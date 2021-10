Fiducia alle giovani imprese agricole: il Gal dei Colli di Bergamo finanzia 80 progetti per 5 milioni

Un'occasione per valutare quanto svolto finora, ma anche per programmare il futuro. Venerdì 5 novembre alle 9.45, nella splendida cornice del Parco dei Colli in via Valmarina 25, il Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto presenterà i risultati conseguiti durante la programmazione 2014-2020. A partire dai finanziamenti a bando per circa 80 progetti, 70 beneficiari, una comunità di enti pubblici e agli oltre 300 stakeholder incrociati in questi anni per un totale di oltre 5 milioni e 289 mila euro.

Dalle 10 in poi sono previsti tutta una serie di interventi, che verranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook del Gal. Apriranno i lavori i saluti di Mario Castelli, amministratore unico del Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, e Oscar Locatelli, presidente del Parco dei Colli.

“Come si può evincere dal Piano di Sviluppo Locale, le azioni previste e finanziate dal Gal sono principalmente riservate e a beneficio delle persone, delle famiglie e del territorio – afferma il presidente Mario Castelli -. Con cuore e sapienza, abbiamo impegnato con grande anticipo rispetto alle tempistiche indicate da Regione Lombardia, tutte le somme a disposizione che ammontano a circa 6 milioni di euro”.

A seguire Carmela Trentini, direttore del Gal, presenterà il report Compendium, con il bilancio di tutte le attività finanziate: “Un momento di restituzione del lavoro svolto all'insegna della trasparenza e dell'impegno nei confronti del territorio – spiega -. Vedremo a che punto sono le opere finanziate e proporremo un focus sui giovani per vedere come il Gal intende investire anche sulle loro imprese”.

A tal proposito Alessandro Mazzoleni, animatore territoriale del Gal, presenterà il video realizzato dai giovani beneficiari, prima di lasciare la parola agli ospiti: nell'ordine Rita Cristina De Ponti (Dirigente Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale -Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia), Cristina Susani (Referente Leader - Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia) e Raffaella Di Napoli (Rete Rurale Nazionale ReteLeader).

Modererà l'incontro Davide Agazzi, giornalista di Bergamonews. Al termine dell'evento, è previsto un momento conviviale a cura dell'Istituto Alberghiero di Torre Boldone.