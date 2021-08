Weekend in Valle Brembana e Valle Imagna: tutti gli eventi dal 13 al 15 agosto

Cosa fare durante il weekend? Ecco tutti gli eventi che si terranno in Valle Brembana Valle Imagna questo fine settimana.

Venerdì 13 agosto

VALLE BREMBANA

Camerata Cornello – Visita guidata a Cornello dei Tasso

Ore 11 – Venerdì si terrà una visita guidata estiva per adulti alla scoperta del borgo medievale di Cornello e del suo legame con la famiglia Tasso.

Un pomeriggio alla scoperta del borgo di Cornello dei Tasso, luogo d’origine della famiglia Tasso, nota in tutto il mondo per l'opera letteraria di Torquato Tasso e per l'abilità imprenditoriale di alcuni suoi esponenti, che fondarono e gestirono per secoli il servizio postale europeo.

Cornello è un borgo di origine medievale situato in Valle Brembana, in provincia di Bergamo.

Sorge su uno sperone roccioso a picco sul fiume Brembo a cui, ancora oggi si accede a piedi.

Durante il medioevo fu un centro di mercato importante, grazie al passaggio della via Mercatorum che collegava Bergamo all’Alta Valla Brembana.

Il borgo ha legato il suo nome ad alcuni esponenti della famiglia Tasso considerati i fondatori delle moderne comunicazioni postali. Dalla visita di domenica 8 agosto, nel percorso di visita si inserisce anche la visita alla Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano nel borgo di Cornello. La Chiesa è stata chiusa due anni per lavori di restauro e messa in sicurezza.

Informazioni

Prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili

Durata: 1 ora

Costo: 4 euro a partecipante

Ritrovo: nella piazzetta antistante al Museo dei Tasso (via Cornello 22, Camerata Cornello –Bg-)

Tipo di percorso: a piedi su pavimentazione a ciottoli. Il percorso è all'aperto per questo motivo consigliamo scarpe comode e abbigliamento adatto alla stagione. Nel percorso non è prevista la visita al museo.

Note: è necessario indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri partecipanti.

Le visite sono organizzate dal Museo dei Tasso e della Storia postale.

Camerata Cornello – Mail Art, quintessenza della comunicazione Creativa

Ore 10 – Il progetto Mail Art quintessenza della comunicazione creativa curato da Ruggero Maggi viene presentato al Museo dei Tasso e della Storia postale, con il sostegno morale del Museo Storico della Comunicazione di Roma e il patrocinio del Polo Culturale “Mercatorum e Priula / vie di migranti, di artisti, dei Tasso e di Arlecchino”, dal 25 luglio al 26 settembre 2021.

La Mail Art ha una spiccata inclinazione per la non-ufficialità, in cui ha valore la relazione intrinseca tra il mittente, l'oggetto spedito e il destinatario. L'arte postale glocale è parte integrante di un processo di globalizzazione culturale che si estrinseca a livello locale mediante l'azione che ogni artista postale compie attraverso una fitta rete di contatti, come una babilonica torre dai destini incrociati. In questo vero e proprio network mondiale si è raggiunto uno stadio particolare di fare, anzi vivere l'arte. Il mezzo più frequente per ottenere questi rapporti capillari è costituito appunto dalla Mail Art che abbraccia il mondo intero. Il mailartista è come la tessera di un formidabile mosaico in uno sconfinato universo di energie poetiche. La sua funzione è unica, poiché unico è il suo collocamento all'interno del network stesso con le relative connessioni con altri artisti. La mostra è dedicata a Adriano Cattani, amato direttore del Museo.

Orari di apertura:

Da mercoledì a domenica 10:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00

Giorni di chiusura: lunedì e martedì.

Camerata Cornello – Visita alla Chiesa di San Ludovico

Ore 15 – La chiesa di S. Ludovico di Tolosa si trova nella frazione Bretto, un piccolo borgo, nel comune di Camerata Cornello, legato a uno dei rami della famiglia Tasso: i Tasso di Bretto che svolsero il servizio postale tra Venezia e Roma, e tra Venezia e Bergamo.

