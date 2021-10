Weekend in Valle Brembana e Valle Imagna: tutti gli eventi del 2 e 3 ottobre

Cosa fare durante il weekend? Ecco tutti gli eventi in Valle Brembana e Valle Imagna!

Sabato 2 ottobre

VALLE BREMBANA

Moio de' Calvi – Festa della Mela

Ore 10/17 – Piccolo mercato delle mele della Valle Brembana e prodotti derivati presso lo stand dell'AFAVB. Bancarelle con prodotti del territorio, hobbistica e artigianato. Tour guidato con attività per famiglie alla scoperta di Moio: nel frutteto alla scoperta della mela, Piccolo Mondo Antico visita alla casa-museo etnografico, narrazioni di Natura, storie curiose per grandi e piccoli. Necessaria la prenotazione – gruppi di massimo 10 persone. Concorso la torta di mele più buona: cosa c'è di più classico della torta di mele? È la torta che tutti, prima o poi, provano a fare... ma quale sarà la più la buona? Con una giuria d'eccezione. Concorso la mela più pesante: per associati AFAVB, la renetta del Canada e la mela Topaz più pesanti. Pranzo e cena con menù a tema presso la Trattoria-Pizzeria La Mela. È richiesta la prenotazione: 347.3240459.

San Pellegrino Terme – Mostra Quadri Color

Mostra pittorica a cura di Ettore Ruggeri, presso la Villa Funicolare. La mostra sarà aperta dal 25 settembre al 10 ottobre.

Orari:

Venerdì ore 18-20:30

Sabato ore 15-20:30

Domenica ore 10-12 e 15-20:30

Ingresso gratuito con distanziamento nel rispetto della normativa Covid.

Zogno – Mostra Moto Rumi l'Arte della velocità

La Mostra Moto Rumi l’Arte della velocità dal 24 luglio a fine ottobre scalderà il cuore di appassionati e curiosi, presso il Museo della Valle di Zogno e nella Galleria di Palazzo Polli Stoppani a Bergamo, presentando l’intera produzione storica del prestigioso marchio bergamasco.

Il progetto, pensato e sostenuto dalla nostra Fondazione Polli Stoppani, si pone l’obiettivo di proporre un evento culturale, di intrattenimento, turistico e didattico che si inserisca a pieno titolo fra le proposte stimolanti che in questo periodo intendono cogliere la voglia di rinascita del nostro territorio raccontando una storia entusiasmante di ripartenza che ha caratterizzato gli anni ‘50 del secolo scorso. Grazie al prezioso contributo di collezionisti e appassionati, insieme ai discendenti dell’illuminato imprenditore e artista Donnino Rumi, per la prima volta saranno esposti al pubblico i modelli storici usciti dallo stabilimento di via Moroni fra il 1950 ed il 1962, apprezzati ora come allora per il rivoluzionario motore bicilindrico, garanzia di prestazioni eccellenti in gara e in strada.

Orari : Tutti i giorni 9-12 | 14-18 (chiuso il lunedì).

VALLE IMAGNA

Almenno San Bartolomeo – Tutti in Borgo

Ore 18 – “Il ricordo è il piacere di ritrovarsi”. Ritorna il grande appuntamento annuale del primo weekend di Ottobre a base di enogastronomia, prodotti tipici ed artigianato nel cuore del centro storico di Almenno San Bartolomeo.

Sabato 2 Ottobre:

• dalle ore 18 Street Food

• spettacolo di danza Studio Danza Marianna

• ore 21 Spettacolo Musicale Matteo Carminati & Friends

Almenno San Salvatore – In Tempore Organi, Voci et Organo insieme

Ore 21 – “In Tempore Organi – Voci et organo insieme”, sabato 25 settembre alle 21, nella chiesa di San Giorgio ad Almenno San Salvatore, ospita il musicista bergamasco William Vitali (chitarra). La rassegna di musica antica giunge quest’anno alla 24° edizione e torna in presenza per ospitare il suo pubblico. Il tradizionale protagonista della manifestazione, l’organo Antegnati del 1588, quest’anno rimarrà in silenzio poiché gli importanti lavori di restauro che interessano la Chiesa di San Nicola, dove è collocato, ne impediscono l’uso.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Per rispettare le disposizioni emergenziali, oltre a mantenere il distanziamento e l’uso della mascherina, per partecipare alle serate è necessaria la prenotazione telefonando alla Biblioteca di Almenno San Salvatore al numero 035.644210 (dal martedì al venerdì dalle 14 alle 17, il venerdì anche dalle 9 alle 12) o mandando una mail a: biblioteca@comune.almenno-san-salvatore.bg.it oppure a info@antegnati.it.

Berbenno – Costruiamo insieme!

Ore 10 – Weekend dedicato ai mattoncini LEGO, presso il Palazzetto Comunale di Berbenno in via Vittorio Emanuele. Laboratori proposti: mosaico, creativo, duplo, pesci e cuori. Ingresso gratuito: i minori devono essere accompagnati da un adulto. Green Pass obbligatorio. Orari: 10-12:30 e 14.18. L'iniziativa è realizzata nell'ambito del programma 'R-Estate a Berbenno', promosso dal Comune di Berbenno. Programma realizzato nell'ambito dell'iniziativa 'Estate Insieme!' promosso e finanziato da Regione Lombardia.

Corna Imagna – Auto-raccolta di mele

Ore 9 – Tutti i sabati e le domeniche di settembre e ottobre, dalle 9 alle 17, l'Azienda agricola Il Giardino della Frutta invita grandi e bambini a provare l'esperienza green dell''auto-raccolta delle mele!

