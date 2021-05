Da Cornello a Città Alta sulle orme della famiglia Tasso, a giugno arriva ''Turn on Taxis''

Sabato 5 e domenica 6 giugno 2021, sabato 19 e domenica 20 giugno 2021, il Museo dei Tasso e della Storia postale e l’Associazione Culturale “Nel nome dei Tasso” organizzano, in collaborazione con Terre di Bergamo – Tosca Rossi, “Turn on Taxis. L’itinerario estivo che accende la voglia di conoscere i Tasso”: un percorso alla scoperta del legame che il territorio bergamasco ha intessuto con la famiglia Tasso.

La famiglia Tasso è originaria del borgo di Cornello, nel comune di Camerata Cornello ed è nota in tutto il mondo per le doti poetiche di Torquato Tasso e per l’abilità imprenditoriale di alcuni suoi esponenti che, a partire dal Cinquecento, gestirono le poste imperiali degli Asburgo.

I Tasso, spostandosi da Cornello, si affermarono come corrieri postali all’interno della Compagnia dei Corrieri della Serenissima di Venezia, alla corte dei papi e degli imperatori asburgici come Massimiliano I d’Asburgo e Carlo V. Tra il XV e il XVI secolo i Tasso rivoluzionarono il sistema della trasmissione delle notizie, a nord delle Alpi, prevedendo la presenza di stazioni di posta su percorsi prestabiliti, dove cavaliere e cavallo venivano sostituiti contemporaneamente, riducendo così notevolmente il tempo di consegna della posta.

L’itinerario è diviso su quattro giornate. Ogni giornata è dedicata ad alcuni dei luoghi del territorio bergamasco legati al nome dei Tasso ed ai suoi principali esponenti. I luoghi proposti nell’itinerario conservano ancora oggi le testimonianze della presenza della famiglia.

Il percorso prende il via, sabato 5 giugno 2021, da Cornello dei Tasso e da Bretto, nel Comune di Camerata Cornello e prosegue domenica 6 giugno con un itinerario dedicato alla presenza tassiana in Città Alta. Sabato 19 giugno l’attenzione è posta sulla Villa dei Tasso a Celadina (Bergamo) e sulle testimonianze tassiane a Comonte di Seriate.

L’itinerario termina domenica 20 giugno con un percorso dedicato alla scoperta della presenza tassiana a Bergamo bassa. Ai partecipanti sarà consegnata una cartolina in cui tenere traccia del proprio percorso tassiano: per ciascun luogo visitato sarà possibile richiedere il timbro della visita.

Le visite sono organizzate dal Museo dei Tasso e della Storia postale e dall’Associazione Culturale “Nel nome dei Tasso” in collaborazione con Terre di Bergamo di Tosca Rossi, con il patrocinio gratuito di VisitBrembo. La visita a Comonte di Seriate è organizzata in collaborazione con le Terre del Vescovado.

Per informazioni e prenotazioni: Museo dei Tasso e della Storia postale: sito internet www.museodeitasso.com; e-mail info@museodeitasso.com, tel. 0345 43479 (da mercoledì a domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00).

Photo Credit: Castigliano Licini