Le piccole dimensioni della chiesa sono compensate dalla ricchezza del vasto e ben conservato ciclo di affreschi, il più antico è del XVI secolo, e dal ritratto di Torquato Tasso incoronato d’alloro.

Gli affreschi sono stati recuperati grazie a un recente e importante restauro conservativo.

Le visite alla Chiesa di San Ludovico di Tolosa si inseriscono nel programma di promozione e divulgazione del patrimonio storico e artistico, legato ai Tasso, che si trova nel Comune di Camerata Cornello, attualmente poco conosciuto e difficilmente accessibile.

Informazioni

- Ritrovo: di fronte alla chiesa di San Ludovico di Tolosa nel borgo di Bretto (via Bretto, Camerata Cornello -Bg-)

- Prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento posti

- Costo: 3 euro a persona

- Note: è necessario indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri partecipanti.

Le visite alla chiesa sono organizzate dal Museo dei Tasso e della Storia postale grazie alla collaborazione con la Parrocchia di Camerata Cornello. Per informazioni chiamare da mercoledì a domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Foppolo – Campo Celtico

Vi aspettiamo dal 13 al 15 di agosto a Foppolo, zona Convento entrata nei pressi del K2.

Qui, si stabiliranno 2 Clan Celtici: il #clanreithe e il #clanchothios.

Ma che cos’è un Clan Celtico?

In poche parole, si tratta di clan atti alla rievocazione storica ispirata ai Celti della tarda età del ferro. Alcune attività, saranno aperte al pubblico, con possibilità di partecipazione e/o visione; esse saranno:

1. Sacralità del fuoco

2. Tessitura telai e tavolette

3. Lavorazione di cuoio e cotta di maglia

4. Pittura per bimbi utilizzando i colori estratti dalla natura

5. Eventuali racconti Bardici

6. Accensione del fuoco sacro.

Olmo al Brembo – Mostra Segni e Sogni d'Alpe

La mostra fotografica di Marco Mazzoleni presentata dal Comune di Bergamo lo scorso anno al Palazzo della Ragione (e bruscamente interrotta a causa delle restrizioni Covid 19) viene riproposta in Valle Averara su iniziativa dell’Associazione Castanicoltori Averara all’interno del Progetto: sostenibilità, patrimonio culturale e turismo in Valle Averara realizzato con il contributo del Ministero del lavoro e Regione Lombardia. I tre temi “Scenografia”, “Personaggi” “Companatici” che danno vita a un prezioso catalogo edito da MOMA comunicazione in collaborazione con Orobie saranno sviluppati in tre sedi. La prima, “Scenografia” sarà sotto i Portici di Averara, la seconda “Personaggi” nella ex segheria Pianetti (Olmo al Brembo) ora sede di Altobrembo e l’ultima “Companatici” nei laboratori di Soluna (Averara).

Oltre il Colle – Sagra del Balòch

Ore 14:30 – Nel pomeriggio di Venerdì 13 Agosto sul Colle di Zambla torna la “Sagra del Balòch”: un’occasione per scoprire i sapori locali e divertirsi con tanti giochi campestri immersi nella natura.

Dalle ore 14.30 i coltivatori diretti e gli hobbisti del territorio presenteranno le proprie produzioni: gustosi formaggi di montagna, salumi, vini, marmellate, spezie, miele e molto altro ancora.

Il pomeriggio sarà animato da tanta allegria, con musica, dimostrazioni dal mondo agricolo e giochi "campestri" per grandi e piccini, tra cui: la corsa con la carriola, la pila di legna e l'immancabile "Bingo mucca"; siete pronti a scommettere in quale punto la mucca farà la cacca?!

Durante il pomeriggio sarà presente l’artista del legno Daniele Viglianco che realizzerà sculture in legno con la motosega.

Il Mondo delle Api e la Mungitura sono solo alcune delle dimostrazioni dedicate al mondo agricolo in programma per il pomeriggio.

Modalità di accesso:

MERCATINI:

L’accesso libero all’area dei mercatini.

In ogni area della festa sarà necessario indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.

