a tema e giri a cavallo

Ore 16 – Castagnata

Posti limitati. Obbligo di Green Pass per over 12. Costi: 20€ a bambino, 15€ per i fratelli. Info e prenotazione: Selena 338.4370392.

Costa Serina – Casa natale Fra' Cecilio Maria

San Pellegrino Terme – Visite alle Grotte del Sogno

Ore 14:30 – Visite guidate con i ragazzi del gruppo OTER presso le Grotte del Sogno di San Pellegrino Terme, in località Vetta.

Le Grotte del Sogno sono state le prime Grotte valorizzate turisticamente della Lombardia. Durante le visite è possibile ammirare innumerevoli esemplari di sagome scultoree e di concrezioni dai colori e forme singolari, oltre che di stalattiti e stalagmiti, formatesi con il passare dei secoli.

Le visite si terranno:

- nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre la domenica ogni mezz'ora dalle 14:30 alle 16:30 (l'ultima visita è prevista alle ore 16:30). E' obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni: info@orobietourism.com | 034521020. In caso di maltempo l'apertura delle grotte viene sospesa.

Zogno – Robin Hood brembano

Ore 10:30 – Sulle tracce del Paci Paciana, tra le frazioni di Zogno, per scoprire aneddoti e storie della sua incredibile vita. Re, padrone e persino Robin Hood della Valle Brembana. Molti appellativi sono stati utilizzati per ricordare il leggendario Paci Paciana, il Re della Valle Brembana.

Per qualcuno fu un eroe, per altri un bandito, un mito o una leggenda.

Ci metteremo sulle tracce del fantomatico padrù della Valle Brembana, camminando nella sua terra, tra le frazioni di Zogno, per scoprire aneddoti e storie della sua incredibile vita!

Ed infine, dopo aver attraversato contrade e castagneti, ci godremo una merenda a base di prodotti tipici e caldarroste in riva al fiume Brembo!

Zogno – Castagne e outdoor

Ore 14 – In occasione della rassegna culturale gastronomica della castagna il comune di Zogno organizza un escursione con il castanicoltore. Iniziativa gratuita, con prenotazione obbligatoria.

Sapori e cultura:

L’iniziativa gastronomico-culturale giunta alla sua tredicesima edizione, si svolge nei mesi di ottobre e novembre 2021 con un protagonista indiscusso, la castagna, declinata in mille sfumature, profumi e sapori e proponendo al pubblico un fitto calendario di eventi.

Zogno – Mostra Moto Rumi l'Arte della velocità

Orari : Tutti i giorni 9-12 | 14-18 (chiuso il lunedì).

VALLE IMAGNA

Almenno San Bartolomeo – Mercato agricolo e non solo

Ore 9 – L’associazione Mercato&Cittadinanza organizza quattro mercati agricoli in Bergamo e provincia, a cadenza mensile, per sostenere i piccoli produttori a filiera corta e gli artigiani locali. Al mercato si possono trovare prodotti alimentari e artigianali, informazioni sui temi dell’economia sociale e solidale, del cibo e della biodiversità, ecc., oltre a laboratori e proposte ludiche per bambine e bambini.

Almenno San Bartolomeo – Castagnata

Ore 14:30 – All'oratorio di Almenno San Bartolomeo, castagnata con zucchero filato, frittelle e tanto divertimento.

Almenno San Salvatore – Lemine Tour

Ore 10 – Visita guidata ai gioielli di Almenno San Salvatore!

Programma:

ore 10 - Ritrovo presso la chiesa di Santa Maria della Consolazione (San Nicola)

ore 10.15 - La chiesa di Santa Maria della Consolazione (San Nicola)

ore 11.30 - Villa Vitalba Lurani Cernuschi

ore 13.00 - Possibilità di pranzo presso «La Frasca»

Info e prenotazioni

Visita ai monumenti: 20 euro

Comprende ingresso alla chiesa, ingresso alla Villa, visita guidata

Visita ai monumenti con pranzo: 45 euro

Comprende ingresso alla chiesa, ingresso alla Villa, visita guidata, pranzo presso il ristorante «La Frasca»

Prenotazioni entro sabato 2 ottobre

035-553205 / info@fondazionelemine.eu

Corna Imagna – Casegne de San Simù, 7^ Sagra della Castagna

Ore 10/18 – Presso la Piazza della Rinascita di Corna Imagna torna la Sagra della Castagna, giunta alla sua settima edizione. Durante la giornata ci saranno Ol Mercat de San Simù con prodotti agricoli, Passeggiata con i cani lungo il Sentiero del Castagno, un seminario, il pranzo “castagnoso” con le strutture ricettive del territorio, tantissimi laboratori per bambini e la tipica auto-raccolta delle castagne.

Corna Imagna – Passeggiata Educativa sul Sentiero del Castagno

Ore 10 – Passeggiata educativa con i nostri amici a quattro zampe lungo il Sentiero del Castagno di Corna Imagna, organizzato da La Libellula – Educazione Cinofila. Per cani e famiglie. Durata 2h circa, costo 15 euro a famiglia. Posti limitati. Info e prenotazioni: 328.2066840.

Corna Imagna – Auto-raccolta di mele