Per raccogliere le mele non è necessaria prenotazione né è previsto un costo di partecipazione. All'ingresso del campo viene dato un cesto, ognuno potrà raccogliere le mele che desidera e poi verranno pesate. La raccolta è aperta a grandi e piccini. Consigliamo scarpe adatte alla campagna. Consigliamo di portare borse resistenti per il raccolto! Tutti i prodotti della nostra azienda sono certificati biologici!

Al termine della raccolta ci sarà la possibilità di acquistare verdura fresca di stagione e i vari trasformati (zucche, pomodori, cipolle, patate, aglio, porri, carote, cavolo nero, succo di mela, nettare di pesca, confetture, composta di mele, sottoli, sciroppo di sambuco e altro ancora!). In caso di maltempo le auto-raccolte verranno sospese, ma lo spaccio aziendale resterà comunque aperto!

Come raggiungere l'Azienda agricola Il Giardino della Frutta: arrivare a Corna Imagna, via Brancilione 29, svoltare a sinistra, troverete di fronte a Voi un ponticello che porta sul percorso vitae che costeggia il fiume Imagna, proseguite a destra sul percorso, vedrete i cartelli aziendali.

Domenica 3 ottobre

VALLE BREMBANA

Moio de' Calvi – Festa della Mela

San Pellegrino Terme – Visite alle Grotte del Sogno

Ore 14:30 – Visite guidate con i ragazzi del gruppo OTER presso le Grotte del Sogno di San Pellegrino Terme, in località Vetta.

Le Grotte del Sogno sono state le prime Grotte valorizzate turisticamente della Lombardia. Durante le visite è possibile ammirare innumerevoli esemplari di sagome scultoree e di concrezioni dai colori e forme singolari, oltre che di stalattiti e stalagmiti, formatesi con il passare dei secoli.

Le visite si terranno:

- nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre la domenica ogni mezz'ora dalle 14:30 alle 16:30 (l'ultima visita è prevista alle ore 16:30)

- nei mesi di luglio e agosto:

il sabato ogni mezz'ora dalle 14:30 alle 17:00 (l'ultima visita è prevista alle ore 17:00)

la domenica ogni mezz'ora dalle 10:00 alle 11:30 (ultimo accesso alle ore 11:30) e dalle 14:30 alle 17:00 (ultimo accesso alle 17:00)

E' obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni: info@orobietourism.com | 034521020. In caso di maltempo l'apertura delle grotte viene sospesa.

VALLE IMAGNA

Almenno San Bartolomeo – Tutti in Borgo

Ore 10 – “Il ricordo è il piacere di ritrovarsi”. Ritorna il grande appuntamento annuale del primo weekend di Ottobre a base di enogastronomia, prodotti tipici ed artigianato nel cuore del centro storico di Almenno San Bartolomeo.

Domenica 3 Ottobre dalle ore 10 la giornata sarà animata da:

• Street Food

• Grande Spettacolo di esibizione del Gruppo pluripremiato degli Sbandieratori di Asti, vincitore di innumerevoli premi nazionali dei Migliori Gruppi d'Italia

• poligono di tiro gratuito per grandi e piccini

• Banchetti di prodotti tipici

• Mercatino di hobbisti e tante belle cose

• Clown per bambini

• Crazy Jumping Tappeti elastici

Durante la giornata di Domenica 3 Ottobre sarà possibile visitare la Chiesa di Santa Caterina e la Chiesa Parrocchiale. Obbligo Green Pass.

Almenno San Salvatore – Lemine Tour

Ore 10 – Visita guidata ai gioielli di Almenno San Salvatore!

Programma:

ore 10 - Ritrovo presso la chiesa di Santa Maria della Consolazione (San Nicola)

ore 10.15 - La chiesa di Santa Maria della Consolazione (San Nicola)

ore 11.30 - Villa Vitalba Lurani Cernuschi

ore 13.00 - Possibilità di pranzo presso «La Frasca»

Info e prenotazioni

Visita ai monumenti: 20 euro

Comprende ingresso alla chiesa, ingresso alla Villa, visita guidata

Visita ai monumenti con pranzo: 45 euro

Comprende ingresso alla chiesa, ingresso alla Villa, visita guidata, pranzo presso il ristorante «La Frasca»

Prenotazioni entro sabato 2 ottobre

035-553205 / info@fondazionelemine.eu

Almenno San Salvatore – Castagnata in oratorio

Ore 14:30 – L'oratorio San Filippo Neri organizza la castagnata in oratorio. Con frittelle e tante altre prelibatezze, caldarroste, giro con cavallo/pony nel campo sportivo e tanti giochi con gli animatori del CRE.

Corna Imagna – Passeggiata Educativa sul Sentiero del Castagno

Ore 10 – Passeggiata educativa con i nostri amici a quattro zampe lungo il Sentiero del Castagno di Corna Imagna, organizzato da La Libellula – Educazione Cinofila. Per cani e famiglie. Durata 2h circa, costo 15 euro a famiglia. Posti limitati. Info e prenotazioni: 328.2066840.

Fuipiano Valle Imagna – Castagne e vino, brindando ad Arnosto

Ore 14:30 – Tradizionale castagnata e vin brulé presso l'antica contrada di Arnosto di Fuipiano Valle Imagna, con mercatini di prodotti tipici e artigianato locale, artisti di strada e trucca bimbi. Visite guidate gratuite della contrada. Obbligo di Green Pass.

Roncola – Castagnata

Castagnata a Roncola.