AREA GIOCHI E DIMOSTRAZIONI:

per garantire il rispetto dei protocolli COVID 19 e la salute e sicurezza di tutti i partecipanti, per accedere all’area giochi e dimostrazioni sarà necessario munirsi di Pass di Ingresso, che verrà rilasciato previa verifica del GREEN PASS (o esenzione).

Sarà possibile munirsi del Pass all'Ingresso dell'Area Giochi e Dimostrazioni. Il Pass di Ingresso include l'accesso all'area e alle tante dimostrazioni organizzate, oltre che diverse possibilità di gioco.

Potrete scegliere tra due diversi tipi di pass:

Il Pass del Balòch [1 quadratino al Bingo Mucca + 7 giochi a scelta]

Il Pass del Chisòl [1 quadratino al Bingo Mucca + 2 giochi a scelta]

Il termine “Balòch”, da cui prende il nome la sagra, ben rappresenta lo spirito della festa. La traduzione del termine dal dialetto bergamasco descrive una persona “giocherellona” ma richiama altresì il nome di un antico formaggio prodotto nella zona, del quale rimangono tracce solo in alcune leggende locali. Un'occasione da non perdere per riscoprire il gusto vero e autentico della montagna bergamasca, tra autentici sapori locali e sano divertimento.

Piazza Brembana – Mostra fotografica

Fotografie della Valle Brembana, finaliste dell'edizione 2021 del Concorso di fotografia Marco Fusco ''L'Eleganza discreta di una Valle''- Presso lo studio fotografico di Raffaella Passerini. La mostra è visitabile dal martedì al sabato, ore 10-12 e 16-18. Ingresso nel rispetto delle vigenti norme antiCovid-19.

San Giovanni Bianco – Tombola

Ore 21 – In Viale Roma, tombola. Nel rispetto delle norme anti-Covid saranno ammesse solo persone munite di Green Pass e mascherina. Prenotazioni con prevendita delle cartelle presso: Follie e Infopoint Pro Loco. Info: 339.1122176.

San Pellegrino Terme – Mostra pittura e scultura

Dal 13 al 19 agosto, in Via San Carlo 32 presso la Sala Putti di Villa Speranza, mostra di pittura e scultura con pasta e Gemma Manzoni.

Orari

Feriali: 15 – 18:30 | 20 – 22

Domenica: 9:30 – 12 | 15 – 18:30 | 20 – 22.

Piazza Brembana – Serata con Geko Gherardi

Ore 21 – Serata con Geko Gherardi "Dalla sorgente alla foce del fiume Brembo" - Geko racconta le sue avventure sul Brembo in kayak. In caso di maltempo l'evento si terrà presso la Sala Polivalente.

Piazzatorre – Happy Farm

Ore 10/18 – Da mercoledì 11 a venerdì 13 agosto, dalle ore 10.00 alle 18.00 tre giornate con gli animali della fattoria in via S. Lucia a Piazzatorre. Info: 388 777 7378 – 034505121 | proloco.piazzatorre@libero.it.

Piazzatorre – Torneo di calcio Melone Verde

Ore 20 – Da mercoledì 11 a venerdì 13 agosto Torneo di calcio per adulti “Melone Verde” presso il Centro Sportivo comunale di Piazzatorre dalle 20.00 alle 24.00. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il Centro Sportivo al numero 3273680461.

Piazzatorre – Color Party

Ore 16 – Venerdì 13 agosto, camminata colorata nel bosco, Color Party, iscrizioni dalle ore 14.00 in anfiteatro a Piazzatorre. Inizio camminata ore 16.00.

Santa Brigida – Alfonsina Strada, l’unica donna che partecipò al Giro d’Italia

Ore 21 – Il 13 agosto, presso la sala polivalente di S. Brigida, Federica Molteni, interpreterà un monologo sulla storia di Alfonsina Strada.

Santa Brigida – Storie Vecchie e Nuove

Ore 15:30 – Racconti per bambini tra i 6 e i 10 anni, trattate dalla Raccontastorie Sig.ra Geneletti Patrizia presso la biblioteca di Santa Brigida. Massimo 10 partecipanti. Info: 034588219 – proloco.santabrigida@yahoo.it.

Zogno – Teatrino delle marionette

Ore 20:45 – Presso il parco sul Brembo, per tutti i bambini ci sarà il teatrino delle marionette.

