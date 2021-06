Coronavirus scuole bergamasche 24-30 maggio: 27 positivi e 28 classi in quarantena

Continua nelle scuole bergamasche l'operazione di monitoraggio da parte di ATS Bergamo per contenere la diffusione del Coronavirus.

Nel periodo che va dal 14 settembre (riapertura delle scuole) al 31 maggio, sono stati effettuati 62.647 tamponi totali. Nel periodo che va dal 24 al 30 maggio, invece, sono stati effettuati 1.503 tamponi.

Dei tamponi effettuati dal 24 al 30 maggio 27 sono risultati positivi (non solo alunni: anche personale docente e non docente), e per i quali sono state messe in quarantena 28 classi.