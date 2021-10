Coronavirus: 2 casi in Valle Imagna, 1 in Val Brembana. Dati Comune per Comune 20-26

Nuovo aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 20-26 ottobre 2021. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 2 positivi (10 la scorsa settimana, 4 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 1 caso negli ultimi sette giorni (2 la scorsa settimana e 1 due settimane fa). Sono 253 i casi a livello provinciale (226 la scorsa settimana, 171 due settimane fa).

"Il tasso di incidenza - fanno sapere da ATS Bergamo -, per la settimana 20-26 ottobre 2021, è pari 23 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 0,23 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) ed esprime una lievissima crescita, per ora non statisticamente significativa, al pari di quanto rilevato la scorsa settimana. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a + 27 nuovi casi (+11,9%), dato che mantiene comunque la curva su bassi livelli complessivi di criticità.

Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è pari a 166 (68,3%) contro i 155 (63,8%) della scorsa settimana, i 168 (69.1%) di due settimane fa. Nella settimana osservata il solo Ambito Territoriale della Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve risulta essere Covid free. L’Ambito della Valle Brembana non rientra in questo status per un solo nuovo caso sui 7 giorni monitorati. I territori con il tasso di incidenza più elevato sono gli Ambiti Territoriali di Bergamo e Dalmine, rispettivamente con 44 e 38 nuovi casi ogni 100.000 abitanti".