Zogno – Mostra Moto Rumi l'Arte della velocità

La Mostra Moto Rumi l’Arte della velocità dal 24 luglio a fine ottobre scalderà il cuore di appassionati e curiosi, presso il Museo della Valle di Zogno e nella Galleria di Palazzo Polli Stoppani a Bergamo, presentando l’intera produzione storica del prestigioso marchio bergamasco.

Il progetto, pensato e sostenuto dalla nostra Fondazione Polli Stoppani, si pone l’obiettivo di proporre un evento culturale, di intrattenimento, turistico e didattico che si inserisca a pieno titolo fra le proposte stimolanti che in questo periodo intendono cogliere la voglia di rinascita del nostro territorio raccontando una storia entusiasmante di ripartenza che ha caratterizzato gli anni ‘50 del secolo scorso. Grazie al prezioso contributo di collezionisti e appassionati, insieme ai discendenti dell’illuminato imprenditore e artista Donnino Rumi, per la prima volta saranno esposti al pubblico i modelli storici usciti dallo stabilimento di via Moroni fra il 1950 ed il 1962, apprezzati ora come allora per il rivoluzionario motore bicilindrico, garanzia di prestazioni eccellenti in gara e in strada.

Orari : Tutti i giorni 9-12 | 14-18 (chiuso il lunedì).

VALLE IMAGNA

Berbenno – Sapori in Piazza

Ore 19 – Mercatino agro-alimentare e dell'artigianato, street food con cucina della tradizione (sabato dalle 19, domenica dalle 12 alle 19). Sabato serata con i Rockabilly Cowboys, domenica musica con Dj Piero. In più, in volo con Simone Moro: possibilità di sorvolare la Valle Imagna in elicottero pilotato dal famoso alpinista. 35 euro a persona. Mago Albicocco: divertimento per grandi e piccini con uno spettacolo di magia e bolle di sapone. Merenda offerta dalla Commissione Biblioteca. Per info e prenotazioni: Ginevra 3756478372.

Rota d'Imagna – Every friday night

L'Hotel Resort & SPA, tutti i venerdì sera propone: musica live e barbecue in veranda panoramica. Menu barbecue:

Antipasto all’italiana con selezione d’affettati, formaggio, porcini e giardiniera. Grigliata mista di carne servita con patate al forno e salse con cosciotto d’agnello in porchetta, galletto alla brace, costine cotte a bassa temperatura e ripassate alla brace, coppa di maialino, salsiccia ai semi di finocchio. Dessert à la carte. Prezzo: € 30,00 a persona (bevande escluse). Solo piatto barbecue con patate al forno e salse € 18,00.

Rota d'Imagna – Favole Di Sabbia Giganti

Ore 21 – Uno spettacolo di immagini realizzate con la sabbia, una tecnica cinematografica d'animazione che consiste nel creare immagini bidimensionali modellate sfruttando la plasticità della sabbia. L'animazione con la sabbia, conosciuta anche con il termine sand animation o sand art, è una tecnica cinematografica d'animazione che consiste nel creare immagini bidimensionali modellate sfruttando la plasticità della sabbia. La maggiore quantità o spessore della sabbia crea un effetto di luce-ombra.

Sant'Omobono Terme – Mercato agricolo

Ore 16/20 – Produttori della Valle Imagna - 1° Edizione, Un'occasione per promuovere i piccoli agricoltori della realtà del territorio, per una maggiore consapevolezza della ricchezza che la Valle offre. Si tratta anche di un'opportunità per i turisti di conoscere al meglio i prodotti locali.

Sabato 14 agosto

VALLE BREMBANA

Oltre a ciò, nella giornata di sabato, sarà presente anche @ars_gladii (Associazione Scherma Storica), che terra delle dimostrazioni con spada Italiana del 1600/1700.

Olmo al Brembo – A tu per tu con gli artisti del gusto – Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggi

Ore 16 – Presso l’Info point di Olmo al Brembo, sabato 14 agosto, potrete partecipare a una degustazione guidata dalla Dott.ssa Grazia Mercalli di ONAF Bergamo per scoprire i migliori formaggi dell’Alta Valle Brembana con le loro caratteristiche uniche: sapori, colori, profumi e consistenze.

