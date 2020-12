Almenno San Salvatore, Regione Lombardia stanzia 265mila euro per mettere in sicurezza le scuole

Con i 58,7 milioni di euro della prima parte del Piano Lombardia per Bergamo vengono finanziati 476 cantieri nella Bergamasca. Di questi, finora ne sono partiti 425, mentre 47 sono già conclusi. Lo ha reso noto l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, che, martedì 22 dicembre, ha effettuato una serie di sopralluoghi ad Almenno San Salvatore, Brembate di Sopra e Mapello sui cantieri attivati grazie al Piano.

“I cantieri finanziati da Regione con la prima parte del Piano Lombardia – commenta l’assessore Terzi – stanno procedendo. Si tratta di interventi fondamentali che riguardano molti ambiti, dalla viabilità alle scuole, e che vengono concretizzati grazie al programma di aiuti messo in campo dal presidente Attilio Fontana. Regione investe sugli enti locali, Comuni e Province, per supportarli nella realizzazione di opere attese da tempo. Ringrazio i sindaci e gli amministratori locali che si stanno attivando con impegno”.

“Per la Bergamasca, a questi 476 cantieri – aggiunge – si devono aggiungere le 83 opere finanziate con i 251,7 milioni della seconda parte del Piano Lombardia, quella che comprende, per esempio, i 40 milioni di euro per la nuova linea T2”.

“I benefici del Piano Lombardia – prosegue l’assessore Terzi – iniziano a essere tangibili. Solo in questo breve giro tra i cantieri di tre paesi abbiamo visionato opere per oltre 1 milione di euro”.

“Ad Almenno San Salvatore, Regione – ricorda l’assessore – ha finanziato integralmente con 265.000 euro i lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che servono in convenzione anche il bacino d’utenza dei Comuni di Capizzone, Strozza, Roncola e Ubiale Clanezzo. Rappresentando dunque un riferimento importante per i servizi della Valle Imagna. A questo finanziamento si aggiunge il contributo regionale di 49.000 euro, su un costo di 96.000, per i lavori di efficientamento energetico della copertura della palestra della scuola secondaria. Oltre ad altri 36.000 euro per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica”.

“A Brembate di Sopra, Regione – spiega terzi – ha finanziato integralmente con 75.000 i lavori di riqualificazione di una struttura strategica come il poliambulatorio. Oltre a 60.000 euro per la messa in sicurezza della scuola primaria e 50.000 euro per la scuola secondaria. Cui si aggiungono 40.000 euro per lavori di adeguamento del municipio. Vi sono poi 75.000 euro per la riqualificazione del centro sportivo e 50.000 per la messa in sicurezza della biblioteca”.

“A Mapello, quindi, Regione Lombardia – conlude l’assessore regionale Claudia Maria Terzi – ha finanziato integralmente con 350.000 euro la riqualificazione del centro polifunzionale e del Parco dell’amicizia. Tutte azioni concrete per la Bergamasca e il suo futuro”.