Zogno, massi sulla SS470 della Valle Brembana: strada chiusa. Ferita un'automobilista

Probabilmente a causa del maltempo di queste ore, oggi, giovedì 21 ottobre, sono precipitati dei massi sulla SS470 della Valle Brembana, in via Diolo. Intervenuti sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l'Anas.

Al momento - come riporta L'Eco di Bergamo - la strada è stata liberata dai detriti, ma è temporaneamente chiusa (in entrambe le direzioni) per le verifiche del caso. Uno dei massi caduti ha inoltre colpito un'auto, causando il ferimento di un'automobilista. Per questo motivo sul posto è intervenuta anche un'ambulanza per le cure della donna.

(Foto d'archivio)