L’incontro avrà una durata di circa 45 minuti

Al fine di garantire la sicurezza delle persone presenti la PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA

Sarà possibile prenotarsi telefonando al 348.1842781 o scrivendo una mail a info@altobrembo.it

1° appuntamento – ore 16.00

2° appuntamento – ore 17.00

Dimostrazioni pratiche;

Assaggio di prodotti.

Piazza Brembana – Le Mercantine

Ore 10/18 – Nella Piazzetta sopra la Biblioeta, ci saranno le Mercantine. Dalle ore 10 alle 18.

Piazza Brembana – Aperi-Disco Silent

Ore 18:30 – Nel parco delle 4 strade, Aperi-Disco Silent, con giochi e apericena. Sintonizzati sulla tua musica preferita, fai l'aperitivo più bello di sempre

Piazza Brembana – Mostra fotografica

Fotografie della Valle Brembana, finaliste dell'edizione 2021 del Concorso di fotografia Marco Fusco ''L'Eleganza discreta di una Valle''- Presso lo studio fotografico di Raffaella Passerini. La mostra è visitabile dal martedì al sabato, ore 10-12 e 16-18. Ingresso nel rispetto delle vigenti norme antiCovid-19..

Piazzatorre – Blues & Rock

Ore 21 – Sabato 14 agosto, serata musicale Blues & Rock presso l’anfiteatro di Piazzatorre.

Roncobello – RoncoGusto

Ore 14:30 – Percorso enogastronomico tra gli antichi borghi nei dintorni di Roncobello, gustando specialità dei produttori locali e prelibati vini bergamaschi.

È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

PER INFO E PRENOTAZIONI: 0345.84085 – proloco@roncobello.com

PARTENZA TRA LE 14.30 E LE 18.00

Il percorso si compone di 7 TAPPE in luoghi suggestivi in cui degustare prodotti di aziende agricole locali e cibi tipici del territorio, abbinati a vini della bergamasca.

COSTO: € 15,00 – bambini: € 8,00

Poche semplici regole da rispettare durante gli itinerari:

1. prenotazione obbligatoria

2. mascherina obbligatoria

3. massimo 20 persone ad ogni tappa

4. non creare assembramenti durante il percorso.

IL PERCORSO

Dalla piccola frazione di Capovalle inizia un percorso tra prati e boschi, lungo antiche mulattiere che da secoli collegano i piccolissimi borghi nei dintorni di Roncobello.

In ognuno di questi luoghi ricchi di storia e tradizione troverete prodotti locali da gustare a prelibatissimi vini bergamaschi. Un’esperienza unica, immersi nella bellezza delle Orobie assaporando la purezza di questi luoghi incontaminati.

La camminata è adatta a tutta la famiglia. Dopo un primo tratto in salita che da Capovalle porta alle tappe di Caprini e Cornello, il percorso prosegue in piano e discesa, fino a tornare nel centro di Roncobello dove si conclude RoncoGusto.

Santa Brigida – Notte Bianca al Monticello

Ore 17/24 – Il 14 agosto dalle ore 17.00 alle ore 24.00 nella caratteristica frazione Monticello di Santa Brigida, Notte Bianca con le Befane del Monticello con:

bancarelle

street food

gonfiabili

Con la presenza di Radio 2.0 e i Madonnari di Bergamo.

Il ricavato verrà devoluto alla ricerca per la cura di malattie genetiche rare. In caso di maltempo la festa sarà rimandata a sabato 21 agosto.

San Giovanni Bianco – Lungo la via Mercatorum

Ore 15 – Una facile camminata ad anello da San Giovanni Bianco lungo la ciclabile fino al ponticello di Orbrembo, salita a Cornello del Tasso, visita del borgo e della chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano (se consentito dopo i recenti restauri, salita sul campanile).

Dopo una pausa libera, lungo la via Mercatorum si raggiunge Oneta (possibile visita libera del Museo dell’Arlecchino) e rientro.

8 euro adulti | 6 euro soci | gratuito ragazzi fino a 12 anni.

