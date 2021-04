Hub vaccinale di S.Omobono, tutto pronto: in visita i parlamentari Belotti e Pergreffi

La Lombardia si prepara ad attivare la campagna vaccinale di massa. Il nuovo portale messo a punto da Poste, che ha sostituito quello di Aria utilizzato finora, ha ufficialmente debuttato il 2 aprile accogliendo le prenotazioni per la fascia 75-79 della popolazione lombarda.

In Valle Brembana e nell'ambito Valle Imagna-Villa d'Almè sono stati allestiti due hub , rispettivamente presso il palazzetto comunale di Camanghè in Comune di Zogno e al Palazzetto dello Sport in via Elia Frosio a Sant'Omobono Terme. Proprio l'hub valdimagnino sabato 3 aprile ha ricevuto la visita dell'Onorevole Daniele Belotti e della Senatrice Simona Pergreffi, giunti a Sant'Omobono Terme per ringraziare l'Amministrazione Comunale, la Protezione Civile e la Comunità Montana.

“Ormai la campagna vaccinale massiva è ai nastri di partenza – dichiarano i parlamentari leghisti Belotti e Pergreffi –. Uno sforzo organizzativo mai visto prima che vede nei volontari e nelle amministrazioni locali un ruolo fondamentale. Per questo con la nostra visita al centro vaccinale in preparazione al palazzetto di Sant’Omobono Terme, abbiamo voluto portare il nostro sentito ringraziamento agli instancabili ragazzi della Protezione Civile, al Presidente della Comunità montana Valle Imagna Roberto Facchinetti, al sindaco Ivo Manzoni e all’assessore Stella Sirtori per l’impegno che stanno mettendo in questa straordinaria mobilitazione”.

L'hub di Sant'Omobono fa parte delle 8 linee che saranno utilizzate dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la vaccinazione massiva dei residenti dell'Ambito Valle Imagna-Villa d'Almè, la cui partenza è fissata intorno al 12 aprile.

“Non ho avuto alcun dubbio quando ho concesso la palestra per creare un punto di vaccinazioni in paese, l'ho ritenuto fin da subito un gesto di estrema importanza non solo per i cittadini di Sant'Omobono, ma anche per gli abitanti di tutta la valle – spiega Ivo Sauro Manzoni, sindaco del paese – Il vaccino è l'unica arma disponibile ad oggi per sperare di sconfiggere il Covid e quindi dobbiamo incentivare al massimo la sua diffusione. Come sempre tutto è stato possibile soprattutto grazie all'ingente lavoro di volontari, che di vero cuore ringrazio e che ancora una volta hanno dimostrato quanto la Valle Imagna possa contare su persone che offrono il loro tempo a beneficio della comunità. Invito tutti ad aderire alla campagna vaccinale, nella speranza di porre la parola fine a questa terribile pandemia in vista di una rinascita totale per tutti”.

“Una piacevolissima sorpresa quella che i parlamentari leghisti Daniele Belotti e Simona pergreffi ci hanno fatto proprio nei giorni di festività pasquale – conclude Stella Sirtori, assessore all'Istruzione, Cultura e Biblioteca di Sant'Omobono Terme –. La loro visita ci fa onore e testimonia come i nostri parlamentari siano vicini al territorio. Con i loro occhi hanno potuto vedere e constatare il grandioso lavoro fatto in breve tempo dai volontari della Protezione Civile organizzati dal Presidente della Comunità Montana, dopo la concessione da parte del comune di Sant'Omobono Terme per l'utilizzo della palestra quale sito hub vaccinale. Mancano gli ultimi dettagli, ma la struttura è quasi pronta”.