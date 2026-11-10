A Palazzago riapre il passaggio tra impianti sportivi e parcheggio: nuova passerella entro fine anno

Nelle scorse settimane sono cominciati, al centro sportivo don Aldo Tubacher di Palazzago, i lavori di rifacimento della passerella in via Longoni. Un intervento atteso e necessario dopo il progressivo ammaloramento della vecchia struttura. L’importo totale della spesa ammonta a € 91.500,00, di cui due terzi sono stati finanziati attraverso un contributo a fondo perduto ottenuto grazie a un bando del GAL.

La passerella, che collega gli impianti sportivi e l’adiacente parcheggio, è chiusa ormai da anni a causa dell’instabilità dovuta al deterioramento della costruzione in legno. La riqualificazione dell’area punta a ripristinare in maniera definitiva la funzionalità di un passaggio di interesse ricreativo e turistico. I lavori sono ufficialmente iniziati un paio di settimane fa con la realizzazione di un nuovo basamento della struttura a opera dell’Impresa Eredi Locatelli Franco di Rota d’Imagna.

Il ponte, che dovrebbe essere posato a stretto giro, sarà costituito da un pezzo unico in acciaio. Si tratta di una scelta progettuale che rappresenta una soluzione strutturale a lungo termine: l’acciaio, infatti, garantirà la massima resistenza agli agenti atmosferici, dando così maggior stabilità e azzerando i costi di manutenzione straordinaria futuri. I lavori sono dunque verso la battuta finale e la riapertura del collegamento è prevista a breve, indicativamente entro fine anno, salvo intoppi.

L’importo per la realizzazione e la posa della nuova passerella ammonta a un totale di 91.500 euro. Per l’opera sono stati impiegati circa 63 mila euro provenienti da un contributo a fondo perduto ottenuto grazie a un bando del GAL (Gruppo Azione Locale) delle Colline Bergamasche che l’amministrazione comunale è riuscita ad aggiudicarsi. Le spese restanti sono state coperte attraverso risorse proprie del Comune di Palazzago.

“Invece di una passerella in legno - spiega il sindaco Andrea Bolognini - andremo a posare un unico blocco in acciaio e quindi 'sarà eterna', se possiamo così dire”. Ha poi sottolineato come l’intervento sulla passerella si inserisca in un piano di riqualificazione e messa a nuovo di quell’area. “Verrà successivamente installato un pannello che indicherà i sentieri percorribili e una rastrelliera per le biciclette, andando così a completare l'opera. Vogliamo dare qualcosa di più a chi frequenta la zona, mostrando cosa c'è nei dintorni e che cosa si può visitare, a piedi o in bicicletta”.

In merito all'investimento: “Nei Comuni come il nostro non si riesce mai a fare un'intera grande opera solo con l'avanzo di bilancio”. Aggiudicarsi il bando a fondo perduto è stato dunque importante per la realizzazione dei lavori. “L'avevamo messa tra le opere da fare ma abbiamo deciso di completarla nel momento in cui abbiamo ottenuto quel finanziamento di circa 63 mila euro”. Ha poi continuato: “La differenza - 28500 euro - è stata coperta dal Comune, attraverso parte dell’avanzo del bilancio dell'anno scorso che siamo riusciti a destinare sia a quest’opera che all’ampliamento del cimitero di Gromlongo”.