San Giovanni Bianco – Cover pop/rock italiane ed estere by Atomi

Ore 21 – In Piazza Zignoni, concerto di Atomi con cover pop/rock di canzoni italiane ed estere. Evento organizzato nel rispetto delle normative antiCovid. Ingresso solo con Green Pass e mascherina. Prenotazioni a: prolocosgb@gmail.com oppure 339.1122176.

San Pellegrino Terme – Le bancarelle del Forte

Ore 8:30/19 – In Viale Papa Giovanni XXIII dalle h 8:30 alle h 19. Tutte le novità autunno-inverno 2021-2022 direttamente da Forte dei Marmi. Solo le più esclusive.

San Pellegrino Terme – Ribalte di carta

Ore 16 – Prosegue la rassegna "La Valle dei Burattini", proposta dalla Fondazione Benedetto Ravasio, con un laboratorio fatto di teatrini di carta per raccontare storie e far volare la fantasia. In caso di maltempo Palestra, Viale Belotti.

San Pellegrino Terme – Visite alle Grotte del Sogno

Ore 14:30 – Visite guidate con i ragazzi del gruppo OTER presso le Grotte del Sogno di San Pellegrino Terme, in località Vetta. Le Grotte del Sogno sono state le prime Grotte valorizzate turisticamente della Lombardia. Durante le visite è possibile ammirare innumerevoli esemplari di sagome scultoree e di concrezioni dai colori e forme singolari, oltre che di stalattiti e stalagmiti, formatesi con il passare dei secoli.

Le visite si terranno:

- nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre la domenica ogni mezz'ora dalle 14:30 alle 16:30 (l'ultima visita è prevista alle ore 16:30)

- nei mesi di luglio e agosto:

- il sabato ogni mezz'ora dalle 14:30 alle 17:00 (l'ultima visita è prevista alle ore 17:00)

- la domenica ogni mezz'ora dalle 10:00 alle 11:30(ultimo accesso alle ore 11:30) e dalle 14:30 alle 17:00 (ultimo accesso alle 17:00). E' obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni: info@orobietourism.com | 034521020. In caso di maltempo l'apertura delle grotte viene sospesa.

Val Taleggio – Chiacchiere con degustazione

Ore 9 – In concomitanza con gli orari di apertura dello spaccio della Cooperativa (dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 19), verranno proposte degustazioni gratuite durante le quali vi parleremo dei nostri progetti. Domenica 15 agosto sarà il turno del vino Casa Virginia e dello Strachitunt DoP.

Zogno – Visita straordinaria alle Grotte delle Meraviglie

Ore 20:15 – Le Grotte delle Meraviglie di Zogno saranno visitabili in via straordinaria anche nella sera del 14 di Agosto. Con le guide del Gruppo Speleologico si percorrerà il suggestivo sentiero che porta all’ingresso delle grotte e saranno effettuate visite guidate completamente al buio, illuminando il tragitto solo con le torce elettriche per provare la sensazione piu’ possibile simile a quanto provano gli speleologi in grotte inesplorate.

Le prenotazioni si ricevono solamente per via telefonica al 3664541598 tutti i giorni dalle 18 alle 20 fino ad esaurimento posti (no mail, no messaggi). Orari di partenza dei gruppi dal parcheggio: 20.20 e 20.50 (in base all’orario prenotato). Restano invariati gli obblighi del protocollo COVID (mascherina e guanti) l’obbligo del greenpass o idonea certificazione medica secondo Decreto Legge n. 105/2021

Bisognerà presentarsi muniti di mascherina e rispettare il protocollo anti covid19. La visita alle grotte richiede circa 45 minuti.

Si raccomanda abbigliamento sportivo e scarpe antiscivolo.

Temperatura interna alle grotte 12°C. Durata della visita circa 45 minuti.

Zogno – Visite guidate al Museo del Soldato

Ore 12 – Prosegue il progetto “Zogno ad occhi aperti” che mira a far conoscere le meraviglie del territorio attraverso visite guidate gratuite al Museo del Soldato di Zogno. L’iniziativa è promossa dal Comune di Zogno in collaborazione con il Gruppo Alpini di Zogno e prevede un’apertura eccezionale del Museo del Soldato, locato nella ex-stazione ferroviaria di Ambria, per una serie di visite guidate nel mese di agosto.

