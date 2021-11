Coronavirus: 3 casi nelle valli Brembana e Imagna. Dati Comune per Comune 27 ottobre - 2 novembre

Nuovo aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 27 ottobre - 2 novembre 2021. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 2 positivi (2 la scorsa settimana, 10 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 1 caso negli ultimi sette giorni (1 la scorsa settimana e 2 due settimane fa). Sono 179 i casi a livello provinciale (253 la scorsa settimana, 226 due settimane fa).

"Il tasso di incidenza - fanno sapere da ATS Bergamo -, nella settimana 27 ottobre – 2 novembre 2021, è pari 16 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 0,16 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni); pertanto, contrariamente alla settimana precedente, si denota una tendenziale flessione, sempre in termini moderati, nella crescita della curva epidemica. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a – 74 (- 29,2%), contro i + 27 nuovi casi (+11,9%) della scorsa settimana che già, comunque, si attestava su bassi livelli complessivi di criticità. Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è pari a 168 (69,1%), contro 166 (68,3%) della scorsa settimana, i 155 (63,8%) di due settimane fa.

Nella settimana osservata nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free. Anche questa settimana l’Ambito della Valle Brembana non rientra in questo status per un solo nuovo caso sui 7 giorni monitorati".