Le date da segnarsi sul calendario sono: 7-14-18 21 agosto seguiranno altri appuntamenti nei mesi di settembre. Per i giorni di visita l’orario sarà al sabato mattino dalle 10 alle 12 mentre mercoledì 18 appuntamento serale dalle 20 alle 22. L’iniziativa culturale è completamente gratuita per chiunque volesse scoprire questo piccolo angolo di storia ed è possibile organizzare gruppi o scolaresche su prenotazione contattando il numero 3914854350.

VALLE IMAGNA

Rota d'Imagna – Escursioni in grotta

Ore 9:30 – La Valle Imagna è piena di tesori in superficie, ma anche nelle sue profondità. Il Gruppo Speleologico Valle Imagna, in collaborazione con l'Infopoint di Sant'Omobono Terme, ha introdotto la possibilità di svolgere un'escursione in grotta Europa e Grotta Tomba dei Polacchi. Un'esperienza interessante, dinamica ed indimenticabile adatta ad ogni età! Grotta Europa Bedulita e grotta Tomba dei Polacchi, a seconda della prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni grotta Tomba dei Polacchi - Pro loco Rota d'imagna telefono 392/96 12606 - costo della visita €7. Per informazioni ed iscrizioni grotta d'Europa - infopoint Selino telefono 0358 52613 o WhatsApp 328 22 22 763 o email infopoint.valleimagna@hotmail.it – Costo della visita €9.

Rota d'Imagna – "E state" A cena con il gruppo Alpini di Rota d'Imagna

Ore 19:30 – Presso la Sala Polivalente del Comune di Rota d'Imagna, cena, divertimento con gli Alpini. Apertura cucina alle 19,30. È necessaria la prenotazione, indicando: Cognome, Nome, numero di persone al tavolo! Telefono: 3334741253.

Domenica 15 agosto

VALLE BREMBANA

Carona – Florilegio Organistico

Ore 21 – Rassegna concertistica sugli organi storici dell'Alta Valle Brembana, a cura di Fabrizio Moretti. Domenica 15 agosto appuntamento a Carona, per il Centenario della consacrazione della Chiesa Parrocchiale. Concerto su Organo Missaglia 1774/Ondei 1925 con Don Ugo Patti. Ingresso libero e gratuito fino all'esaurimento dei posti consentiti dalle vigenti disposizioni anti Covid 19.

Piazza Brembana – Torneo di freccette

Ore 16 – Domenica 15 agosto a Piazza Brembana, nel parco giochi al centro del paese, dalle 16.00.

Piazza Brembana – Mostra fotografica

Fotografie della Valle Brembana, finaliste dell'edizione 2021 del Concorso di fotografia Marco Fusco ''L'Eleganza discreta di una Valle''- Presso lo studio fotografico di Raffaella Passerini. La mostra è visitabile dal martedì al sabato, ore 10-12 e 16-18. Ingresso nel rispetto delle vigenti norme antiCovid-19.

Piazzatorre – Miss & Mister Piazzatorre

Ore 21 – Domenica 15 agosto concorso Miss & Mister Piazzatorre, presso l’anfiteatro.

Val Taleggio – Chiacchiere con degustazione

Ore 9 – In concomitanza con gli orari di apertura dello spaccio della Cooperativa (dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 19), verranno proposte degustazioni gratuite durante le quali vi parleremo dei nostri progetti. Domenica 15 agosto sarà il turno dello Strachitunt DoP a due stagionature, 75 e 100 giorni.

VALLE IMAGNA

Rota d'Imagna – Mercatino agricolo a km 0

Ore 8:30/12:30 – Tutte le domeniche mattine gli agricoltori del territorio si riuniscono per proporre i loro prodotti. Gli agricoltori della Valle Imagna, ti aspettano per farti assaporare le delizie del territorio a km 0.

Rota d'Imagna – Commemorazione: dedicata alle vittime del Covid

Ore 21 – Una serata in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus sui brani del celebre compositore - Ennio Morricone.